Gran Hermano a pura tensión: lágrimas, suspicacias y manipulaciones en la casa por la pelea entre Luciana y Eugenia

Eugenia sacó su bronca en el confesionario de GH

La tensión en la casa de Gran Hermano 2025 está en su punto máximo. Luego de la impactante llegada de los nuevos participantes, de la que ya se cumple un mes, la batalla entre “originales” y “nuevos” se intensifica día a día. Y en medio de este huracán de emociones, una guerra sin cuartel se desató entre Eugenia Ruiz y Luciana Martínez, dos jugadoras que pasaron de la cordialidad al enfrentamiento total.

Todo comenzó cuando Eugenia, visiblemente alterada, ingresó al confesionario con una explosión de sentimientos. Su objetivo era claro: desenmascarar a Luciana, a quien ya no soporta ni un segundo más. “No estoy acostumbrada a entrar a un cuarto y que la gente se calle la boca. Eso me pasa con ella. Pensé que era otra persona, pero no. No me gusta su forma de moverse, toda sigilosa, toda sensual... No sé qué pretende”, disparó con enojo.

La santiagueña no solo dejó en claro su desilusión, sino que también reveló sus sospechas sobre la estrategia de su compañera: “Desde afuera la veía de una manera, pero entré en su juego y me decepcionó. Lleva y trae información, manipula situaciones. Me da miedo hasta cualquier palabra que diga porque seguro la usa en mi contra. Ya me veo que va a empezar a decir que me voten porque extraño a mi hijo. Me da mucha bronca”, confesó, al borde de las lágrimas.

Pero su furia no terminó allí. Sin filtros ni eufemismos, lanzó un dardo directo: “Me cae como el c... No encuentro una palabra para definirla, pero de hada madrina no tiene nada”.

Sigue el enfrentamiento entre Luciana y Eugenia en GH

Del otro lado, Luciana no tardó en enterarse de los dichos de Eugenia y, lejos de quedarse callada, contraatacó con todo. “Me fui a lavar los dientes y me atacaron. Me dijo que le doy mala vibra. No sé qué le pasa”, comentó con indignación a su grupo de confianza.

Pero lo más picante llegó después. Con una mezcla de enojo e ironía, la participante aseguró que sus rivales están desesperados por protagonismo: “Se están colgando de los originales para poder tener un clip o contenido. Capaz que pensó que yo era fácil de atacar”.

Por su parte, Eugenia continuó desahogándose en la habitación, sin importarle las consecuencias: “Si me voy por pelearme con esta, me voy feliz, me chupa un huevo. Estoy haciendo todo lo que no tengo que hacer, meterme con ellos… pero bueno, me la fuman”, disparó sin rodeos.

Y como si fuera un grito de guerra antes de una posible salida, la santiagueña lanzó una frase que dejó helados a sus compañeros: “Y si me voy, me iré, fumaré y estaré con mi hijo. ¡Que se vayan al pingo!”.

Acto seguido, rompió en llanto, al dejar en claro que la casa más famosa del país es un polvorín a punto de estallar. ¿Cómo seguirá este enfrentamiento? ¿Se sumarán más jugadores a la pelea?

Luciana se encuentra en medio de la polémica en Gran Hermano

Como era de esperarse, el escándalo no solo sacudió la casa, sino que también encendió las redes sociales, donde los seguidores del reality no tardaron en dar su veredicto.

Las opiniones están divididas, pero lo que es seguro es que nadie quedó indiferente ante la feroz discusión. Algunos criticaron a Eugenia por su actitud explosiva, al asegurar que todo fue una estrategia para ganar protagonismo. “Demasiado actuado lo de Eugenia, pensé que iba a ser más inteligente, pero realmente no genera nada”, escribió un usuario con evidente decepción.

Sin embargo, otros salieron en su defensa y apuntaron directamente contra Luciana, a quien tildaron de jugar en las sombras: “Eugenia tirando factos. Luciana tibia, le gusta tirar veneno por detrás y hablar mal de todos. Pero cuando la enfrentan, muda como siempre”.

Pero las críticas más fuertes no se hicieron esperar. Para algunos, Eugenia solo busca llamar la atención porque no tiene peso en la competencia: “Se hace la picante y es tremenda placa. Como vio que Luciana está en la boca de todos adentro, aprovechó la cámara para hacerse ver un poco porque ella sabe que es re planta. Y para colmo se hace la brava revoleando la copa de agua y termina llorando”.

Lo que queda claro es que este enfrentamiento dividió a la audiencia y generó un verdadero terremoto en redes. ¿Quién saldrá mejor parada en esta guerra de estrategias y emociones? El reality más famoso del país sigue dando que hablar... y esto recién empieza.