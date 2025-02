La profunda emoción de Nicki Nicole en el escenario al cantar “Seminare” a pocos días de la muerte de su padre

Nicki Nicole emocionada al recordar a su padre (Disney)

Nicki Nicole tuvo una semana desgarradora. La artista rosarina sufrió la pérdida de su padre, Sergio Cucco, quien falleció el pasado domingo a los 56 años. Sin embargo, en una demostración de profesionalismo, pasión y amor por la música, se subió al escenario del Cosquín Rock con la misma entrega de siempre, dejando el alma en cada canción y viviendo un momento tan conmovedor como inolvidable.

Desde el primer minuto, quedó claro que la jornada sería especial. Con los ojos brillosos y una energía arrolladora, la intérprete conquistó a la multitud en Santa María de Punilla, donde miles de fanáticos coreaban cada uno de sus temas. Pero el momento más emotivo llegó cuando decidió rendir homenaje a una de las leyendas del rock nacional: Charly García.

Entre la potencia de su voz y el grito colectivo de un público totalmente entregado, la cantante rosarina entonó los versos de “Seminare”, el clásico de Serú Girán que trascendió generaciones y que en la jornada cobró un nuevo significado. “Mi canción favorita”, reveló con la voz entrecortada, mientras sus manos temblaban sobre el micrófono.

Con cada estrofa, el aire se cargó de emoción. Cuando llegó el desgarrador “No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy?”, Nicki cerró los ojos y apuntó al cielo, dejando escapar una lágrima imposible de contener. En ese instante, el festival entero pareció entender que aquella no era una simple interpretación: era un grito del alma, un homenaje visceral a su padre, a quien llevó presente en cada acorde.

Nicki Nicole brilló en el Cosquín Rock

Pero a pesar de la tristeza, la trapera no dejó de sonreír. Con una humildad conmovedora, agradeció el cariño del público y la oportunidad de formar parte de un festival que marcó su adolescencia. “Yo no puedo creer estar acá. Yo me hago la boluda, pero esto no es tan normal”, confesó entre risas, antes de soltar un “Aguante Argentina, aguante la música y aguanten estos momentos” que hizo estallar de aplausos a la multitud.

El show fue una montaña rusa de emociones. Además de rockear con la intensidad de siempre, Nicki supo hacer vibrar a sus seguidores con un set list variado que fusionó trap, cumbia y rock, para demostrar que su música no entiende de etiquetas. Hacia el final, bajó del escenario para saludar, abrazar y sacarse fotos con los fans, en un gesto que dejó en claro su conexión genuina con el público.

En una jornada que quedará para la historia de Cosquín Rock, Nicki Nicole hizo mucho más que cantar: convirtió su dolor en arte, y su música en un puente directo hacia el corazón de miles de personas.

Antes de ser conocido como el padre de Nicki Nicole, Sergio Cucco era un vecino muy apreciado en la ciudad de Rosario. Durante años trabajó como mecánico y taxista, pero su nombre ganó notoriedad local gracias a su lavadero de autos, conocido como “Cucco”. Este negocio se convirtió en un punto de referencia en la comunidad y reflejaba el carácter trabajador y emprendedor de Sergio.

Nicki Nicole junto con su padre

Sergio y su esposa, Liliana Villella, formaron una familia de cuatro hijos: Micaela, Kevin, Guido y Nicole, siendo esta última la menor. Desde los inicios de la carrera artística de Nicki, Sergio fue un pilar fundamental en su vida, apoyándola en su camino hacia el éxito en la industria musical.

Hace un tiempo, con humildad, el padre de Nicki reveló que la familia no tenía raíces en la música, pero que siempre la apoyaron incondicionalmente: “Nos preguntó un día si la apoyábamos y salió solita. Es un descontrol esto, no se sabe cómo manejar. Pero todo lo hizo sola. Es talento puro”, aseguró. Y agregó con emoción: “Nosotros mantenemos el perfil bajo, siempre cuidándola como podemos y emocionándonos cuando la vemos. Es una persona hermosa, muy sencilla, muy agradable. Yo creo que esa es su mayor virtud: el no perder la sencillez y recordar siempre de dónde salió”.