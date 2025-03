Celeste Cid revivió con emoción el día que Charly García la invitó al Luna Park: “22 años de recuerdos”

Celeste Cid recordó su participación en el concierto de Charly García en el Luna Park en 2003 (Video: Instagram)

Celeste Cid sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo video en sus redes sociales, recordando su participación en el histórico recital de Charly García en el Luna Park en 2003. En ese concierto, subió al escenario junto al legendario músico para interpretar “Asesíname”, tema del disco Rock and Roll Yo. A 22 años de aquel momento, la actriz revivió la experiencia con nostalgia, generando una ola de reacciones entre los fans del rock nacional.

El 28 de diciembre de 2003, Charly García cerró el año con un show multitudinario en el Luna Park, donde presentó los temas de su álbum y repasó grandes éxitos de su carrera. La noche estuvo llena de sorpresas, entre ellas la participación especial de Gustavo Cerati y Celeste Cid. La actriz, que en aquel momento era una de las protagonistas de la exitosa novela Resistiré, subió al escenario para formar parte de la interpretación de “Asesíname”, el videoclip que había protagonizado meses antes.

“No tuve un guión. Él solo me había dado la indicación de que llevara un vestido negro y nunca hablamos de nada más. Fue súperlindo. Una conexión muy agradable, de mucho entendimiento a pesar de las no palabras”, recordó Celeste en una entrevista, años después.

Durante la presentación en el Luna Park, la imagen de la actriz apareció en la pantalla mientras Charly García interpretaba la canción en vivo. La conexión entre ambos era evidente: mientras él cantaba, ella lo acompañaba desde el escenario con una presencia magnética que quedó inmortalizada en la memoria de los presentes.

La relación entre ambos comenzó cuando el músico la eligió para protagonizar el videoclip de “Asesíname”, uno de los cortes de difusión de Rock and Roll Yo. La actriz aceptó sin dudarlo y el rodaje se convirtió en una experiencia única.

En el mismo año, mientras Cid triunfaba en Resistiré, Charly García se declaró fanático de la tira y pidió hacer una participación especial. Así nació la idea de que el músico apareciera en los capítulos finales de la novela, interpretando a un brujo misterioso que tenía encuentros con los personajes de Pablo Echarri y Fabián Vena.

La participación de García en Resistiré surgió como un intercambio: él había pedido ser parte de la tira y, a cambio, propuso que el trío protagónico formara parte de su videoclip. Finalmente, solo Celeste Cid pudo estar en el video, pero la colaboración entre ambos quedó sellada tanto en la pantalla como en la música.

Este domingo, Celeste Cid revivió ese momento al compartir un video del concierto en su cuenta de Instagram. “Al final, siempre necesitamos lo mismo”, escribió junto a un emoji de corazón. La publicación se llenó de comentarios de seguidores que recordaban aquella presentación y la química especial que tuvo con el artista en el escenario. “Alguien compartió este video hoy y se me vinieron 22 años de recuerdos desde aquel día hasta hoy”, compartió.

“Mi yo de 19 años, que lo que más quería esa noche era que él comiera una milanesa con papas fritas post show”, rememoró. “Y lo logré, pues luna en casa 4 y la necesidad de que la casa esté en orden”, agregó, sobre aquel momento especial. “Él, sabemos, un niño alto y largo, muy tímido detrás de todo su espectáculo”, revivió.

La actriz, que a lo largo de los años desmintió cualquier romance con el músico, siempre destacó el vínculo afectivo que los unió. “Claramente, no todos los vínculos son sexo-afectivos, algunos son afectivos nomás. Y allí su magia...”, expresó en su momento, desmintiendo los rumores que surgieron tras su aparición en la tapa de una revista en 2003.

El video compartido por Celeste Cid se convirtió en una cápsula del tiempo que transportó a sus seguidores a una época dorada del rock argentino, donde Charly García seguía marcando el pulso de la música y donde ella, con su imagen y su talento, dejó una huella imborrable en la historia de la cultura pop nacional.

Algunos famosos respondieron al recuerdo de la actriz con hermosas palabras. Por ejemplo, Nancy Dupláa, le comentó: “Mi amor”, junto al emoji de un corazón. Dolores Fonzi, escribió: “Que hermosura bb!!!” y Andy Kusnetzoff la felicitó con un: “Espectacular Celeeee”.