Qué dijo Benjamín Vicuña de la presencia de Mauro Icardi en la fiesta de cumpleaños de su hija con la China Suárez

Benjamín Vicuña habló del cumpleaños de su hija con la China Suárez (Video: América TV)

Días atrás, Benjamín Vicuña y La China Suárez dejaron atrás sus diferencias y festejaron el cumpleaños número siete de Magnolia. Debido al gran momento de exposición mediática que está recibiendo la actriz por su relación con Mauro Icardi, este festejo familiar no estuvo exento de problemas.

La fiesta se hizo en la casa que tiene en venta Eugenia, donde vivió con el chileno durante el vínculo, e invitó a los amigos de la pequeña, familiares, a Marcos Ginocchio y Mauro. La presencia del delantero del Galatasaray habría causado el enojo del actor, que no quiere ver a sus hijos involucrados en el escandaloso divorcio de Wanda Nara y el rosarino.

Así la cosa un móvil de LAM (América TV) habló con Benjamín acerca de esto y, como en repetidas ocasiones, se negó a hablar mal de la madre de sus hijos y fue cauto en sus declaraciones. “Mi respuesta es la misma desde el principio y ustedes la saben. Venir a buscar otra cosa, cuando la verdad es que no van a encontrar otra cosa...”, comenzó diciendo Vicuña desde el aeropuerto.

“Las cosas se resuelven a puertas cerradas, en casa, con cierta intimidad y para preservar a los chicos que es lo más importante. Del resto no tengo nada que opinar, no es mi historia”, dijo intentando dar por cerrado el tema. Ante la pregunta de si creía que de la otra parte estaban cuidando a los chicos, respondió tajante. “Cada uno hace lo que puede”.

Acerca del cumpleaños de su hija, decidió hacer un pequeño chiste y evitar entrar en la polémica: “Tuvo muchos cumples, es como Mirtha“. Cabe recordar que luego de tan solo unos meses saliendo, el exjugador del PSG estuvo presente en el cumpleaños familiar y el enviado por el programa de Ángel de Brito no dejó pasar la oportunidad para consultarle sobre esto: ”Tuvimos un cumpleaños muy lindo y eso es lo importante. No pasa nada, no hay más que explicar“.

“No vi y no me hago cargo”, fue todo lo que dijo cuando le consultaron por los audios que se filtraron de Wanda hablando mal de los hijos que comparte con Eugenia. Esta declaración coincidió con la de Pampita, la expareja de Benjamín y madre de tres de sus hijos.

Pampita habló de su vínculo con la China Suárez (Video: América TV)

Por su parte, Pampita tomó la misma decisión que su expareja y se mantuvo al margen de los problemas, especialmente luego de que se filtrara una captura de pantalla de la sección de “mejores amigos” de Eugenia. Según lo que el conductor de LAM reveló, la ex Casi Ángeles habría añadido a sus historias una captura de pantalla en la que se podían leer los dichos de Pampita: “Yo no le robo el marido a nadie”. Acto seguido, agregó otra foto con el texto: “No. Solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina”. La misma se filtró y el escándalo no tardó en aparecer.

“¿Qué te pasa cuando lees esa publicación que hace la China en ‘mejores amigos’?”, quiso saber Bar. Rápidamente y con una sonrisa, Pampita le respondió: “Tenemos amigos muy chusmas, parece. Uno en privado dice cada cosa, imaginate... Si ven mis chats me tengo que ir del país”. Esta filosa respuesta, también parecería una coincidencia con la canción “AY AY AY”, de la China, en la que canta: “Si yo hablara, vos te irías del país”.

Esto no fue todo: el periodista repreguntó sobre aquel juicio y le consultó directamente: “¿Te dolieron las palabras o que recuerde el juicio que perdiste?”. “No, no me duele nada. Tengo mucho respeto por Eugenia, es la mamá de los hermanos de los chicos y yo lo que digo siempre lo digo de verdad. No me vas a ver haciéndome la que estoy bien con alguien si no lo estoy. Si estoy mal, se me nota en la cara y no comparto espacio”, respondió la modelo sin titubear.

Además, la conductora añadió: “Desde mi lado siempre va a estar todo bien. A partir de que ella fue mamá de Magnolia, la primera de los hijos, el chip cambió por completo, el lazo es infinito y mis hijos tienen que vivir en armonía”.