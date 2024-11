Eliana Guercio habló del maltrato que sufrió en sus inicios en el medio: “Viví experiencias muy difíciles”

Eliana Guercio reveló el infierno que sufrió por el maltrato de unos famosos: "Me hacían maldades”

“Yo viví experiencias muy difíciles antes, pero ahora trabajo con gente maravillosa”. Con estas palabras, Eliana Guercio, esposa del arquero Sergio Chiquito Romero, abrió su corazón en una reciente entrevista. La exvedette y panelista habló sobre los momentos más duros de su carrera, marcados por maltratos y exclusiones, y cómo parecen haber quedado en el pasado, contrastando con la felicidad que experimenta actualmente en el reality Bake Off Famosos, donde asegura haber encontrado al mejor grupo de compañeros de su trayectoria.

Desde su regreso a los medios argentinos, Eliana logró capturar nuevamente la atención del público. Tras vivir varios años en el extranjero siguiendo la carrera de su esposo, volvió a aparecer en la pantalla como panelista de Gran Hermano, aunque su experiencia allí no fue del todo sencilla. Su defensa pública de Juliana Furia Scaglione, la participante más controvertida del reality, le valió un aluvión de críticas en redes sociales. Esto no solo perjudicó su imagen, sino que también la colocó en un nivel de exposición superior al que había experimentado en sus años como vedette.

“Mi paso por Gran Hermano fue un desastre”, reconoció sin vueltas en diversas entrevistas en los últimos tiempos. A pesar de todo, su participación en el programa le permitió reinsertarse en la televisión argentina, un camino que culminó con su ingreso a Bake Off, el programa de pastelería que actualmente lidera el rating en el país

Más allá de las críticas del público, Guercio confesó que lo más difícil de su carrera no estuvo frente a las cámaras, sino detrás de ellas. Durante su participación en un programa de streaming de Telefe, reveló cómo en anteriores trabajos llegó a sentirse profundamente excluida y maltratada por algunos compañeros. “Yo viví con mis papás hasta los 30, una nena boluda”, dijo con sinceridad. “Sí, tenía una carrera extensa, pero vos fijate que me la pasaba llorando, así que tan madura no era”, admitió.

Eliana Guercio sufrió un accidente

Sin filtro, amparada en su trayectoria y con la solidez del camino recorrido, detalló lo complicado que fue trabajar en el teatro de revista, un ambiente que describió como particularmente hostil. “Estaba en un mal momento porque me hacían muchas maldades. Es difícil el teatro de revista”, confesó, señalando que el maltrato no solo afectaba su desempeño profesional, sino también su autoestima y salud emocional.

En ese sentido, y tras años de lidiar con ambientes laborales tóxicos, Guercio encontró en Bake Off una experiencia completamente diferente. En repetidas ocasiones, la participante destacó la calidad humana de sus compañeros. “Es el mejor grupo de compañeros que me tocó en los medios”, aseguró en entrevistas recientes, enfatizando lo feliz que se siente con el trato recibido en el programa.

La exvedette describió este nuevo entorno como un espacio saludable, lleno de apoyo y camaradería. “La felicidad que siento ahora se debe al buen trato. Nunca había trabajado con gente tan maravillosa”, señaló emocionada. Su participación en el reality no solo le permitió conectar nuevamente con el público, sino también sanar viejas heridas que arrastraba de su carrera en el teatro y la televisión.

Las experiencias negativas que vivió en el pasado marcaron a Eliana Guercio, pero también la llevaron a reflexionar sobre su crecimiento personal. “Yo tenía una carrera, pero no era madura. Ahora entiendo lo importante que es rodearse de personas que te apoyen y te hagan sentir valorada”, expresó.