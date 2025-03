Michelle Trachtenberg fue olvidada en el In Memoriam de los Premios Oscar 2025: el enojo en las redes

In Memoriam de los Oscar 2025 (Video: TNT)

Después del homenaje musical a Quincy Jones en la noche en la 97ª edición de los Premios Oscar, y de los espectáculos emblemáticos dedicados al legado de la saga James Bond y a Wicked como sucesora de El mago de Oz, llegó uno de los momentos más solemnes: el segmento In Memoriam que, como suele suceder, este año tuvo algunos resonantes olvidos. El más comentado fue el Michelle Trachtenberg, actriz que murió a fines del mes pasado y sobre el que aun se desconoce los motivos de su deceso.

Sobre el escenario, Morgan Freeman rindió tributo a su fallecido compañero de reparto, Gene Hackman, con quien compartió créditos en películas como Sin perdón (1992) y Bajo sospecha (2000). Freeman presentó una interpretación en directo del Réquiem de Mozart, que acompañó un montaje audiovisual en honor a las figuras del cine fallecidas durante el último año. Mientras las imágenes recordaban a nombres como Shelley Duvall, Gena Rowlands, Donald Sutherland y David Lynch, la elección musical, solemne y cargada de simbolismo, generó debates en redes sociales, aunque se percibió como acorde a la magnitud de las pérdidas reflejadas.

Michelle Trachtenberg brilló en series como Gossip Girl y Buffy, la cazavampiros (Instagram/Michelle Trachtenberg)

En esta edición, se recordó a figuras destacadas del séptimo arte como Maggie Smith, Anouk Aimée, James Earl Jones, Bob Newhart, Kris Kristofferson, Teri Garr, Cheng Pei-Pei y Joan Plowright, además de a directores de renombre como George Corman, Jeff Baena y Robert Towne, compositores como Richard M. Sherman y directores de fotografía como Roger Pratt y Dick Pope.

Sin embargo, no todos los nombres resonaron. La ausencia de figuras más asociadas a la televisión, como Michelle Trachtenberg y Shannen Doherty fue reprobado en las redes, sobre todo el de la actriz de 39 años que fue encontrada sin vida en su departamento de Nueva York.

“¡Michelle Trachtenberg merecía sus flores! ¡Qué pena con los Oscar! Es tan triste", escribió un usuario, que rapidamente recibió cientos de likes y retweets a su mensaje. “¡Es una vergüenza que los Oscar no incluya a Michelle Trachtenberg en su video del In memoriam a los actores y las actrices que murieron en el el último año!“, se sumó otro. ”Mierda. No incluyeron a Michelle Trachtenberg. Es una falta de respeto tan grande", agregó otro, junto a una imagen de la actriz. “No ser mencionada en la sección “In Memoriam” de los Oscar es frustrante. Sos y seguirás siendo muy amada y admirada, Michelle", se lamentó alguien más.

Michelle Trachtenberg ganó popularidad por su papel en Harriet, la Espía de 1996

El cuerpo sin vida de la actriz fue encontrado por su madre, Lana, en su departamento en Manhattan, según informó TMZ. Lana había visitado a su hija la noche anterior, a las 22:00 h, y la encontró esa mañana alrededor de las 8:00 h acostada boca arriba sobre la cama e inconsciente. Tras descubrirla, llamó de inmediato a la policía y a los servicios de emergencia, quienes confirmaron la muerte de Trachtenberg, quien tenía 39 años.

Aunque las causas de su fallecimiento aún no han sido esclarecidas, el entorno cercano a la actriz decidió no realizar una autopsia. El médico forense encargado de la ciudad explicó que, en ausencia de indicios de actividad criminal, no se llevaría a cabo dicho procedimiento. Durante los últimos meses, la actriz habría enfrentado complicaciones de salud derivadas de un trasplante de hígado que habrían afectado también su tiroides.

Trachtenberg también era conocida por sus papeles en series y películas como Buffy, la cazavampiros (1997), Gossip Girl (2006-2012) y Sueños sobre hielo (2005) y había mostrado actividad reciente en su vida social. Una semana antes de su deceso, la actriz fue vista disfrutando junto a amigos en un restaurante italiano llamado Sartiano’s, en Nueva York.