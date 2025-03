Luego de su pelea con Beto Casella, Eliana Guercio se reconcilió con Edith Hermida: “Siempre dije que la admiraba”

Beto Casella criticó el paso de Eliana Guercio por los medios, sin saber que ella estaba presente en el estudio (Video: A la Barbarossa, Telefe)

Eliana Guercio y Edith Hermida lograron dejar atrás sus diferencias tras un escandaloso cruce en vivo que involucró a Beto Casella. El conflicto, que se originó por declaraciones sobre su paso por la radio, se intensificó durante una transmisión en A la Barbarossa (Telefe) y escaló en distintos programas de espectáculos. Sin embargo, contra todo pronóstico, ambas decidieron cerrar el capítulo con una reconciliación televisada.

Todo comenzó cuando Beto Casella, conductor de Bendita (El Nueve), salió en un móvil en A la Barbarossa y, sin saber que Eliana Guercio estaba en el estudio, hizo una observación filosa sobre su paso por los medios. “Las que se fueron últimamente mal o tuvieron algo que decir son Eliana Guercio, que no sabemos cómo está en los medios”, expresó.

La exvedette reaccionó de inmediato y le pidió explicaciones: “¿Querés que me levante y me vaya así te ponés contento?”. El intercambio fue subiendo de tono cuando Guercio acusó a Casella de contar solo la versión de Edith Hermida, su compañera en Bendita, sobre un conflicto ocurrido años atrás en la radio con Santiago del Moro.

Casella negó querer contratar a Guercio para Bendita y afirmó que Santiago del Moro tampoco la contrataría

“Vos estás contando la historia que te contó Edith Hermida y nada tiene que ver con la realidad”, retrucó Guercio, asegurando que la locutora había intervenido en una conversación sin ser parte de ella. Casella intentó minimizar la situación, diciendo que fue “una pavada”, pero la discusión continuó en un tono tenso.

El conductor también desmintió que Guercio hubiese sido considerada para quedarse en Bendita: “Si Eliana no está en La 100 y no está en Bendita es porque ni Del Moro la quiere contratar ni yo la quiero contratar”. Estas palabras no hicieron más que echar más leña al fuego, intensificando la polémica.

Guercio, visiblemente molesta, expuso que Edith Hermida la había descalificado en su llegada a Bendita, limitando su aporte a lo físico: “Cuando me presentaste, Edith dijo: ‘Bueno, aporta belleza’”. Además, sostuvo que le parecía injusto que se relativizara la situación que la llevó a irse de la radio.

Eliana Guercio y Edith Hermida dejaron atrás un cruce mediático que comenzó por comentarios en A la Barbarossa (Video: Intrusos, América TV)

El escándalo mediático creció rápidamente y se convirtió en tema de debate en distintos programas. Fue en Intrusos (América TV) donde se logró lo impensado: la reconciliación entre Eliana Guercio y Edith Hermida.

En una comunicación en vivo, Hermida buscó ponerle fin a las especulaciones y destacó que nunca tuvo intenciones de perjudicar a su excompañera: “Quiero que este conflicto frene porque no tiene ningún sentido. De mi parte está todo bien, siempre dije que la admiraba, que me parece una mujer increíble”.

Por su parte, Guercio coincidió en que el conflicto no debía seguir creciendo y aclaró que nunca tuvo una mala opinión de Hermida: “Yo nunca dije nada malo de Edith, simplemente sentí que ya no estaba en el círculo de confianza en la radio y preferí irme”.

Beto Casella y Edith Hermida son buenos compañeros de trabajo en Bendita TV

Ambas dejaron en claro que no guardaban rencor y que, de haberse dado otras circunstancias, podrían haber compartido más tiempo juntas en los medios. “Si no me hubiera ido, quizás hoy estaríamos comiendo juntas después de la radio”, expresó Guercio.

Mientras la reconciliación entre ellas calmó las aguas, Beto Casella mantuvo su postura y reafirmó que su intención fue defender a su compañera de Bendita. En declaraciones posteriores, explicó que, desde su punto de vista, la controversia original en la radio fue algo menor: “La versión que tengo de Edith es que fue una pavada desmesurada”.

Además, aclaró que no tenía problemas personales con Guercio y que siempre fue bienvenida en su programa como invitada, pero que no estaba en sus planes sumarla al equipo estable. “Si quería ir a Bendita, levantaba el teléfono y hablaba con Diego Toni, que lo conozco hace 20 años", dijo.