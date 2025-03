Escándalo con Mauro Icardi cuando fue a buscar a sus hijas: “No quiere recibirlas con sus mascotas”

Escándalo con Mauro Icardi cuando fue a buscar a sus hijas: “No quiere recibirlas con los perros” (Video: LAM, América)

Luego de que la Justicia ordenara el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas, después de 60 días sin verlas, en LAM lanzaron una delicada versión sobre un nuevo conflicto que se desató. Un cronista del ciclo de Ángel de Brito estuvo en la puerta de donde Wanda Nara vive, y aseguró que el futbolista fue con sus hijas hasta ahí. ¿El motivo? Las mascotas de las niñas.

“Es la historia sin fin, el manual de la toxicidad. Lo último es que Mauro puede ver a sus hijas, supuestamente quería hacerlo y la Justicia le dice ‘sí, búsquelas pero no se las lleve a Turquía’ y que no esté la China. Llegó al colegio de las nenas y estaban con las mascotas, Angelito. Se ve que es ‘anti-mascotas’ porque dijo ‘no, las mascotas no’”, comenzó contando Santiago Riva Roy, cronista del programa.

“La gente del colegio le dice ‘llévese señor, la mascota de su nena’ y, según me dice una de las abogadas de Mauro, ella le dijo ‘Mauro, te lo suplico, laburamos un montón por esto’. ‘Si querés me llevo yo las mascotas’, le dijo. Mauro se puso caprichoso. Mauro les pidió que se suban al auto y vino hasta aquí”, contó, mientras señalaba una camioneta blanca en la que aseguró que se encontraba el jugador del Galatasaray.

“Vino hasta el Chateaux Libertador y les dijo a las nenas, textual, ‘déjense de joder, dejen las mascotas acá con su mamá y vengan’. Hace una hora que Mauro está esperando que las nenas bajen y no bajan”, siguió. “Déjeme sumar un dato más porque el escándalo sigue creciendo. Mauro estaba afuera y decidió ingresar con su camioneta adentro al ver que estaba LAM”, señaló.

De Brito, en ese momento, fue muy crítico con la actitud de Icardi. “Pero por qué no se fue con los perros a la casa de lo sueños”, afirmó, mientras el movilero contaba que el jugador se tapó la cara para que no puedan filmarlo y su presencia generó una pelea con su exesposa. “Mauro no puede ingresar a edificio y Wanda está a los gritos pidiendo que salga del edificio”, agregó.

Yanina Latorre dio la palabra de Mauro Icardi sobre el episodio. “Primero que no le avisó a nadie que iba a ir a devolver las perras porque él en el colegio se llevó a las chicas con las mascotas. Le pusieron una sala especial. Costó eso con el colegio porque no tienen perros adentro, fue todo un trabajo por la prensa”, aseguró la panelista que el próximo lunes debuta con su ciclo propio.

“Las está devolviéndolos porque dice que Nordelta está lleno de carpinchos y se van a comer a las perras. Además, dice que él pidió que las mande con ropa”, agregó Yanina, mientras se diferenciaba de la actual pareja de la China Suárez. “Yo no le doy la razón, me parece que está loco este pibe”, afirmó, mientras Ángel lo ponía en jaque. “¿Para Mauro el carpincho se alimenta con perros?“, preguntó.

Según pudo saber Teleshow, un móvil de la policía se acercó hasta el lugar en donde se encontraba Mauro Icardi, en donde vive Wanda y al que las niñas fueron para dejar a sus mascotas, por pedido de la propia conductora de Bake Off Famosos y Love is blind.

