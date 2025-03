Guido Kaczka se sorprendió por las vacaciones de Pampita: “¿Hace cuántos años tenés buenos veranos?"

Pampita confirmó que todos sus veranos son buenos (Video: Los 8 Escalones, El Trece)

Las vacaciones de Pampita no pasan desapercibidas. Ya sea en la playa, en la nieve o recorriendo diferentes continentes, su capacidad para combinar trabajo y descanso es inigualable. Esto quedó en evidencia en Los 8 Escalones de los 3 millones (El Trece), cuando Guido Kaczka la convirtió en el centro de una charla sobre las diferencias entre quienes pueden disfrutar de unas vacaciones soñadas y quienes deben conformarse con un verano más austero.

“Pampita siempre tiene un buen verano. ¿Pero hace cuántos veranos que tenés buenos veranos? ¡Todos! ¡Todos los de tu vida!”, comentó el conductor, generando risas en el estudio.

Sin dudar, la modelo confirmó la teoría: “Todos son buenos”. La conversación avanzó con complicidad, hasta que Kaczka reforzó su idea: “Es que Pampita es la proa. En el verano, uno sigue a Pampita”.

La broma sobre los veranos de la modelo no quedó ahí. Mientras Kaczka contrastaba su estilo de vida con el del periodista deportivo Esteban Edul, quien aseguró que había pasado un verano “más o menos” porque había trabajado, Barbie Simons, una de las amigas más íntimas de la modelo intervino con una observación que elevó aún más la leyenda de Pampita en el verano: “Lo bueno de los veranos de Caro es que pasa por todas las estaciones en un solo verano”, afirmó.

El verano de Pampita junto a sus hijos en Miami (Instagram)

Kaczka, intrigado, quiso saber más y le preguntó: “¿Cómo es eso?”. Instantáneamente, Simons continuó explicando su teoría: “Porque pasa por diferentes lugares y continentes”, explicó Simons, mientras Guido asentía con una sonrisa. “Este verano te hizo nieve, te hizo sol”, agregó la periodista, confirmando lo que ya era evidente: el verano de Pampita no es solo verano, es una experiencia completa.

Es que resulta que el verano de la bailarina la llevó de viaje por distintas regiones del planeta. Después de volver al país tras su paso por Tailandia, se trasladó a Punta del Este y luego tomó un vuelo a Estados Unidos junto a sus hijos, donde pasó días fríos de invierno.

La propia modelo intentó aclarar que no todo es descanso, que trabaja sin parar durante el año, pero Kaczka no le dio margen: “No, no estoy hablando de vacaciones. Estoy hablando de verano. ¡Incluso trabajando en verano!”.

Cabe recordar que, semanas atrás, Pampita había sido protagonista de otro cruce en Los 8 Escalones, esta vez cuando Guido Kaczka presentó un estudio de The New York Times sobre la cantidad de días ideales de vacaciones.

Pampita refuta la idea de que ocho días de vacaciones sean suficientes e ironizó con humor (Video: Los 8 Escalones, El Trece)

“Según un informe de 2023, ¿cuántos días de corrido de vacaciones son necesarios para un descanso ideal?“, preguntó el conductor. El informe establecía que ocho días eran suficientes para lograr satisfacción y que este esquema debía repetirse dos veces al año. Pampita, consultada por un participante, sugirió veinte días, pero Kaczka corrigió la respuesta: “Ocho, ocho nada más”.

La reacción de la modelo fue inmediata: “¡Pero quién hizo ese informe, el enemigo! ¿La gente misma votó eso?”. Guido le confirmó que el dato era real, lo que llevó a Pampita a una conclusión aún más rotunda: “Masoquistas todos”. En tono de broma, sostuvo que el estudio no podía aplicar a la realidad argentina: “Otra cultura. Acá, Argentina, no lo entenderías”.

El conductor continuó con la explicación y reveló otro dato: el informe aseguraba que, a partir del día 11 de vacaciones, la felicidad comenzaba a disminuir. Pampita, indignada, no dejó pasar el comentario “¡Basta, Guido! No des ideas porque la gente se aviva. No des ideas, dejá así como estamos”.

Para cerrar, el conductor compartió su experiencia personal y dijo que a él, en lo personal, le resultaba suficiente: “A mí me sucede así, perfecto. En el 11 es un vacío que no soporto”. Pampita, sin embargo, dejó en claro que para ella unas vacaciones cortas no son opción.