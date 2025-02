Coty Romero sorprendió con una jugada producción de fotos: en topless y con un elemento que impactó a sus fans

Coty Romero hizo una jugada producción de fotos que revolucionó las redes (Instagram)

La pasión y el renacer. Coty Romero, una de las figuras más destacadas de Gran Hermano, volvió a encender las redes con una producción de fotos tan sensual como impactante, al celebrar su reconciliación con Nacho Castañares tras un fugaz distanciamiento. Pero detrás de la imagen arrolladora y el magnetismo que la caracteriza, la influencer también abrió su corazón sobre los momentos más oscuros que atravesó en su vida.

En su última publicación de Instagram, Coty se mostró más audaz que nunca: posó en topless, cubriendo su busto con una mano mientras en la otra sostenía un cuchillo que lamía sensualmente, una imagen que no pasó desapercibida entre sus seguidores. La elección de su look –un calzoncillo y un jeans de tiro bajo que realzaba su figura, complementado con un choker negro con tachas– terminó de completar una postal que destilaba actitud y seguridad.

Pero más allá del brillo de las redes, la joven correntina se sinceró en una emotiva entrevista con Se Terminó la Joda (Radio Splendid AM990), con Fede Flowers, La Criti y Vero Morilla. Allí, con la voz cargada de emoción, hizo un repaso de los desafíos que enfrentó tras salir de la casa más famosa del país.

“No pensé que iba a pasar todo lo que pasó. Fue mucho más fuerte de lo que imaginé, nadie lo esperaba. Pero sin dudas volvería a Gran Hermano, porque siento que este es mi lugar, que la vida me puso donde tenía que estar”, aseguró con determinación. Sin embargo, también reconoció que, en paralelo a la exposición y el éxito, vivió una etapa difícil, marcada por una relación tóxica y un profundo sentimiento de inseguridad.

“La persona en la que confié, la que pensé que iba a sostenerme, terminó siendo la que más me falló. Fue muy duro, pero gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia y mis amigos. Volver a terapia fue clave para mí, porque atravesé un momento muy difícil, incluso necesité medicación para la ansiedad. Y no me avergüenza decirlo, porque esto no debería ser un tabú”, remarcó con valentía.

Sin filtros ni eufemismos, Coty también se animó a hablar de una de las etapas más dolorosas de su vida: la autolesión. Conmovida, recordó aquellos momentos en los que su angustia la llevó a lastimarse, una realidad que, lamentablemente, afecta a muchas personas en silencio.

“En su momento conté que me cortaba, porque estaba atravesando algo muy difícil. Y lo dije porque sé que no soy la única. Sé que muchas personas han pasado por lo mismo y si mi testimonio puede ayudar a alguien, entonces valió la pena compartirlo”, expresó.

La joven confesó que, en el pico de su sufrimiento, llegó a normalizar el dolor. “Era algo habitual. Hasta que un día me dije: ‘Esto no puede ser’. Mi familia no lo sabía, porque en ese momento me aislé por completo. No hablaba con nadie. Y a veces, la cabeza de uno puede ser el peor enemigo”, reflexionó.

Coty relató que su lucha interna coincidió con uno de los momentos más importantes de su carrera: su participación en Bailando por un Sueño. Paradójicamente, mientras cumplía uno de sus sueños de infancia, su mente la arrastraba a una oscuridad profunda.

“Yo les decía a mis papás que algún día iba a estar en el Bailando, pero cuando finalmente lo logré, no lo disfrutaba. No tenía ganas de levantarme, no tenía ganas de nada. Recuerdo que mis amigas tenían que quedarse conmigo para que yo me duerma y asegurarse de que no me haga nada. Realmente no tenía ganas de vivir”, expresó con crudeza.

Hoy, desde otro lugar y con una mirada más compasiva hacia sí misma, Coty agradece haber pedido ayuda y se aferra a la esperanza. Un testimonio de superación, un grito de valentía en medio del frenesí de la fama. Coti Romero demuestra que, más allá de las luces y los reflectores, lo más importante es aprender a sanar.