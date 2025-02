El enojo de Benjamín Vicuña con la China Suárez por el cumpleaños de su hija: “Está podrido de que metan a los chicos”

El enojo de Benjamín Vicuña con la China Suárez en el cumpleaños de su hija (Video: Intrusos)

El sábado la China Suárez festejó el cumpleaños de su hija Magnolia con enorme fiesta que incluyó un enorme tobogán acuático, una maquina de espuma y todo un festejo temático inspirado en los personajes de Distrollers. La actriz allí compartió una foto junto a Mauro Icardi y uno de los invitados que fue parte, pero no apareció en las redes fue Benjamín Vicuña.

Paula Varela contó en Intrusos que el actor se sintió muy incómodo y, sobre todo, enojado por la exposición que viene teniendo su expareja y, sobre todo, sus hijos. “Él fue, estuvo en el mismo lugar que Mauro Icardi y lo que me dicen es que a él no le gusta para nada. Está muy enojado con este tema, que se hable de los chicos menores, de sus hijos”, señaló la periodista.

La panelista leyó un mensaje de un allegado al chileno. “Está podrido ‘no le gusta que metan a los chicos en el medio, todas las cosas privadas que suceden tiene que quedar en lo privado, no en lo público, por eso él no subió nada en las redes’”, contó.

Benjamín Vicuña fue al cumpleaños de su hija. El "recorte" de la China Suárez a las imágenes de Benjamín Vicuña

La molestia habría hecho que Vicuña decida no replicar ninguna imagen, ni realizar publicaciones sobre la celebración, a pesar de que estuvo allí con su pareja, Anita Espasandín. “Él no se prestó ni para los canjes, ni para subir nada de su presencia en este evento para no mezclar a su hija con esto que está viviendo la China”, agregó.

En la misma línea, un día antes Yanina Latorre se había hecho eco de los roces en el cumpleaños del sábado. “¿Por qué Benjamín no subió nada del cumple de la hija? ¿Por qué ‘La Chaina’ cortó la foto de la torta en la que estaba Benjamín?”, dijo la panelista de LAM al tiempo que compartía dos imágenes del momento de soplar las velitas. En la compartió Eugenia, su expareja fue “cortado” de la imagen.

“Él fue con la novia pero nadie los mostró, ni ellos subieron nada, ¿raro, no?”, afirmó, la “angelita”. “La foto la tengo, obvio”, dijo, mientras se mostraba desafiante. “¿Ella la subirá ahora? Como le gusta responder a todo lo que digo”.

“¿Será que no se quiso prestar al circo y por eso lo cortaron de la foto?”, teorizó Yanina, sobre el motivo por que el actor quedó fuera de las imágenes del cumpleaños. “Igual Maurito debería aprender de Vicuña, no está de acuerdo en nada, pero igual fue”, sentenció.

El malestar de Benjamín Vicuña en el cumpleaños de su hija con la China Suárez

Hace dos semanas Yanina Latorre había adelantado el conflicto que se venía por el cumpleaños entre Vicuña y Eugenia. “El progenitor de una de las ‘bendi’ de la nipona está que se lo llevan los demonios. En febrero cumple la ‘bendi’ y la nipona quiere festejarle el cumple en la ‘casa de los sueños’. El progenitor no quiere ir. Tiene razón”, señaló, en aquel momento.

“Es un novio que ni conoce. Le dijo ‘el año pasado llevaste a tu garche de Gran Hermano, ¿y ahora el jugador?’”, aseguró, en alusión a Marcos Ginocchio, vínculo amoroso que sus protagonistas desmintieron, aduciendo que eran amigos.

“El progenitor le ofreció festejar el cumple en algún lugar común, tipo Vilas Raquet, la casa de ella o la casa de él. La nipona, envalentonadita, le dijo que el cumple era con Mauro. El ‘drepa’ quedo tieso y amargado”, señaló la conductora de El Observador el mes pasado, sobre cómo habría tomado el actor las diferencias con su ex. “Parece que le va a festejar con su familia y no quiere ir al festejo de la nipona”, detalló.

También desde las misma red social, Yanina cargó contra la China. “¿La nipona no tenía vida antes de Mauro? ¿O sea, garchás y te mudás? ¿Es así o yo quedé muy antigua? ¿Las bendi van viviendo en cualquier lado? ¿Sus cositas? ¿Su ropa? ¿Su lugar de pertenencia?”, lanzó.