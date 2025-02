La preocupación de Mel Brizuela por el destino de las mascotas de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez: “¿Dónde están?

Mel Brizuela se mostró preocupada por las mascotas de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi no deja de sumar capítulos a medida que pasan los días, peleas, filtraciones de chats, adopción de mascotas y viajes. En este panorama, Melina Brizuela, exintegrante de Agapornis y activista por los derechos de los animales, utilizó sus redes sociales para manifestar su inquietud respecto al destino de las mascotas de la familia, que están repartidas entre la Argentina y en Turquía.

A través de un video publicado en TikTok, la cantante señaló que personajes mediáticos como Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez han mostrado en reiteradas ocasiones nuevas mascotas en sus redes sociales, pero luego los animales desaparecen sin dejar rastro. Su mensaje apunta a la posible falta de responsabilidad en la tenencia de los animales, especialmente porque estas figuras públicas suelen compartir fotos y videos de sus mascotas cuando son cachorros, pero con el tiempo dejan de aparecer en sus publicaciones.

El video, que alcanzó rápidamente las 80 mil reproducciones y acumuló seis mil “me gusta”, muestra a Brizuela expresando su desconcierto: “Todos hablan de quién le metió los cuernos primero, de cuánto hace cuánto que están… pero a mí solo me preocupa una cosa, la cantidad de perros y gatos que se ha comprado esta gente a lo largo de los años, Wanda, Mauro…”, expresó la defensora de los animales, quien tiempo atrás le entregó a Suárez dos perros en adopción.

Mel no solo puso en duda el paradero de los animales adoptados por la China, sino que además cuestionó la forma en la que varias figuras mediáticas adquieren mascotas y lo que ocurre con ellas con el tiempo. “¿Qué hacen con todos esos animales? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene?”, se preguntó en su video, haciendo referencia a las constantes publicaciones donde se pueden ver nuevos perros y gatos en manos de Wanda, Mauro y Eugenia.

La cantante criticó especialmente el hecho de que estos animales suelen ser mostrados en redes sociales solo cuando son cachorros, pero luego dejan de aparecer sin explicación. “Porque viven viajando de acá para allá, muestran al salchicha que se compran, al pomerania, al chihuahua, pero dejan de aparecer cuando dejaron de ser tiernos”, sentenció.

Para cerrar su mensaje, Brizuela planteó una serie de interrogantes dirigidos a estas celebridades: “¿Esos animales quien los tiene? ¿Quedarán metidos en este quilombo? Habría que preguntarles”. Su publicación despertó el interés y la preocupación de muchas personas, quienes comenzaron a debatir sobre la responsabilidad de las figuras públicas en la tenencia de mascotas.

Mel Brizuela aclaró su video anterior

El video recibió una gran cantidad de reproducciones, y al ver el revuelo que se generó, Brizuela decidió subir un segundo video aclarando la situación. “Va de nuevo porque entiendo que no conozcan mi labor o que no entiendan bien a lo que iba”, escribió en la segunda publicación que hizo.

“Vamos a reformular mejor la pregunta y mi preocupación, porque si yo no aclaró ciertos puntos hay malos entendidos y la gente empieza a decir cualquier pavada”, explicó Mel a modo de introducción. Y agregó: “En un impulso, cuando hablo de los animales, capaz, me excedo y por una cosa que pasó hace seis años no voy a hacer un problema”, aclaró, dejando en claro que no quiere pelearse con Suárez.

Retomando el tema de la adopción y los viajes de la pareja, dijo: “Mi pregunta es la siguiente ¿Dónde están todos los perros que se siguen comprando esta gente? Hay unos en un país, en el otro, yo no digo que no estén bien cuidados, pero ¿no se preguntan eso?“. Y cerró: “A mí me preocupan los animales, no me interesa hacer fama de pelotudeces, si no lo hubiese hecho seis años atrás. Eso simplemente, los que rescatan van a entender mi preocupación”.

"La adopción es para toda la vida", Melina dejó en claro su postura

Tras el revuelo que generaron sus videos, habló con Teleshow para profundizar la cuestión: “Salí a aclarar simplemente porque nunca hablé del tema de la adopción de la China con mis perros, por ahí pensaban que era algo actual y es algo que pasó hace muchos años, que seguramente las perritas están bien, pero yo nunca no supe más de ella. Sé que estaba medio colapsada en ese momento porque estaba con muchos perros, con los hijos. Por eso yo le había ofrecido ayuda”.

La activista dio más detalles de su postura, para que no queden dudas del motivo de sus publicaciones: “La realidad es que yo no supe más nada de ellos, después vi que se siguen comprando perros, que Mauro sigue comprando perros, que Wanda sigue comprando perros. Y digo che, ¿qué onda esto? Pero para generar conciencia también de que pasa mucho, de que la gente compra, adopta y no tiene ni idea de lo que es la responsabilidad. Después los perros quedan ahí tirados como objetos y seguimos en la misma situación de siempre, que los animales son tratados como paquetes, como cosas que no sienten. Entonces mi lucha es eso, generar conciencia de que la adopción es para toda la vida“, agregó explicando el detrás de sus tiktoks. ”Odio que se pierda el foco de la cuestión. Obvio que va a haber alguno que va a decir que me quiero colgar de la situación, pero la verdad es que no", cerró.