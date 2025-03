Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara y L-Gante están separados y habló de la China Suárez: “Es capaz de quedar embarazada”

Yanina Latorre pasó por DDM y reveló todo sobre el Wandagate

La siempre polémica Yanina Latorre fue invitada a DDM y, fiel a su estilo, no se guardó nada. La panelista de LAM, que prontó debutará con Sálvese quien pueda, su propio programa, brindó detalles inéditos sobre la crisis entre Wanda Nara y L-Gante, su relación con un misterioso empresario millonario y las tensiones tras el divorcio de Mauro Icardi. Además, dio nueva información sobre la relación de la China Suárez con el futbolista y sugirió que el vínculo es parte de una venganza.

Con su tono filoso, la panelista aseguró que Wanda y L-Gante están separados y explicó los motivos detrás del distanciamiento. También apuntó contra la China, Icardi y hasta reveló detalles escandalosos sobre la interna familiar de la empresaria.

La separación de Wanda Nara y L-Gante: fotos íntimas y enojo en redes

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la ruptura entre Wanda Nara y L-Gante, una relación que siempre estuvo envuelta en rumores y polémicas. Según reveló Yanina Latorre, la separación se produjo luego de que se filtraran fotos íntimas de la empresaria que no estaban dirigidas al cantante.

Wanda Nara reaccionó a los mensajes que filtró L-Gante (Foto: Instagram)

“Las fotos eran para un empresario millonario que vive en Nordelta, no para L-Gante", aseguró la panelista en el ciclo de Mariana Fabbiani. Además, detalló que Wanda habría conocido a este hombre en Punta del Este y que la relación con él no sería formal, sino parte de su “nueva vida de soltera”.

El enojo del cantante no tardó en evidenciarse en redes sociales. Durante el Día de la Mujer, el cantante saludó a su expareja Tamara Báez y a su hija, pero ignoró por completo a Wanda. Además, la dejó de seguir en Instagram, aunque luego la volvió a agregar por una cuestión comercial, según explicó Latorre: “El viernes, el representante de L-Gante le dijo que tenía que volver a seguir a Wanda por un tema comercial, porque esa noche tenían un show juntos”. Pese a los rumores de reconciliación, Latorre fue tajante: “Hoy no están juntos“.

Mientras las especulaciones sobre su estado sentimental siguen creciendo, Yanina afirmó que Wanda Nara está disfrutando de su soltería. “Ella me dijo: ‘La estoy pasando bomba’“, recordó la panelista.

Yanina Latorre pasó por DDM y reveló todo sobre el Wandagate (Video: DDM, América)

Sin embargo, también destacó que en su entorno muchos creen que, tarde o temprano, Wanda volverá con Icardi. “Él quiere llevársela a Turquía con las chicas. No para quitarle a las nenas, sino porque sigue convencido de que van a terminar juntos”, explicó.

Además, Yanina recordó que Wanda se mantuvo con Icardi por la vida de lujos que él le ofrecía. “Cuando vio el pitorro de...“, bromeó, sugiriendo que la mediática habría decidido alejarse cuando sintió que la relación ya no la beneficiaba.

Por otro lado, su hermana Zaira Nara no estaría contenta con la relación de Wanda y L-Gante. “Igual si Wanda viene con L-Gante, lo recibe porque la culpa no es del pibe, es de ella“, aclaró.

Yanina Latorre sobre el romance de Mauro Icardi y la China Suárez: “Él estaba planeando una venganza”

Otro de los momentos más picantes de la entrevista fue cuando la conductora de El Observador se refirió a la relación entre Mauro Icardi y La China Suárez. Para la periodista, el romance es parte de una venganza planeada por el futbolista desde hace años, luego del escándalo con Keita Baldé.

“Él confesó que hace tres años estaba planeando esta venganza“, aseguró Latorre. Según sus declaraciones, Icardi habría acumulado “pruebas” contra Wanda, incluyendo videos y documentos que demostrarían irregularidades económicas por millones de euros.

Sobre la relación entre la China Suárez y el jugador del Galatasaray, Yanina opinó que la actriz cambió completamente su estilo de vida desde que está con Icardi. “Mauro es muy… desde que lo conoció, ella no tiene amigos, no tiene vida, no va al gimnasio, no hace campañas publicitarias“, sostuvo.

Además, reveló que en el entorno de Wanda creen que La China se metió en la relación solo para generar escándalo y exposición mediática. “Si ella no quisiera prensa, no estaría con Icardi”, disparó la panelista. Por otro lado, Yanina lanzó una fuerte opinión. “No sé si están buscando, pero ella es capaz de quedar embarazada“, deslizó.