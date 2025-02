Wanda Nara habló de la denuncia por presunto maltrato contra Mauro Icardi que inició con Maxi López: “Es gravísimo”

Wanda Nara se refirió a la denuncia contra Mauro Icardi por presunta violencia contra sus hijos

Hace unos días una nueva denuncia se radicó en la batalla judicial que libran desde hace unos meses Wanda Nara y Mauro Icardi. En esta oportunidad, se dio a conocer que la conductora de Bake Off Famosos denunció al futbolista por presunto maltrato de uno de sus hijos. En su llegada a la Argentina, ella lo confirmó.

Según se informó, la denuncia se dio después de una evaluación psicológica que le hicieron a uno de los hijos que la animadora tuvo con Maxi López. “Me parece gravísimo, me parece que todo tiene un límite y este es el mío”, señaló, ante la cámara de Intrusos después de haber llegado al Aeropuerto de Ezeiza.

“Yo no voy a responder y no voy a negar lo que un menor se anime a decir. A veces pasan muchos años y hay que escuchar siempre a los chicos”, aseveró la empresaria que ya se había manifestado en sus redes sobre la situación. “¿Cómo no voy a defender a mi hijo?”, se despachó.

Wanda Nara habló en su llegada al Aeropuerto de Ezeiza sobre la denuncia por presunto maltrato contra su exmarido, Mauro Icardi

Wanda también se refirió al descargo que realizó el futbolista defendiéndose. “Yo hasta el 19 de febrero, que fue el último cumpleaños de mis hijos que cumple en este periodo, lo invité a Mauro, le mandaba fotos, lo invité a todos los cumpleaños. Después las cosas cambiaron y hubo una denuncia muy grave”, señaló.

“De algunas situaciones estaba enterada pero de la gravedad que presentó el colegio, no”, afirmó Wanda, quien detalló cómo fue la presentación que realizó con Maxi López. “No es una denuncia en conjunto, no. Él presentó su denuncia y yo la mía”, afirmó.

Wanda Nara y Maxi López denunciaron a Mauro Icardi

La defensa de Mauro Icardi por la denuncia de Wanda Nara por presunto maltrato

A través de sus historias de Instagram, el delantero del Galatasaray había aportado su versión de los hechos y publicó un antiguo chat con la mediática en la que la misma lo invitaba a ver a uno de sus hijos.

Allí compartió un extenso comunicado donde se mostró indignado por la situación y aseguró que las denuncias carecen de fundamento. Como parte de su defensa, publicó una captura de un chat de WhatsApp en la que Wanda le preguntaba si quería pasar a saludar a Benedicto por su cumpleaños, lo que, según él, contradice la acusación en su contra.

“No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes... (porque los crié y me dicen ‘papá’, palabras textuales). Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada. Mmm... Raro, ¿no?”, expresó el jugador del Galatasaray.

Mauro Icardi publicó un comunicado en Instagram donde defiende su inocencia y asegura que la denuncia carece de pruebas (Captura)

En su mensaje, el delantero también acusó a Wanda de incumplir resoluciones judiciales y de haber cambiado de abogados tres veces para modificar la jurisdicción de la causa. “Qué buena estrategia, o qué mal asesorada, diría yo. Igual vamos probando a ver quién nos hace el favor”, ironizó.

Además, recordó que Wanda había solicitado el divorcio, pero cuando él presentó la documentación legal, ella reaccionó publicando chats antiguos en un intento por manipular la opinión pública. “La misma que quería el divorcio y cuando presenté el divorcio enloqueció publicando chats antiguos para desorientar y hacer creer públicamente otra realidad. Mmm... raro”, sostuvo.

Por último, se mostró confiado en que la Justicia fallará a su favor y deslizó que cuenta con pruebas contundentes para demostrar su inocencia. “Tranquilos, que falta poco... les dejo una mínima prueba de las tantas que tengo... Ahhh, me olvidaba, también pidió mi teléfono por miedo... ¿Miedo a que se sepa la verdad de todo? Tic Tac, Tic Tac... Falta poco”, concluyó.