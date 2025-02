Wanda Nara y L-Gante fueron demorados por la policía caminera de Córdoba

Wanda Nara y L-Gante

L-Gante y Wanda Nara fueron demorados por la Policía Caminera de Córdoba en la autopista Justiniano Posse, que conecta la ciudad de Córdoba (Capita) con Villa Carlos Paz. Según la información que proporcionó el periodista Nahuel Granja en su cuenta de Instagram, el motivo de la retención fue que el cantante y su pareja estaban transportando a varias personas (serían cuatro) en la caja de la camioneta, lo que está prohibido en la provincia mediterránea. El incidente ocurrió este sábado a las 15:00 horas, y aunque la situación pudo haber tenido mayores repercusiones, la pareja pudo continuar su viaje tras efectuarse la multa correspondiente.

Wanda y L-Gante se encontraban a camino hacia Villa Carlos Paz, donde, por la noche, el cantante de cumbia realizó varios shows.

El incidente rápidamente generó un gran revuelo en las redes sociales, donde los usuarios expresaron su opinión sobre lo ocurrido. Algunos comentarios fueron especialmente críticos hacia la pareja y otros a la severidad de la Policía Caminera de Córdoba. Por ejemplo, se destacaron publicaciones como: “Ay, en Córdoba igual te hacen multa por respirar. Quieren vivir de las multas al turismo”.

Según un testigo del incidente, durante el tiempo que estuvieron retenidos, L-Gante y Wanda Nara realizaron varias llamadas telefónicas. Una de esas comunicaciones fue para contactar a un miembro de su seguridad privada, que acudió rápidamente al lugar.

Finalmente, tras hablar con los agentes y ser multados, la pareja pudo retomar el viaje sin inconvenientes, y los amigos que viajaban en la caja de la camioneta fueron trasladados a Villa Carlos Paz por el personal de seguridad privada.

L-Gante en el show que brindó en Keops, Carlos Paz, luego del incidente vial (Crédito: Mario Sar)

Demora a Fátima Florez

La situación que vivieron L-Gante y Wanda no fue la única donde famosos y la policía caminera de Córdoba se cruzaron. El miércoles 15 de enero, en horas de la madrugada, Fátima Florez fue demorada en la misma ubicación que la pareja mediática y el conductor del vehículo dio positivo en el control de alcoholemia.

La humorista, en diálogo con Infobae, contó cómo fueron los hechos: "Soy una mujer que trabaja muchísimo, 24 x 7, y tal vez a algunos les llamó la atención que volviera de Córdoba a las tres de la mañana. Pero quienes hacemos teatro y trabajamos tanto como yo, que soy una máquina de trabajar, sabemos que esos horarios son normales. Ese fue mi día libre. Estuve haciendo notas, móviles, yendo y viniendo, y además fui al Cucú para encontrarme con el público, agradecerles por acompañarme todos estos años y por permitirme estar nuevamente número uno. Después de eso, nos dimos cuenta de que un teclado indispensable para el show se había roto, así que fuimos a Córdoba a buscarlo".

“A la vuelta nos paró la Policía Caminera, que estaba haciendo su trabajo. Yo no manejo, iba de copiloto. Pararon al conductor y le hicieron un test de alcoholemia, que dio 0,75. Si bien no es mucho, acá en Córdoba es cero tolerancia, así que era una infracción. Nos retuvieron ahí unas dos o tres horas, a las tres de la mañana en la ruta. Yo estaba agotada. Había tenido un día larguísimo, estaba sin comer y con sed, y la verdad es que me sentía deshidratada. En un momento, por la angustia y la tensión, me bajó la presión. Las piernas se me aflojaron y me senté en el piso porque no daba más. Pero ellos estaban haciendo su trabajo, y bueno, al final todo se resolvió“.