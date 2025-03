La sorpresiva propuesta laboral de Martha González: “A los 80 años voy a participar de un streaming”

Promoción 80/20 en nuevo programa de streaming de Vorterix

“A los 80 años voy a hacer algo nuevo. Me parece bárbaro”, dice con entusiasmo Marta González, una de las actrices más queridas del espectáculo argentino, en diálogo con Teleshow. A pocos días del estreno de 80/20, su nuevo proyecto en Vorterix, la artista comparte su emoción, sus expectativas y la sorpresa que le generó recibir la propuesta.

Todo comenzó con un llamado inesperado. “Me llamó Malena (Guinzburg), cosa que yo no tengo ninguna conexión con ella”, recuerda Marta. Al principio, la idea de sumarse a un formato de streaming le resultó un desafío, pero no dudó en aceptar. “Lo vi y dije: ‘Voy a hacerlo’”, afirma a Teleshow.

Marta González es muy activa en las redes sociales

El programa 80/20 reunirá a tres generaciones en un mismo espacio: la propia Marta, Malena Guinzburg y la influencer Brisa Domínguez, quien tiene más de un millón de seguidores en redes sociales. “Me encantó la propuesta porque me parece que no hay gente grande en streaming”, reflexiona la actriz, señalando un vacío en el mundo digital que este nuevo show busca llenar.

Aunque todavía no puede revelar muchos detalles, Marta ya está lista para esta nueva etapa en su carrera. “Mañana empiezo a juntarme con ellas. Salimos el 12 de marzo”, adelanta. Con la energía y el carisma que la caracterizan, está decidida a demostrar que nunca es tarde para innovar.

Una apuesta innovadora en streaming

Para Marta González, la propuesta de sumarse a un streaming fue tan inesperada como emocionante. “Me encantó la idea porque me parece que no hay gente grande en streaming”, comenta, destacando que la mayoría de los contenidos digitales están dominados por figuras jóvenes, y agrega convencida que “este nuevo formato puede abrir puertas a más voces de su generación”.

Marta González, Malena Guinzburg y Brisa Domínguez

El programa pretende jugar con la diferencia de edades entre sus protagonistas: Marta, con su vasta trayectoria artística, la comediante Malena Guinzburg, y la influencer Brisa Domínguez. “Vamos a hacer Malena, la influencer y yo la de 80. Se llama así porque... bueno, la de 80 soy yo”, explica entre risas a este medio.

El concepto del ciclo gira en torno al cambio generacional. “Seguramente vamos a hablar de determinados temas con la mirada de una de 20 y la de una de 80”, anticipa Marta. La actriz reconoce que, aunque el mundo digital es nuevo para ella, la idea de compartir experiencias con diferentes generaciones la entusiasma.

La relación de Marta con Malena y el equipo

La llegada de Marta González a 80/20 no fue casualidad. Detrás de la propuesta estuvo la actriz Fer Metilli, colega y amiga de la actriz, quien sugirió su nombre cuando Malena buscaba una figura mayor para el proyecto. La relación entre ambas viene de años compartiendo escenarios. “Hicimos el Show de la menopausia juntas. Y el Show de los cuernos, dice con humor.

Más allá de la recomendación, la decisión de Malena Guinzburg de convocarla la sorprendió. “Me encantó que me haya llamado”, admite Marta. Para ella, la oportunidad de trabajar con un equipo nuevo es tan emocionante como desafiante. “Nunca trabajé con Malena. Así que estoy entre emocionada y caga..”, confiesa, demostrando su autenticidad y frescura.

Marta González como Nené en la película Boquitas pintadas de-Leopoldo Torre Nilsson, 1974

Aunque aún no han tenido muchas reuniones de producción, Marta ya ha conocido a parte del equipo de Vorterix. “A Pergolini no, pero sí a los hijos, porque hicimos las promociones”, cuenta con entusiasmo.

Otro de los aspectos que la intriga es el lenguaje y la dinámica del streaming, donde el tono suele ser más relajado y descontracturado. “Malena estaba buscando una mujer de mi edad que fuera más suelta, porque de pronto las de 80 no dicen malas palabras”, reflexiona entre risas. Marta no tiene miedo de romper esquemas y demostrar que la edad no es un límite para la espontaneidad y el humor.

Marta González muestra en su cuenta de Instagram parte de su vida y le gusta enseñar recetas de cocina

A lo largo de su vida, y de su trayectoria artística Marta González ha demostrado que la pasión por el arte no tiene edad. Desde sus inicios en la actuación hasta este nuevo salto al streaming, su energía y curiosidad la han mantenido siempre vigente.

Si algo ha caracterizado su trayectoria, es su capacidad de adaptarse y sorprender. Con 80/20, la actriz no solo enfrenta un nuevo desafío profesional, sino que también rompe barreras y demuestra que la experiencia y la frescura pueden convivir en un mismo escenario.