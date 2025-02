Flavio Mendoza volvió al teatro Luxor y sorprendió a Fátima Florez arriba del escenario: “Esto lo creé yo”

Flavio Mendoza visitó el teatro Luxor y subió al escenario junto a Fátima Florez y Marcelo Polino (Video: Mario Sar)

La temporada teatral en Villa Carlos Paz está en pleno auge y, como es de esperarse, la competencia por atraer al público es feroz. En este marco, Flavio Mendoza y Fátima Florez, dos de las figuras más destacadas, compartieron un emotivo reencuentro en el escenario. A pesar de las tensiones previas, la relación entre ambos parece haberse afianzado con el paso del tiempo, y hace unos días, Mendoza visitó el espectáculo 100% Fátima en el teatro Luxor, donde ambos se encontraron frente al público cordobés.

La visita de Flavio al espectáculo de Fátima sorprendió a todos. El bailarín descendió de un coche y se mostró relajado y de buen humor, mientras veía a las personas que esperaban con ansias su llegada. También se destacó la prensa, que no dudó en acercar sus micrófonos para intentar obtener alguna declaración de su parte en medio de la tensa competencia en el ámbito teatral. “Les deseo lo mejor. Vengo a ver a Marcelo Polino y al talento de Fátima, por supuesto”, aseguró a pocos minutos de su llegada.

En otra imagen, ya en el interior del teatro, Mendoza sacó a relucir una amplia sonrisa, dejando en claro su apoyo y entusiasmo mientras avanzaba entre la multitud. El ambiente estuvo lleno de energía, con el público alrededor y los flashes de las cámaras registrando cada momento. Una vez adentro de la sala, no solo se limitó a saludar a su colega, sino que aprovechó la ocasión para subirse al escenario. Mientras los fanáticos capturaban cada uno de los detalles desde sus lugares, el bailarín se subió al escenario y protagonizó un encuentro que se llevó la atención de todos los presentes.

Flavio pasó por el teatro Luxor para disfrutar de la función de 100% Fátima

Sonriente, el director artístico llegó a la función de su colega en el mítico teatro cordobés

En una de las imágenes, se vio a Fátima en el escenario, luciendo espectacular en su traje de lentejuelas doradas, mientras su colega, se reía junto a ella. El humor fue el hilo conductor de este reencuentro, donde no solo estuvieron ellos, sino que luego se sumó Polino, quien estuvo trabajando con la artista en la producción de esta temporada.

Además, tuvieron la oportunidad de charlar respecto a la tensión que se generó por los dichos del director artístico sobre la temporada teatral. Por su parte, la actriz expresó: “Hay lugar para todos y todos somos número uno”. Ante sus palabras, Mendoza le comentó en un intento de restarle importancia: ”Viste que siempre hacen eso, no es necesario, pero es un poco como el folclore de la temporada pelearse. En realidad, queremos que ustedes vengan y colmen las salas”. Y, con un tono jocoso, sumó: “Igualmente, esto lo creé yo. Acá pasó uno de los 13 éxitos más grandes de la Argentina”.

Momentos más tarde, Fátima indagó: “Nos queremos, ¿sí o no?”. Su colega, con un tono pícaro, respondió: “No, yo lo amo a Polino”. Ante el intento de evadir su consulta, ella volvió a intentar: “Lo sé, ¿pero por qué tenemos esa riña conmigo?”. En un intento de cerrar el tema, Mendoza expresó: “Pero no lo somos. Podemos serlo, nos vamos a juntar y yo te invito a comer ahora”.

Dejando atrás sus diferencias, el coreógrafo y la actriz protagonizaron un divertido encuentro en su show

Este reencuentro demostró que, más allá de las tensiones y competencias en el mundo del espectáculo, los grandes profesionales saben cómo dejar de lado las diferencias para disfrutar del éxito del otro. La temporada en Villa Carlos Paz sigue dando sorpresas, y sin duda, este abrazo entre Mendoza y Florez fue uno de los momentos más destacados. Sin rencores, con respeto mutuo, los dos artistas siguieron consolidando como los grandes nombres de la temporada teatral.

Cabe recordar que en 2019, ya hubo un acercamiento similar entre los dos artistas, cuando, en un gesto de camaradería, el coreógrafo la visitó en medio de la función de Fátima es mágica. Con su característico sentido del humor, comenzó a bromear con ella y con el público presente. “Vengo a ver cuánta gente tenés, a ver si tenés más que yo”, comentó Flavio entre risas, mientras Fátima, con su seguridad habitual, le respondió sin pensarlo: “Contalos”. En ese momento, Flavio, con su tono irónico, agregó que él tenía “300 personas menos”, pero la actriz no tardó en justificarlo: “Es que se quedó gente afuera”, dijo, provocando las carcajadas de todos.

El coreógrafo no se detuvo ahí y, para sorpresa de todos, explicó: “Venía porque hay gente que dice que nos peleamos; en realidad nos odiamos, pero como tenemos un productor de por medio...”. La broma continuó, y Flavio no dejó de hacer comentarios graciosos: “Estás toda manchada, parecés Piñón Fijo. Vine porque la gente se aburría”. Sin embargo, al momento de ponerle un freno a la jocosidad, se puso serio y le dedicó unas palabras sinceras a su colega: “No, de verdad, es todo una joda, te admiro y te quiero un montón y quiero que te vaya bien, que esté así de lleno el teatro es una bendición para todos”.

Flavio Mendoza, Fátima Florez y Marcelo Polino arriba del escenario, dejando atrás sus cruces (Mario Sar)

Ahora, en este 2025, su encuentro en el teatro es un claro reflejo de la madurez que ambos han adquirido con el tiempo, tanto en lo personal como en lo profesional. La competencia queda de lado, y lo que prima es el éxito de los dos en un escenario compartido. Flavio y Fátima, dos de las figuras más importantes de la temporada, continúan dejando huella en el teatro cordobés, demostrando que la verdadera magia de los artistas radica en su capacidad para dejar atrás cualquier diferencia y seguir brillando juntos en el escenario.

Crédito: Mario Sar