Juan Ingaramo contó cómo nació su romance con Violeta Urtizberea: “Nuestro primer encuentro fue un 14 de febrero”

Juan Ingaramo: cómo nació su romance con Violeta Urtizberea

Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea llevan poco más de diez años juntos. En ese tránsito, formaron familia al procrear a Lila, nacida en septiembre de 2019. Sin embargo, el flechazo entre ellos llegó un poco antes de configurarse como pareja, en un momento en el que ella era parte de la obra teatral Isósceles. Así lo contó el músico nacido en la ciudad de Córdoba, de visita por el canal de streaming Bondi Live.

“A Viole la fui a ver al teatro, con un amigo actor también. Ella me sonaba de la tele. Y ella me llamó la atención de entrada... Aparte era una obra muy linda, en la que ella salía muy ligera de ropa y todo”, comenzó contando Ingaramo ante la mesa compuesta por Carla Conte, Dalma Maradona y Julieta Argenta.

“Y después de la obra nos fuimos a comer con mi amigo y yo le hice saber a él que ella me gustaba. Y él me dijo: ‘Ah, ella me dijo lo mismo de vos’. Pero yo fui muy respetuoso, porque ella tenía novio en ese momento así que yo no hice nada”, recordó el músico que hasta el momento lleva publicados los discos Pop Nacional (2014), Músico (2016), Best Seller (2018), La Batalla (2021) y Welcome to Córdoba City (2023).

Lejos de abandonar la conquista, Ingaramo fue paciente. “Cuando me enteré al tiempo que se separó, le mandé un mensajito por Facebook y la invité a merendar”, recordó. Pero la cosa no fue automática. “Ella me dijo: ‘Dale, re... Digámosle a Juli’, que era mi amigo. Me metió un tercero ahí”, dijo entre risas.

Sin embargo, la historia entre los dos crecería al punto tal en que, 10 años después, formarían una familia. “Ese encuentro fue un 14 de febrero. Así que la verdad que sí, que era el destino, como dicen”, dijo en alusión al Día de los Enamorados.

Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea junto a su hija Lila (Instagram)

“La verdad es que Lila no fue buscada”, dijo Violeta en diálogo con Infobae sobre su maternidad. “Sí es un tema que veníamos hablando con Juan, fue todo muy charlado y madurado, pero cuando dijimos ‘ahora’ pensamos que iba a tardar más y no tardó nada. Estuvo bueno que sucediera rápido para no entrar en esa ansiedad de esperar a quedar, pero lo loco es que al haber sucedido tan rápido, cuando me enteré me quedé medio impactada y nuestra reacción no fue como de película, sino muy terrenal. Le dije a Juan: ‘Me dio positivo, ¿qué hacemos? ¿hay que llamar a la médica? ¿vamos a un hospital? ¿qué me hago?’ Todo muy así, cero festejo y escarpines”, recordó.

“Creo que me cambió tanto la vida y de una magnitud tan grande que al día de hoy, con terapia y todo, no la puedo definir, porque aparte es como un flujo diario de energía y de cambio. Un desafío”, le dijo Ingaramo a Teleshow acerca de la llegada de Lila a su vida. “Creo que va a durar para siempre, pero lo que más bien me hace es el amor que me da. Los chutazos que yo siento con mi hija no los sentí nunca ni con la plata, ni el éxito, ni con las otras drogas de la vida. Es lo que más feliz me hace. Yo antes de ser padre amaba las giras, las sigo amando, pero por ahí había un show el 19 y yo me extendía el pasaje hasta el 30. Ahora quiero volver cuanto antes, entonces tenemos un plazo límite de 11 o 12 días. Mi pareja es actriz, entonces a veces soy yo el que se queda. Me lo preguntan mucho acerca de cómo hacemos: en general, soy yo el que la llevo mi hija al jardín”, dijo.