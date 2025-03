Beto Casella reveló un truco para “ganar siempre en la ruleta” del casino: qué tan certera es

Beto Casella compartió un truco para ganar siempre en la ruleta del casino durante una entrevista en Colorama, conducido por Julio Leiva

Beto Casella sorprendió al compartir un “truco” que, según él, le permite ganar siempre en la ruleta del casino. Durante su visita al ciclo de entrevistas Colorama emitido por el canal de streaming Hispa y conducido por Julio Leiva, el presentador de Bendita TV explicó, con una mezcla de humor y seriedad, la fórmula que lo hace casi infalible en este famoso juego de azar. Pero, ¿realmente existe una estrategia para vencer a la ruleta?

La entrevista se realizó junto a Flavio Azzaro y Emiliano Coroniti y dejó varias revelaciones. Uno de los momentos más comentados a través de las redes sociales, fue cuando Casella compartió su “truco” para ganar en la ruleta, un juego de azar con fama de ser extremadamente difícil de dominar debido a su imprevisibilidad.

Beto comenzó a explicar la estrategia que fue perfeccionando a lo largo de los años: “Cada vez que juego, trato de cubrir una mayor parte de la mesa. Si juego 18 números en lugar de solo un par o un color, mi probabilidad de ganar aumenta considerablemente”. Casella detalló que su truco incluye apostar a una serie de números que cubran todo el tablero, pero sin caer en las apuestas comunes. “Yo juego 30 contra 6”, afirmó, refiriéndose a un esquema en el que apuesta a más números en las primeras docenas y a los valores más altos, como el 19 al 36. Según él, este método le permitió ganar varias veces.

Aunque la explicación fue algo compleja para algunos, básicamente, Casella sugirió una fórmula basada en reducir la probabilidad de perder al cubrir un mayor número de casillas. Sin embargo, la clave de su truco radica en una regla básica del juego: cuántos más números se apuesten, más probable será ganar en una tirada, pero también aumenta la cantidad de dinero en juego.

Qué tan confiable es la estrategia de Beto Casella

Para entender mejor si la técnica de Beto puede realmente funcionar, es necesario aplicar algunos conceptos de probabilidad y la naturaleza del juego de la ruleta. En primer lugar, cabe recordar que la ruleta europea tiene 37 números en total: 18 rojos, 18 negros y un verde (el 0), lo que convierte a este juego en un juego de azar en el que la probabilidad de acertar depende exclusivamente del azar y de la distribución de las apuestas.

El truco que propone el conductor se basa en dividir su apuesta entre diferentes opciones para cubrir más números. No obstante, según la matemática detrás de la ruleta, las probabilidades no cambian independientemente de cómo se distribuya el dinero. Aunque un jugador apueste en más casillas, la probabilidad de ganar sigue siendo la misma: 18/37 (o 48,65%) en el caso de apostar a un color o paridad, por ejemplo. En este sentido, el “truco” de Casella podría funcionar en el corto plazo, pero no se trata de una estrategia infalible a largo plazo.

Como era de esperar, las palabras de Casella generaron una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos celebraron el “truco” como una curiosa anécdota, otros lo consideraron una forma de entretenimiento más que un consejo serio para ganar dinero en un casino. En particular, varios usuarios señalaron que la probabilidad de ganar en la ruleta está definida por la matemática y que no hay estrategia que garantice un éxito constante en el tiempo.

Uno de los comentarios más populares que circuló en Twitter, que también se basó en la matemática, decía: “La tasa de juego es siempre la misma: 1/37 = 2,70%. Juegues como juegues, a largo plazo vas a perder el 2,70% de todo lo que apuestes. El azar hará que en algún caso sea incluso más o menos”.