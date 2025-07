Romance confirmado: la primera foto de Ángela Leiva con Marcelo Weigandt, exjugador de Boca y actual del Inter Miami

Ángela Leiva y Marcelo Weigandt

Luego de varios días de especulaciones y rumores, Ángela Leiva volvió a apostar al amor. La cantante se mostró por primera vez con Marcelo Weigandt, futbolista que se desempeña como lateral en el Inter Miami al lado de Lionel Messi y que pasó por Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata. Junto a una postal abrazados y sonrientes, confirmaron su romance.

Fue el jugador quien, a través de su cuenta de Instagram, compartió con sus más 600 mil seguidores la primera foto con la artista que acaba de terminar su participación en Bake Off Famosos. Para completar la postal, en la que aparecen abrigados y pantalones cortos, tomados de las manos con él abrazándola a ella, el futbolista agregó un emoji de corazón.

Un día antes habían aparecido imágenes en las que se los veía juntos en el recital de Luis Miguel y que fueron captados por los fans del artista mexicano. Pero no fue todo. La intérprete de “Amiga traidora” y “Karma” publicó un video de una producción en el estudio del reconocido fotógrafo Gabriel Machado. Allí también la acompañó el futbolista, que aparece por unos segundos, a pura sonrisa, disfrutando el momento.

Ángela Leiva abrazada junto a Marcelo Weigandt en su primera foto juntos (Instagram, Chelo_weigandt)

El lateral derecho de 24 años fue transferido de Boca al Inter Miami a fines de marzo de este año. En una conferencia de prensa, manifestó su felicidad por jugar al lado de Messi. “Es extraordinario, Leo es una persona muy humilde, sencilla, simple. Lo que se puede ver a simple vista, es. Es un amor de persona, está muy complementado con el grupo, con el equipo, siempre nos dice palabras para sumar. Es algo muy lindo que alguien tan grande se fije en los chicos del club, que esté en cada detalle, lo hace aún más profesional y excelente como persona”, elogió El Chelo, como es llamado, al capitán del equipo.

El buen momento sentimental de la cantante se vio opacado por un pedido que realizó a la Justicia contra su expareja, Mariano Zelaya al que denunció por violencia de género, persecución y hostigamiento.

La palabra de Ángela Leiva después de denunciar a su expareja Mariano Zelaya: “Desde hace más de 7 años ejerce sobre mi violencia de género”

La artista compartió a través de sus redes un fuerte comunicado en donde apuntó contra su expareja, quien también era su productor. “Desde hace más de 7 años que @marianozelayaa ejerce sobre mi violencia de género. Violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, persecución, hostigamiento, todo avalado por denuncias hechas por mí y mis abogados en reiteradas ocasiones, logrando obtener a mi favor varias veces perimetrales”, escribió, en Instagram junto a un posteo que tituló “Censura y persecución”.

Ángela Leiva apuntó contra su expareja, Mariano Zelaya (Instagram, Angelaleivaok)

“Hoy después de todo este tiempo lo sigue haciendo, en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables”, escribió, junto a imágenes de notificaciones que le llegaron por violación de los derechos de autor de algunas de sus canciones, solicitadas por su expareja.

“¿Le molesta mi progreso? ¿Le molesta mi trabajo? ¿Le molesta que pude mucho más sin él? ¿O simplemente es un violento? ¿Quién me protege? ¿Quién me avala como artista e intérprete? Me estoy ocupando. La ley va a prevalecer. Le guste o no #MiVozParaElMundo. Gracias por el apoyo", concluyó.

En una entrevista con María Laura Santillán en Infobae, recordaba aquella turbulenta relación que duró 8 años. “Me creí el cuento de que sin él no era nada. ‘No seas tonta, qué vas a hacer sin mí, vos’. ‘¿Quién te va a manejar como yo? ¿Quién te va a manejar la plata como yo? Porque el resto te va a robar’. Eso me dijo durante años. Hubo varios intentos de separación de mi parte. Y siempre volvía. Cuando decidí finalmente separarme yo me sentía un trapo de piso", recordó.

“Después a él se le cayó la careta y empezó a hacer de las suyas. Una de las cosas graves que le hizo a mi carrera fue haberme silenciado durante un año, en todas las plataformas digitales. En YouTube, Spotify, iTunes, mi música había desaparecido de todas las plataformas. Y esa es mi carrera, mi vida”, explicó.