Luego de la denuncia de Emily de Love is Blind, otra joven relató los episodios de violencia que vivió con Santiago

El relato de una joven sobre los violentos episodios que vivió con Santiago Martínez de Love is Blind

Lejos del romance que planteaba originalmente Love is Blind, este jueves, la participante Emily Ceco dio a conocer la situación de violencia de género que atravesó en su vínculo con Santiago Martínez. El lugar elegido fue durante una entrevista en Bondi Live, donde la joven mostró los golpes que recibió de su pareja. Así las cosas, horas después, otra joven se pronunció en las redes y contó los episodios que vivió con el integrante del reality.

A través de su cuenta de TikTok, Johana Coleff expresó cómo fue su relación con Martínez en 2023. Si bien al principio todo parecía perfecto, la usuaria contó cómo poco a poco la situación se transformó. “Vamos a sacarle la careta a este fantasma. Yo lo conozco a él en octubre del año pasado, yo venía de una relación medio media. En menos de un mes me demostró todo lo que yo buscaba en un hombre. La primera cita fue todo bien. Me voló la cabeza”, dijo sobre las primeras impresiones que le provocó Santiago.

Luego, Coleff comentó el inicio de las violentas actitudes: “En la segunda salida estacionamos con el auto en un lugar cualquiera. Estábamos con la puerta abierta. Le digo que la cierre y nada. Le vuelvo a decir y me dijo: “Pará, que a mí no me gusta que me apuren”. Así había como un montón de situaciones. Siempre que nos veíamos pasaba algo a ese nivel. Un día habíamos arreglado de cenar juntos, pedir helado. Yo no pude pedirlo por la aplicación y se enojó porque yo no hacerlo. Hasta que llegó el peor momento que yo pasé con un chabón. Veníamos de cenar, íbamos a ir a la casa, pasamos por la puerta, pero la luz estaba prendida. Él en ese momento vivía con los padres, Entonces estacionamos en la esquina un rato hasta que se vayan a dormir. Era una situación íntima que él opinaba que si y yo que no. Yo al decirle que no él pensaba que lo trataba como cualquiera. La realidad es que no, no es no chicas”.

El video de Emily y Santiago en Love is Blind que encendió las alarmas en los seguidores del programa

En ese contexto, la joven explicó cómo se resolvió la situación y el cambio de actitud que tuvo el participante: “Ahí me empieza a criticar de arriba a abajo, con todas las barbaridades que ustedes se puedan imaginar. Yo no tengo mejor idea que sacar mi teléfono para pedir un Uber y me dice: “Y a mí cuando te hablo me escuchas”. Pum, me saca el teléfono y en ese momento era como que no me daba para forcejear porque él estaba muy transformado, entonces me da miedo. Y empiezo a mover la pierna y me dice: “¿Y por qué temblás?”. Y le digo: “La verdad que tengo miedo, nunca pasé esta situación con un chabón”. Y me dice: “¿Miedo de qué estúpida? Tenés 26 años”. Me quedé callada, hasta que en un momento empieza a llorar, a pedirme perdón por todas las cosas que me había dicho, que todas las cosas que me había dicho era mentira, que no la sentía, que me quería. Me devuelve el teléfono, yo lo agarro. Y me quiere abrazar y bueno, lo abracé”.

Fue entonces cuando la usuaria relató el momento en el que Santiago ingresó al reality: “Después seguimos hablando en el mes de diciembre, llega el 2 de enero. Él me manda una foto de un pasaje a México y yo digo: “Bueno, ¿te vas de vacaciones?” Me dice que no, que lo habían llamado de una serie de Netflix que era de supervivencia y me dice que va a estar incomunicado, que si quería saber algo le preguntara a mamá y él me dejaba el número de casa, y me dijo si querés saber de mí, mandale a mi mamá que la producción le va a avisar. A los días le hablo a la mamá para preguntar si había llegado bien. Yo le contesto todo bien. Todos los días le mandaba una foto, le decía que lo extrañaba. Él cuando vuelve me habla del celu de la mamá, me dijo que ya había llegado y que al otro día supuestamente recuperaba el celu y me hablaba”.

Así las cosas, la joven impactó al comentar la explicación que le había hecho Martínez, lo que provocó el final de su relación: “Yo lo vuelvo a ver en mayo o en abril, habíamos ido a su casa a almorzar y mientras él estaba cocinando yo le veo un anillito. Le pregunté ¿qué onda? Y me dijo de que cuando él fue a firmar el contrato no leyó supuestamente el contrato, y él se enteró que era una serie para conocer el amor de tu vida en el avión. Tenía que ser muy pel... para no leer un contrato o para mentirme de esa forma en la cara. Me cuenta que estuvo con esta chica, que la serie va a salir en octubre, que si yo quiero seguir con él no nos vamos a poder mostrar ni en redes ni en la calle porque él supuestamente estaba casado”.

Emily de Love is Blind denunció a Santiago por violencia de género

Emily Ceco denunció violencia de género

El caso de Santiago Martínez y Emily Ceco tomó un giro judicial cuando la joven lo denunció por violencia de género. Según pudo saber Infobae, la causa quedó bajo la jurisdicción de la UFI 10 de General Rodríguez, con la fiscal Florencia Toscano a cargo. La denuncia fue radicada el 11 de febrero en el partido de General Rodríguez, luego de que Emily declarara los hechos de violencia sufridos. En su testimonio, la víctima describió cómo una discusión terminó en agresiones físicas, con golpes en distintas partes del cuerpo.

Este hecho generó una fuerte reacción en la opinión pública, especialmente entre los seguidores del reality Love is Blind Argentina, donde la pareja se había dado a conocer. En redes sociales, varios usuarios recordaron actitudes previas de Martínez durante el programa, que ahora eran interpretadas bajo una nueva luz tras la denuncia.

Emily Ceco relató en una entrevista con El ejército de la mañana (Bondi Live) los episodios de violencia que sufrió por parte de su esposo, Santiago Martínez. Con la voz quebrada y mostrando un moretón en el rostro, expresó: “Vengo los lentes porque tengo la cara así. La pasé muy mal. En esos momentos le pedía por favor a Santiago que me dejara de pegar”.

La agresión ocurrió días después de que la joven asistiera a su despedida de soltera sorpresa, organizada por su familia. Según su testimonio, Martínez, en un primer momento, se mostró contento con la salida, pero más tarde cambió radicalmente de actitud. “Después lo pasamos a buscar por su trabajo y cuando llegamos a casa ya no me hablaba. Lo abracé de atrás y le di un beso y me saca y me dice ‘andate, sos una paje… Sos una pu… vos y todas con las que fuiste’”, relató.

Cuando intentó irse de la casa, él le impidió salir y comenzó a agredirla físicamente. “Me pegó una trompada en la cabeza y en la espalda. Le dije ‘por favor no me pegues’ y me dijo ‘sos una p…’ y me volvió a pegar”. Luego la inmovilizó en la cama y la ahorcó. La joven explicó que se defendió como pudo y logró escapar cuando Martínez salió a tirar la basura. “Le mandé una foto a mi hermana de cómo estaba y le pedí ayuda. Me mandó un auto. Le mentí que iba a limpiar y me escapé”, detalló.

Tras refugiarse con su familia, Emily formalizó la denuncia el martes siguiente y obtuvo medidas de protección ante el peligro que representaba su agresor.