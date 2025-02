L-Gante mostró dónde pasó la noche mientras Wanda Nara recibió un premio en Turquía

Lejos del culebrón que tiene lugar en Turquía, L-Gante le compartió a sus seguidores como pasa el tiempo a solas (Video: Instagram)

Mientras la atención mediática estaba puesta en Estambul, Turquía, donde Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez coincidieron en el mismo destino, L-Gante debió quedarse en el país debido a su fractura de clavícula. Sin embargo, esto no fue suficiente para detenerlo de mantenerse al margen del culebrón que protagoniza la empresaria con su expareja y la actriz. Así, tras compartir un momento de tranquilidad en su hogar, el cantante avivó la llama y causó tensión mientras se recupera.

A través de sus historias de Instagram, el referente de Cumbia 420 mostró parte de su intimidad con una imagen tomada desde su cama, donde se lo veía disfrutando de uno de sus videoclips en su televisión. Con una iluminación tenue y un proyector de estrellas en el techo, el ambiente reflejaba un clima relajado, dejando entrever que intentó priorizar su salud. “Si se preguntan por mí... Acá, haciendo reposo”, escribió el artista, sin dar más detalles sobre la situación que rodea a Wanda en Turquía.

Mientras tanto, la empresaria sigue adelante con su viaje en la capital turca, donde asistió a una gala en la que estaba nominada como Mejor mujer del año y se llevó el gran galardón. Pese a que días atrás todo indicaba que iba a ser acompañada por su novio, lo cierto es que el accidente que el músico tuvo en Pinamar cambió de planes. Así, el intérprete de “El último romántico” debió quedarse sin viajar y ella partió con Kennys Palacios, su estilista y amigo más íntimo desde hace años.

El músico debió quedarse fuera del viaje a Turquía luego de fracturar la clavícula (Instagram)

La ausencia del cumbiero no pasó desapercibida y generó especulaciones. Según versiones que circularon en los últimos días, el motivo detrás de su decisión estuvo relacionado con su salud. Hace poco, sufrió un accidente en cuatriciclo mientras disfrutaba de unos días de descanso en las playas de Pinamar con Wanda y sus hijas. Según informó Guido Záffora en DDM (América), el artista habría tenido una discusión con su novia, ya que los médicos le recomendaron no realizar un viaje de 12 horas debido a una fractura de clavícula. Pese a que los pasajes ya estaban comprados, no estaba claro si recibiría la autorización médica para viajar a su lado y formar parte de la ceremonia de premiación.

El incidente que terminó con una seria fractura ocurrió mientras manejaba por la arena y, según un video difundido por Ángel de Brito en LAM (América), se pudo apreciar cómo el vehículo dio varias vueltas antes de que el cantante saliera despedido violentamente. A pesar de que logró incorporarse y caminar por sus propios medios, fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde confirmaron su fractura. En aquel momento, Wanda lo acompañó junto a sus hijos y su madre, Claudia Valenzuela, quien en diálogo con Teleshow confirmó que estuvieron juntos mientras esperaban la atención médica.

L-Gante volcó su cuatriciclo en las playas de Pinamar y debió recibir atención médica (Video: LAM - América)

El accidente y la posterior recomendación de reposo habrían sido el detonante de la supuesta pelea entre la conductora y el artista, según comentó Záffora. Sin embargo, ninguno de los protagonistas se ha expresado públicamente al respecto. Lo cierto es que Nara finalmente viajó sola, sin la compañía de su pareja, aunque desde Estambul publicó un video en donde se la pudo ver bailando en un bar con la música de su novio de fondo.

Mientras tanto, la empresaria acapara la atención mediática en Estambul, donde no solo se llevó el premio, sino que también coincidió con Mauro y la China , sumando aún más condimentos a la controversia que la rodea.

Mientras tanto, lejos de la exposición mediática y del revuelo en Turquía, L-Gante eligió el silencio y el descanso. Así, su historia de Instagram dejó entrever que, al menos por ahora, se mantiene observando lo que ocurre desde su lugar, mientras la historia que protagoniza la empresaria y el futbolista continúa sumando capítulos.