Nuevas reglas en Gran Hermano: ahora podrán ingresar participantes de las últimas tres ediciones

Santiago del Moro anunció un nuevo cambio en el juego luego de la expulsión de Luca Figurelli (Prensa Telefe)

La expulsión de Luca Figurelli sacudió por completo la dinámica de Gran Hermano (Telefe) y desató una ola de especulaciones sobre lo que ocurrirá con su vacante dentro del juego. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar para los fanáticos de la casa más famosa del país. A través de las redes sociales, Santiago del Moro anunció que un exparticipante de las últimas tres ediciones podrá ingresar en su lugar, pero solo si el público lo elige mediante voto positivo.

El conductor del reality realizó el comunicado con un mensaje claro y contundente: “¡Atención! ¡Dada la expulsión de Luca, se comunica a todos los exparticipantes de las últimas tres ediciones de Gran Hermano que quieran anotarse para formar parte de la placa para obtener ‘el Golden Ticket’ que pueden hacerlo!”. Además, detalló que “el próximo lunes, una vez finalizada la gala de eliminación, el público podrá votar por su jugador favorito para obtener ese lugar en la casa”.

Esto significa que cualquiera que haya formado parte de las temporadas en las que se consagraron Marcos Ginocchio y Bautista Mascia, así como la actual, tiene la posibilidad de volver al reality y reinsertarse en la competencia. La decisión quedará en manos de la audiencia, que deberá elegir quién merece la segunda oportunidad. Así, el anuncio llegó en un contexto de máxima tensión, ya que la expulsión de Luca generó fuertes repercusiones tanto dentro como fuera de la casa.

Santagio anunció la posibilidad del ingreso de exparticipantes de las anteriores ediciones del reality (Instagram)

El joven de 18 años, que había reingresado recientemente gracias al repechaje, fue descalificado por revelar información del exterior, una de las reglas más estrictas del juego. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue la cantidad de advertencias previas que había acumulado antes de su expulsión definitiva.

Según detalló Gran Hermano, el competidor había sido sancionado en reiteradas ocasiones veces por hablar de más. Como castigo, ya había sido enviado a placa y se le había prohibido participar en la prueba del líder. Sin embargo, el participante volvió a romper las reglas cuando, tras una pelea con Chiara, reveló que el grupo de Luz, Luciana y Santiago tenía mayor apoyo y que su propia alianza, junto a Lourdes y Martina, no contaba con la misma fuerza.

El dueño de la casa no dejó pasar la infracción y, en un discurso contundente, dejó en claro que no podía tolerar más desobediencias dentro del certamen. “Mi obligación es que el juego nunca se vea empañado por desobediencias que atentan contra el espíritu de esta competencia. Hoy aconteció un episodio lamentable. No fue el primero. No saben cómo me gustaría no tener que referirme a esto, pero las circunstancias me obligan a hacerlo” expresó en un tono severo.

Luca Figurelli quedó expulsado del certamen tras volver a romper el reglamento (Video: Gran Hermano - Telefe)

Luego, se dirigió directamente a Figurelli: “Desde que reingresaste a mi casa, te llamé la atención en varias oportunidades. Te envié a placa por este motivo y, a pesar de ello, volviste a revelar información sensible del exterior. El video está disponible para cuando lo desees ver”.

Finalmente, sin más margen para una nueva advertencia, llegó la sanción definitiva: “Imaginarás que no me es nada grato informarte que, en este mismo momento, debés abandonar mi casa. Estás fuera del juego, has quedado expulsado. Te pido por favor que te dirijas a la puerta giratoria sin valijas. Tus pertenencias las recibirás próximamente”.

La salida abrupta de Luca dejó un vacío en la casa, pero también abrió la puerta a una nueva estrategia dentro del juego. Con el Golden Ticket en disputa, la posibilidad de que un exparticipante regrese podría cambiar por completo las alianzas y los equilibrios de poder.

Los actuales jugadores no tienen idea de lo que está por ocurrir, lo que genera aún más incertidumbre de cara a las próximas semanas. Ahora, la atención está puesta en qué exjugador se sumará a la casa y tendrá la oportunidad de volver a la casa más famosa del país después de varias temporadas.