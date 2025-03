Wanda Nara mostró su orgullo por una de sus hijas: el logro que obtuvo la pequeña

Francesca Icardi ganó tres medallas de oro en una competencia de natación del colegio Lincoln (Video: Instagram)

Francesca Icardi, la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi, se convirtió en la protagonista de la mañana cuando logró ganar tres medallas de oro en una competencia de natación del colegio Lincoln. La niña, que cumplió 10 años hace menos de dos meses, sorprendió con su desempeño en el torneo escolar y se quedó con el primer puesto en tres categorías. Su mamá y sus hermanos estuvieron presentes en el evento, celebraron su triunfo. Luego, la conductora compartió la situación con orgullo en sus redes sociales.

“¿Quién es la campeona de natación que se ganó y trajo a casa tres medallas de oro?”, preguntó la empresaria en un video que publicó en Instagram. Al notar la timidez de su hija, la madre retrucó la apuesta, para ver la reacción de la niña. “Puesto número uno”, aclaró, a lo que Francesca solo asintió con algo de vergüenza.

El entusiasmo de Wanda Nara era evidente. Quiso saber qué haría su hija con las medallas y le preguntó: “¿Dónde las vas a guardar?”. Francesca, con una sonrisa, respondió con firmeza: “En mi cuarto”.

Sin embargo, no siempre estuvo convencida de competir. Según contó Wanda en la misma grabación, su hija había dudado antes del torneo, pero ella la impulsó a intentarlo. “¿Qué te dijo mamá cuando no querías competir?”, le consultó. La niña, con seguridad, le recordó sus palabras: “Que iba a ganar”.

"Puesto número uno", aclaró Wanda en un video con Francesca tras su victoria (Video: Instagram)

“O sea que no te mufé”, replicó Wanda entre risas. “Te dije, Francesca: ‘Competí que vas a ganar’. Y tres medallas, no me imaginé. Es una genia”, expresó con orgullo ante sus seguidores.

El desempeño de Francesca en el agua no es casualidad. Desde que era bebé, sus padres la inscribieron en clases de natación, lo que le permitió desarrollar habilidades acuáticas desde temprana edad. Ese entrenamiento, sumado a su dedicación, se reflejó en su gran desempeño en el torneo escolar.

Wanda es una impulsora del deporte en la vida de sus hijos, incentivándolos a mantenerse activos y a explorar distintas disciplinas. A lo largo de los años, mostró en redes sociales cómo sus hijos practican fútbol, natación y otras actividades deportivas.

Yanina Latorre habló sobre las escandalosas fotos de Wanda Nara

Previamente, Wanda Nara había estado en el centro de la polémica luego de que la conductora publicara, por error fotos íntimas. Todo sucedió cuando la cantante realizaba un descargo por las actividades de sus hijos en las redes sociales. Al respecto, Yanina Latorre, a través de su cuenta de Instagram, lanzó una escandalosa versión sobre una relación clandestina que estaría viviendo la conductora con un misterioso hombre y el enojo que tendría L-Gante por estas horas.

Yanina Latorre habló sobre supuestas fotos polémicas de Wanda Nara y un nuevo romance (Captura)

“Tengo data de Wanda. Parece que las fotos de los ‘tetorros’ no eran para ‘Elegante’. ‘Elegante’ la dejó de seguir... Hoy la tuvo que seguir de nuevo por un tema comercial. Hoy tienen un show o algo así, pero está todo mal”, aseguró la panelista de LAM (América TV) que debutará dentro de pocos días como conductora de Sálvese quien pueda (América TV).

“Estoy detrás de la ruta del ‘tetorro’. Estoy muy cerca del receptor. Parece que Wandu no tiene paz. Hay un chongo nuevo con el que se viene viendo a escondidas. Los ‘tetorros’ eran para él”, lanzó Yanina, quien viene manteniendo una tensa relación con la conductora de Bake Off Famosos.

Así las cosas, en uno de los últimos posteos que Wanda hizo en sus redes, en el que se mostraba orgullosa de la nueva colaboración de L-Gante con La K’onga, una de sus seguidoras le dejó un comentario con respecto al tema del día. La conductora de Bake Off Famosos (Telefe) no tardó en responder.

“Me quedé pensando para quién eran las fotitos en teta que estaba en el carrete. Pura curiosidad”, fue el comentario que dejó la joven y una hora más tarde llevó la respuesta más esperada. “L-Gante el destinatario”, fue todo lo que puso la mediática, arrobando a su novio.