Rocío Marengo y Eduardo Fort festejan 11 años de amor: la celebración en la intimidad

Rocío Marengo y Eduardo Fort celebran hoy 11 años de amor

Rocío Marengo disfruta de su presente repleto de amor junto a su pareja, Eduardo Fort. En diálogo con Teleshow, la modelo habló acerca de esta fecha importante para la pareja en donde cumplen más de 10 años juntos: “La verdad que estoy recontenta. Me agarra en un momento tan lindo, porque obviamente, como cualquier pareja de tantos años, uno puede pasar por momentos, pero en este momento, 11 años y estar así como estábamos con todos los proyectos que tenemos, con cómo tenemos armada la familia… La verdad que refeliz”, asegura Marengo al hablar de su relación con Eduardo Fort.

Desde hace más de una década, la modelo y mediática ha compartido su vida con el empresario, hermano del recordado Ricardo Fort. A lo largo de estos años, su relación ha pasado por distintas etapas, con rumores de crisis y reconciliaciones que han captado la atención de los medios. Sin embargo, en esta entrevista con Teleshow, Marengo deja en claro que está atravesando un presente inmejorable: “Todo fluye, la verdad que contenta”.

Rocío Marengo recibió por parte de su pareja Eduardo Fort un gran ramo de rosas rojas

Un amor que supera el tiempo

Rocío Marengo y Eduardo Fort han atravesado distintas etapas en su relación, pero hoy viven un presente de plenitud. La modelo reconoce que, como en toda pareja, han pasado por momentos difíciles, aunque siempre han encontrado la manera de salir adelante juntos. “Obviamente, como cualquier pareja de tantos años, uno puede pasar por momentos, pero en este momento estamos muy bien, con todos los proyectos que tenemos y con cómo tenemos armada la familia”, asegura con entusiasmo.

Para ella, la clave ha sido la confianza y el amor que han construido con el tiempo. Si bien su relación ha estado bajo la mirada pública, especialmente por ser pareja de un empresario vinculado a una de las familias más mediáticas de Argentina, Rocío ha sabido enfocarse en lo que realmente importa.

Rocío Marengo y Eduardo Fort disfrutando de uno de sus tantos viajes por el mundo

Hoy, ella se muestra segura y feliz con la vida que han construido juntos. Los rumores de crisis han quedado atrás y prefiere centrarse en lo positivo. “La verdad que refeliz”, repite una y otra vez, dejando en claro que su relación con Fort está en su mejor momento.

La celebración del aniversario

Para Rocío Marengo, este aniversario número 11 con Eduardo Fort fue especial. No solo porque marca más de una década juntos, sino porque la encuentra en un momento de plenitud. “Me sorprendió y a la mañana no me lo esperaba”, cuenta con entusiasmo, revelando que su pareja la llenó de detalles desde temprano.

El día comenzó con un gesto romántico que la dejó sin palabras. “Un regalito y al rato regalito, regalito, el desayuno a la cama y las flores”, dice, emocionada. Para ella, lo importante no es el lujo ni las grandes demostraciones, sino el significado detrás de cada detalle. “La verdad que recontenta”, insiste, dejando en claro que estos gestos refuerzan el amor que han construido con el tiempo.

Rocío Marengo y Eduardo Fort celebran 11 años de amor

Pero la celebración no terminó ahí. Por la noche, la pareja organizó una cena en familia, un valor fundamental en su relación. “Hoy vamos a hacer una cenita en familia”, adelantó Marengo, reflejando la importancia que le dan al entorno cercano.

La pareja celebra un año más de relación, un vínculo que ha atravesado diferentes etapas a lo largo del tiempo. La mediática compartió su felicidad en redes sociales, donde publicó una foto junto a su pareja y expresó su amor con un emotivo mensaje. “¡Felices 11 años, mi amor! Quién iba a decir... ¡cuántos años pasaron! ¡Vivimos de todo juntos! ¡Te amo! Amo la vida que tenemos. Gracias, gracias, gracias por todo“, escribió en su cuenta de Instagram.

Rocío Marengo y Eduardo Fort, celebrando los 11 años en pareja

Para conmemorar sus 11 años juntos, Eduardo Fort sorprendió a su pareja con un gesto romántico y lujosos obsequios. Uno de los regalos más llamativos fue un impresionante ramo de más de 100 rosas rojas. “Buen día para mí y el novio más romántico de todos. Once docenas y me muero de amor”, comentó Marengo al mostrar las flores. Además, la celebración incluyó varios estuches de una reconocida tienda de relojes y joyas de lujo.