La China Suárez reafirmó su unión con Mauro Icardi con una potente señal: la foto

El último posteo de la actriz fue tomado como una señal sobre su vínculo amoroso con el futbolista (Instagram)

La historia de la China Suárez y Mauro Icardi continúa sumando capítulos. A pocos días de su regreso de Turquía y tras la tensa llegada al Aeropuerto de Ezeiza, la actriz dejó en claro que su romance está más fuerte que nunca, pese a las constantes polémicas de su pareja con su exesposa, Wanda Nara. Y, a la hora de compartir una foto en sus redes sociales, un pequeño detalle no pasó desapercibido para sus seguidores: una nueva señal de su profunda conexión sentimental con Mauro.

En la imagen, compartida en sus historias de Instagram, se ve al niño con una remera rosa, apoyando su mano sobre un tronco de madera, con la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera contemplando la naturaleza y la vegetación que lo rodea. Sin embargo, un detalle se robó toda la atención: el tatuaje de herradura en el antebrazo de la actriz, un símbolo que ha marcado su vida y que también la une a Mauro.

Este dibujo no pasó desapercibido ante los ojos de quienes vieron la historia de la exCasi Ángeles. Asociado con la buena suerte y la protección, este amuleto está presente no solo en su piel, sino también en distintos accesorios: el collar que lució en el cumpleaños de su hija Magnolia, el anillo en su mano izquierda y un par de aros idénticos a los de su flamante pareja.

El detalle del tatuaje de herradura que no pasó desapercibido por los usuarios

Este último detalle ya había despertado sospechas antes de que la relación fuera confirmada. La influencer Vikcy Braier, conocida popularmente como Juariu, detectó que ambos llevaban el mismo modelo de aro con forma de herradura y brillos, con Icardi usándolo en la parte superior de la oreja y Suárez en el lóbulo. Ahora, con esta nueva publicación, la actriz parece reafirmar la solidez de su relación con el futbolista rosarino, a través de este símbolo que los une.

El regreso de la pareja a Argentina no estuvo exento de tensión. El domingo por la noche, cuando aterrizaron en Ezeiza, fueron recibidos por una gran cantidad de prensa y fanáticos, pero también por referencias constantes a Nara, dejando en claro que la empresaria sigue muy presente en la historia que comenzó a finales de 2021.

Cerca de las 23, la pareja salió del sector Migraciones con siete valijas, acompañados por Mancha Latorre, amigo de la actriz, quien los había acompañado en su estadía en Turquía. Sin embargo, el momento más incómodo se produjo cuando una fanática de Wanda se acercó a Suárez y la saludó mientras le preguntaba por la empresaria.

La actriz reaccionó con una sonrisa nerviosa, pero el delantero del Galatasaray no pudo ocultar su molestia. Desde ese instante, el futbolista cambió completamente de actitud: se negó a sacarse fotos, evitó responder preguntas y caminó a pasos apresurados, adelantándose a su novia y dejando que Latorre la ayudara con el equipaje.

El aro de herradura, uno de los accesorios que comparte con el futbolista

Por su parte, la China intentó mantener su actitud relajada y sonriente, pero su expresión cambió tras el incómodo momento. El fotógrafo de Teleshow intentó conseguir una imagen de la pareja junta, pero Icardi se negó rotundamente, intensificando la sensación de incomodidad.

A pesar de haber permanecido más de una hora en el aeropuerto, el ambiente no mejoró. Finalmente, abordaron el automóvil que los llevó a su destino final: la “casa de los sueños” de Wanda, la propiedad que el deportista compró y que ahora comparte con Suárez.

En el cumpleaños de su hija Magnolia, la China volvió a lucir la herradura en un collar (Instagram)

Aunque la escena en Ezeiza generó rumores de distanciamiento, ninguno de los dos hizo declaraciones al respecto. Con su última publicación, la artista parece haber querido disipar cualquier especulación, reafirmando su vínculo con Icardi a través de un símbolo que, para ella, tiene un significado especial.