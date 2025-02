La exclusiva invitación que recibió L-Gante desde Turquía que hará enfurecer a Mauro Icardi

La invitacion que recibio L-Gante en Turquia que haria enfurecer a Mauro Icardi

La novela interminable de Wanda Nara, L-Gante y Mauro Icardi sigue sumando episodios escandalosos. Mientras la mediática ya confirmó su viaje a Estambul para asistir a los premios Best Woman of the Year, trascendió un detalle que muy llamativo: el cumbiero fue invitado a ver un partido del Galatasaray, el equipo en el que juega el futbolista.

La noticia fue revelada por Luis Perdomo, íntimo amigo del cantante, en conversación con DDM (América) quien aseguró que Elián Valenzuela recibió una invitación exclusiva en un palco de lujo para presenciar el clásico turco donde el equipo de Icardi se enfrentará al Fenerbahçe. Sin embargo, la decisión final todavía está por verse. “Ellos viajan el próximo sábado. Elián recibió una invitación para estar en el palco de lujo, pero el lunes también está la entrega de premios. Galatasaray va a estar de local y lo están evaluando. Pero sí lo invitaron”, dijo Perdomo.

Como si faltara algo más, también se dijo que Eugenia La China Suárez viajará a Turquía, según contó Guido Zaffora en el programa que conduce Mariana Fabbiani. Las dudas están en si la actriz y su novio se encontrarán con Wanda y L-Gante, quienes están pasando unos días en Pinamar, lo que suma un condimento morboso a un escenario ya de por sí escandaloso.

Wanda Nara y L-Gante viajarán a Turquía (Instagram)

En paralelo, el conflicto judicial entre Eugenia la China Suárez y Wanda Nara acaba de sumar una resolución clave a favor de la mediática: la Justicia rechazó el pedido de multa solicitado por la actriz, quien acusaba a la conductora de haber filtrado conversaciones privadas entre ellas. Según el fallo, no hay pruebas suficientes para atribuirle a Nara la divulgación de los mensajes.

El abogado de Wanda, Nicolás Payarola, habló en exclusiva con Teleshow y detalló el alcance de la decisión judicial. “Significa que Wanda no es responsable respecto de la filtración de chats donde se la mencionaba a Eugenia Suárez. Le rechazaron el pedido de multa y se le dio la razón a Wanda”, afirmó el letrado.

El fallo del Juzgado Civil N° 109, a cargo de la jueza María Belén Puebla, establece que no hay pruebas suficientes que demuestren que Wanda Nara fue quien filtró las conversaciones privadas con la China Suárez. “No se ha ofrecido prueba suficiente como para considerar que Wanda Solange Nara fue quien filtró las conversaciones”, señala la resolución.

El documento enfatiza que la única fuente que vincula a Nara con la filtración es “lo que habría aseverado la persona que subió el material a las redes sociales”, lo cual no es evidencia suficiente. Por esta razón, la jueza decidió desestimar la aplicación de la multa y dejó sin efecto la sanción que había solicitado el equipo legal de Suárez.

Además, la resolución impone las costas del proceso en el orden causado, es decir, cada parte deberá hacerse cargo de sus propios gastos legales. Con este fallo, la empresaria logra un alivio en la batalla judicial, aunque el conflicto entre ambas sigue abierto en otros frentes. El conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez tiene su origen en el Wandagate, el escándalo de infidelidad que involucró a Mauro Icardi y la actriz en 2021. Sin embargo, este verano, la tensión resurgió tras la difusión de un chat privado en el que Suárez insultaba a Nara.

Según reveló la panelista Yanina Latorre, la discusión se desató en el cumpleaños de Francesca Icardi, la hija mayor de Wanda y el futbolista. En medio de la celebración, Icardi llamó a su hija para saludarla y estaba acompañado por Rufina Cabré, la hija de la China Suárez. La niña intentó felicitar a Francesca, pero, según versiones, Wanda interfirió en la conversación, lo que derivó en un episodio de llanto. Esa misma noche, Suárez le envió un mensaje a Wanda acusándola de haber hecho llorar a su hija. “Sos un asco de persona. Dejaste a una nena de 11 años llorando. ¿Cómo se te ocurre decirle una cosa así?”, escribió la actriz.