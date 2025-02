Gastón Soffritti contó en un video que volvió a enamorarse: cómo fue su primera cita

Gastón Soffritti confesó que volvió a enamorarse: quién es y cómo fue su primera cita

Luego de finalizar su noviazgo con Cande Molfese, Gastón Soffritti volvió a apostar al amor. En su cuenta de Instagram, el actor compartió un video en el que habló del flechazo que sintió cuando conoció a una chica de manera fortuita. “Creo que me enamoré. ¿Creen en el amor a primera vista? Les voy a contar”, empezó relatando mientras miraba a cámara y se preparaba para salir.

“¿Vieron esos videos en donde yo entro a cocinar a la casa de desconocidos? Bueno, en uno de esos encuentros conocí a una chica que no tenía ni idea de quién era. De golpe, la flasheé en colores. Cuando terminamos de cocinar y se apagaron las cámaras, ahí la invité a tomar un café”, dijo en la grabación, en la que se mostró en la ducha y luego cambiándose, alistándose para ir hacia algún lugar que luego se revelaría.

“Ella me contó que acababa de salir de una relación larga. Y no sé... Mientras que me hablaba algo raro sentí... Creo que lo que sentí fue empatía. Es como que cuando terminó de hablar se le llenaron los ojos de lágrimas, me dio un abrazo y se fue. Y mi cabeza quedó detonada”, recordó sobre el primer encuentro que tuvieron tras la grabación.

Gastón Soffritti

“Sentí una sensación muy fuerte. ¿Vieron esa sensación de cuando sos chico y ves a alguien que te gusta en el recreo y te da un poco de nervios? Bueno, eso. Y yo pensé que a los 33 esas cosas ya no te pasaban...”, caracterizó Soffritti. “El punto es que conseguí su número y la invité a tomar un helado. Quédense ahí, a la vuelta les cuento cómo me fue”, reveló antes de partir hacia su segunda cita. Más tarde, en sus historias de Instagram, prometió que “esta semana” habrá novedades sobre su “historia de amor”.

Ante esta situación, la panelista Estefi Berardi hizo una búsqueda en redes sociales y notó que Soffritti le ponía “me gusta” a varias publicaciones de Instagram de una señorita llamada Nathalia Rodríguez. Ella es una joven colombiana de 28 años, licenciada en Gestión de Medios y Entretenimiento, estilista y que se dedica a crear contenido para marcas. Y, aparentemente, la que conquistó el corazón del actor. ¿Será? Habrá que estar atentos a las redes de Gastón.

Nathalia Rodríguez, la joven colombiana que habría enamorado a Gastón Soffritti (Fotos: Instagram)

“Nunca es cómodo responder este tipo de preguntas, pero con el tiempo te acostumbrás. Hay que ponerle onda”, expresó Soffritti pocos días después de blanquear su separación de Cande Molfese. Y aclaró por qué habían publicado el video en conjunto para anunciarlo. “Me pareció que estaba bueno. Generalmente se ve una separación como una pelea, y nosotros no nos peleamos. Nos separamos porque no coincidimos en proyectos a futuro, pero hay mucho amor y está todo bien”, dijo en aquel momento.

En este punto, un notero de LAM (América) le preguntó por las versiones acerca de que una de estas disidencias tenían que ver con las opiniones encontradas a la hora de tener hijos. “Yo no es que quiero ser padre hoy, pero sí en un futuro. Ella no lo tiene tan claro, pero ese no es el único motivo de separación. Hay cosas en las que no coincidimos, es la vida”, respondió el actor.

“Ojalá podamos seguir encontrándonos en el tiempo, porque es una persona divina que quiero tener en mi vida. La quiero muchísimo”, afirmó, antes de profundizar en un terreno polémico. Es que según la palabra del cronista, la actriz se había excusado de dar declaraciones sobre la separación, ya que primero quería que hablara Gastón. “Eso te pone en un lugar de responsable. Como que las explicaciones las tiene que dar él”, le planteó el notero.

“No creo que haya que dar ningún tipo de aclaración. Fue de común acuerdo y los dos le ponemos onda, porque cuando te querés mucho con alguien y estás compartiendo la vida dos años es muy difícil separarse”, señaló Gastón. Y consultado sobre si estaba listo para ver a su flamante ex con otra pareja fue tajante. “Recién van dos días, dejame respirar... Ya tuve otras separaciones, sé de lo que se trata esto. Hay que ponerle el pecho y salir adelante”.