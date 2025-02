La hija de Yuyito González habló de su fanatismo por Lali Espósito: “Mucho talento”

Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, habló de su fanatismo por Lali Espósito (Video: Nara que ver, El Nueve)

Después de haber tenido un gran año como participante de Cantando 2024 y como figura de la comedia Una familia de locos en Mar del Plata, Brenda Di Aloy sigue a paso firme con su carrera. En una entrevista, la hija de Yuyito González contó que Lali Espósito es una de sus referentes y se refirió a los mediáticos cruces de la cantante con el presidente Javier Milei.

“Admiro mucho a actrices que yo veía desde chiquita como Lali. No solo es actriz, sino que supo complementarse en todas sus facetas y tiene mucho talento. Crecí viendo los productos de Cris Morena, así que amo a todos los actores y las actrices que pasaron por ella. Los admiro un montón”, aseguró la modelo en Nara que ver (El Nueve).

Al ser consultada sobre su opinión sobre las frases que tuvo el primer mandatario contra la artista, la influencer expresó su postura: “Yo soy muy pro de que cada persona y que cada individuo tenga su punto de vista. Sus miradas sobre temas contradictorios como pueden ser la política, la religión o lo que sea. Yo puedo bancar al novio de mi mamá y al mismo tiempo puedo bancar a Lali que puede tener una mirada distinta a la que tiene el presidente. La voy a bancar a ella como talento. No la conozco como persona, pero sí voy a seguir admirando lo talentosa que es”.

“Yo tengo mis pensamientos y mi manera de ver la vida. Yo soy muy cristiana, amo a Dios, habló mucho en redes y sé que puede generar como hate, muchos comentarios. Como yo soy así, ¿por qué yo voy a juzgar la vida y los pensamientos de otra persona? Si Lali quiere pensar cómo piensa, yo la banco igual. Está perfecto que cada persona se pueda expresar. Tenemos libre expresión, pero lo que nunca voy a bancar es la violencia. El maltrato por ciertas creencias”, expresó.

Brenda Di Aloy junto a Yuyito González después de una función de Una familia de locos (RS Fotos)

En ese momento Nara Ferragut, la conductora del ciclo, le preguntó puntualmente por las expresiones que tuvo Milei contra Lali, a quien llama continuamente “Lali Depósito”. “En este caso es un presidente contra una cantante. El poder es muy diferente y además, es un hombre contra una mujer”, indagó. Sin embargo, la joven prefirió no entrar en la polémica.

“Igual, te soy honesta. No estoy tan metida en lo que pasó. Entonces, no puedo opinar. No sé ni qué se dijeron, ni cómo fue la situación. Repito, yo no tengo nada en contra de nadie y banco que haya libre expresión y que si hay alguien que está en contra de ciertas medidas políticas y pueda alzar la voz con su influencia, que lo haga”, concluyó.

En octubre del año pasado Brenda contó cómo fue ser parte del festejo de cumpleaños que tuvo Javier Milei. “Me revisaron el auto con una especie de lapicera. Era como cuando éramos chicos, esas lapiceras con una lucecita ultravioleta que te dejan ver si hay algo”, describió. Según contó, todo fue parte de un protocolo para asegurarse de que su vehículo no había sido alterado. “Me dijeron que era por si mi auto había sido modificado. La verdad, no me lo esperaba”, agregó.

Tras superar los controles, Brenda se encontró con un ambiente que, lejos del lujo que podría imaginarse, la sorprendió por su sencillez. “Es como entrar a un barrio privado, pasás por un portón y después una callecita te lleva al estacionamiento”, comentó, recordando que todo le hizo pensar en la película El diario de la princesa. “Cuando llegué, me sentí como cuando la protagonista va a la casa de la abuela”, dijo. Intentó sacar una foto del jardín, pero rápidamente le pidieron que no lo hiciera. “Me dijeron que no estaba permitido, aunque yo había sacado el celular”, completó, divertida.