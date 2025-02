Emilia Mernes anunció que deja la Argentina para instalarse en Miami: “Nuevas oportunidades”

Emilia Mernes se mudó a Estados Unidos

El arte, como la vida misma, exige decisiones que marcan un antes y un después. Emilia Mernes, la joven nacida en Nogoyá, Entre Ríos, lo sabe bien. Su carrera, que comenzó con pasos tímidos en el interior de la Argentina, hoy la lleva a recorrer los escenarios más importantes del mundo. Pero la gloria conlleva sacrificios. Ahora, la artista tomó una determinación que la aleja de sus raíces: decidió mudarse a Miami.

La noticia no tardó en sacudir a sus seguidores. En una entrevista con la revista Billboard, la cantante confirmó lo que para muchos era un rumor: dejará la Argentina, al menos por un tiempo, en busca de nuevas oportunidades en la capital de la música latina. “Argentina me ha dado cosas increíbles, me las da hasta el día de hoy, que tengo todo allá, todo para mí. Pero tomé la decisión de venirme un tiempito a Miami para trabajar, para probar nuevas oportunidades”, expresó.

La mudanza no es un simple capricho ni una aventura pasajera. Miami se convirtió en el epicentro de la música urbana en español, el lugar donde se cruzan productores, artistas y empresarios de la industria. Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro, Feid y tantos otros hicieron de la ciudad su base de operaciones. Para Emilia, establecerse en este epicentro es un movimiento estratégico: “A nivel laboral, creo que lo que pasa en la industria acá en Miami es muy grande. Te cruzás todo el tiempo con artistas y productores nuevos”, explicó.

Emilia Mernes cantó "Olvidarte" en los premios Lo Nuestro

En el trasfondo de esta decisión también surge una pregunta inevitable: ¿qué sucederá con Duki? La relación entre ambos es una de las más seguidas del mundo de la música y, por el momento, no hay confirmaciones sobre si el referente del trap argentino también se instalará en los Estados Unidos. Lo cierto es que ambos están en la cima de sus carreras y la distancia no parece ser un obstáculo para el crecimiento de sus proyectos.

Mernes, quien comenzó a brillar de la mano de la banda Rombai y luego se consolidó como solista con éxitos como “Cuatro veinte” y “En la intimidad”, hoy es una de las figuras más influyentes del pop latino, e incluso fue parte de la última edición de los premios Lo Nuestro. Su cambio de residencia es un paso más en su ambición de conquistar nuevos mercados y consolidar su nombre en el exterior.

Pero si algo dejó claro es que su corazón sigue en la Argentina. “Siempre voy a estar volviendo a mi casa de todas formas, no puedo soltar eso”, aseguró. La distancia puede ser física, pero el lazo con sus raíces es inquebrantable.

Y en lo que se refiere al salto internacional de su carrera, cabe recodar que hace solo unos días lanzó su nueva canción titulada “Bunda”. Se trata de una pieza pop revestida con elementos del funky carioca y cantada mitad en español y mitad en portugués, dado que se trata de una colaboración con la cantante brasileña Luisa Sonza.

En el clip, ambas popstars aparecen en un escenario de playa que se ve similar a Río de Janeiro, luciendo bikinis ajustadas y haciendo twerking, mientras están rodeadas de gente. El baile sensual que practican ambas es un claro guiño al título de la canción: “bunda” es una palabra del slang brasileño que si se lo traduce al argentino significa “cu...”. “Suena este funk y me pone a mover la burra / Y se le ve en la mirada cómo disfruta, me disfruta”, entona la argentina en una parte de la canción, como para que no quede ningún tipo de duda a qué se está refiriendo.

Luisa Sonza es una de las cantantes más populares de Brasil en la actualidad. Con 26 años se posicionó por su versatilidad musical, explorando géneros que van desde el pop y el funk brasileño hasta el reggaetón. Cuenta con éxitos como “Braba” y “Modo Turbo” (en colaboración con sus compatriotas Anitta y Pabllo Vittar) que se apoyaron en su voz y también en su estilo atrevido. También es conocida por su activismo en redes sociales, promoviendo causas como el empoderamiento femenino y la aceptación de la diversidad.