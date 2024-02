Rocío Marengo enfrentó las críticas por su relación con Eduardo Fort

Rocío Marengo y Eduardo Fort cumplieron 10 años de amor

Rocío Marengo y Eduardo Fort celebraron en los últimos días su décimo aniversario, evento que la modelo decidió compartir con sus seguidores a través de una publicación llena de amor en redes sociales, con varias fotografías hasta ahora inéditas. Sin embargo, lo que se esperaba fuera simplemente otra demostración de amor de la actriz al empresario, rápidamente se convirtió en un campo de batalla con críticas hacia su relación.

Tan rápido escaló el tema que la propia Marengo no dudó en expresar su sentir, al tiempo que solicitó más comprensión y empatía por parte de la audiencia. El post luego cuestionado contenía una serie de fotografías donde se ve a la pareja en diversos momentos de complicidad, acompañado de un emocionante mensaje que decía: “Muchas felicidades, mi amor. Por mucho más y hasta el final de nuestras vidas”.

Aunque la mayoría de las respuestas destacaron el amor y la felicidad que comparten, algunos usuarios se mostraron críticos hacia la pareja, y en ellas se centró la modelo: “¡Hola, hola! ¡Cuánto debate! Rapidito porque realmente creo que es claro y fácil de explicar”, presentó, tras lo cual abordó dos temas principales que fueron motivo de curiosidad y comentario entre su público: en primer lugar, definió su visión de familia, y en segundo lugar se refirió al tema de la maternidad, ante lo que compartió de manera abierta las dificultades que enfrentó.

“¿Familia? ¡Es la que formé! ¡Quizá no es la que forman algunos, ‘mamá, papá e hijos’! Pero tengo una familia hermosa que formé y alimento día a día, con amor y tiempo”, destacó al expresar que su concepción de familia trasciende la estructura tradicional.

Rocío Marengo respondió a las críticas tras referirse a Eduardo Fort

Además, reveló los desafíos que enfrentan como pareja, ya que a pesar de sus esfuerzos y deseos, el anhelo de convertirse en padres aún no se materializó, a la vez que invitó así a la reflexión sobre la empatía y el respeto ante las situaciones personales que muchos pueden estar atravesando en silencio: “Tema hijos. Lamentablemente, para que dejen de especular y tirar mierda tengo que decirles que todos los días con Edu deseamos ser padres juntos, ¡pero no llega! Dios lo manda y quizá no es el momento por ahora”, agrego.

Marengo cerró su mensaje con un llamado a la empatía y la comprensión, instando a sus seguidores y al público en general a considerar que los aspectos íntimos de la vida de una pareja son complejos y que las apariencias pueden ser engañosas. Subrayó la importancia de vivir con amor y buscar la felicidad, más allá de las presiones y expectativas sociales sobre la familia y la paternidad: “Besos y tratemos todos de #empatizar con el otro. Desde afuera, no se sabe el adentro de cada pareja y familia. No sean malos que la vida pasa rápido y no nos llevamos nada más que lo vivido. Mucho amor y felicidad a todos”.

La relación de Rocío y Eduardo atravesó distintas etapas, lo que incluyó periodos de clandestinidad y conflictos públicos, pero siempre encontrando la manera de superar los obstáculos. Fue en 2019 cuando la actriz hizo pública su relación con el empresario, después de seis años de mantenerla en reserva. Luego llegarían diversos problemas que vieron la luz pública, a los que la pareja enfrentó y superó en todas las oportunidades, incluida una tentativa fallida de Marengo por convertirse en madre a través de tratamientos de fertilidad en 2022, un desafío que compartió abiertamente con sus seguidores.