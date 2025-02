Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: se descompensó en plena entrevista

Carmen Barbieri fue asistida por una ambulancia tras sufrir una descompensación luego de una entrevista telefónica con Luis Ventura (Gustavo Gavotti)

La reconocida conductora Carmen Barbieri sufrió una descompensación tras una entrevista en vivo y debió ser asistida por una ambulancia. Su secretaria, Melanie Alvarado, y su abogado y manager, Juan Curubeto, hablaron en exclusiva con Teleshow sobre su estado de salud y revelaron cómo se encuentra actualmente.

El episodio ocurrió luego de que Barbieri participara de una entrevista telefónica con A la Tarde (América TV), ciclo conducido en esa ocasión por Luis Ventura. A lo largo de la conversación, la conductora se mostró molesta con algunas preguntas acerca de una tensa situación vivida entre la actriz y Morena Rial y decidió finalizar abruptamente la llamada.

Minutos después, Ventura informó que Barbieri se había descompensado y que una ambulancia se dirigía a su domicilio. Su hijo, Federico Bal, también fue alertado y acudió rápidamente a su casa.

Su hijo, Federico Bal, acudió rápidamente al domicilio de Barbieri tras el malestar que sufrió

En diálogo con Teleshow, su secretaria, Melanie Alvarado, explicó que la conductora estaba atravesando un momento difícil: “Carmen está muy angustiada. Quedó muy mal por una nota que le hicieron vía telefónica”. Sin embargo, llevó tranquilidad al aclarar que no se encuentra internada: “Está en su casa”, aclaró Alvarado sobre la situación actual de la exvedette.

Por su parte, su abogado y manager, Juan Curubeto, también brindó detalles sobre la salud de Barbieri y confirmó que el episodio estuvo relacionado con una suba de presión: “Está mejor. Simplemente tuvo un malestar por lo que pasó en el programa. Se puso nerviosa, le subió la presión”.

Curubeto reveló que Barbieri había aceptado la entrevista por pedido de Luis Ventura, confiando en que sería una charla tranquila: “Yo estaba con ella cuando la llamó. Le dijo si hoy a las 16:30 si le podía hacer una nota, hacer unas preguntas. ‘Pero tranquila, entre nosotros, vos y yo’”. No obstante, el tono de la conversación cambió y eso habría impactado en el estado anímico de la conductora: “Se encontró con esto. Está muy angustiada”.

Su abogado, Juan Curubeto, confirmó que el malestar fue causado por una suba de presión tras la entrevista

A pesar del mal momento, su manager aseguró que Barbieri se está recuperando en su casa y que se encuentra fuera de peligro.

Los próximos proyectos laborales de Carmen Barbieri

Más allá del susto, Carmen Barbieri no planea detener su actividad profesional. Según confirmó su secretaria, la conductora mantendrá su agenda de compromisos y viajará a Las Grutas para cumplir con una presentación pactada. “Si hay algo a lo que Carmen Barbieri no falta es al trabajo”, aseguró a Teleshow.

Desde su entorno destacan su responsabilidad y profesionalismo, por lo que se espera que en las próximas horas retome sus actividades habituales.

Carmen Barbieri planea viajar a Las Grutas para cumplir con sus compromisos teatrales, según su secretaria

La actriz se comprometió con el Teatro Las Grutas para llevar a la ciudad patagónica su obra “Casi Divas” con participación de Laureano Raffin, Nico Prada, Luciano Núñez, Abril Vuk y Max Prado.

Carmen Barbieri, pese al complicado presente que está atravesando, se subirá al escenario las noches del 1, 2 y 3 de marzo para brindar su actuación por primera vez en la ciudad rionegrina de Las Grutas.

Todo esto se suma a los momentos tensos tras la noticia del levantamiento de Mañanísima, el ciclo matutino conducido por ella misma después de más de 5 años en el aire.

Carmen habló sobre el fin de su programa Mañanísima y expresó tristeza por la repentina decisión (Video: Radio Splendid)

“No es una renuncia, no di un portazo, no lloré, no me enojé... pero sí estoy triste”, reveló sin dudar en diálogo con el ciclo Se terminó la joda (Radio Splendid AM 990). Y agregó con crudeza: “Tengo una angustia enorme porque digo ‘pucha, después de cinco años y medio en el canal, haciendo de todo… me quedo sin nada de un día para el otro’”.

Visiblemente afectada, Carmen detalló cómo vivía su día a día en el canal, poniéndose al hombro mucho más que su rol de conductora. “Si falta la vestuarista, hago de vestuarista. Si hay que reemplazar a alguien, lo hago. Porque me gusta, porque lo quiero hacer. Me contrataron, pensaron en mí y siempre traté de estar a la altura. Y a veces casi ni cobro, porque cuando alguien te pide una gauchada, se la hacés”, reveló.