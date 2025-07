Keila estalló con Sofía por mandarla a la placa de nominados en Gran Hermano: “Esto no va a quedar así”

La bronca de Keila con Sofía por mandarla a placa de nominados de Gran Hermano: "Esto no va a quedar así" (Video: Telefe

El convertirse en líder de la semana en Gran Hermano, lugar que se obtiene gracias a imponerse en un juego, le trae beneficios al ganador pero también pone al jugador en cuestión en el centro de la escena. Apenas comenzó el juego, Santiago Algorta ganó adhesiones, pero también odios, por tener que salvar a un participante de la placa de nominados y poner a otro y en estos días, Sopa Buscio quedó enfrentada a Keila Sosa.

La joven, que fue la primera en entrar a la casa y se caracteriza por su verborragia, aceptó con tranquilidad en el vivo cuando Sofía, el verdadero nombre de la jugadora tatuada, eligió sacar a Luz para ponerle a ella de cara a la decisión del público. Sin embargo, más tarde montó en cólera. En una charla con Sandra en la habitación de las mujeres manifestó su enojo por la decisión. “Después de subirme a placa a mí... Ahora cada vez que me vengan con ‘queremos que gane una mujer’... ¡la ch..., boluda! Como me lo han dicho y me lo han dicho Sopa y Luciana. Hubiera subido un hombre”, se quejó.

"¿Porque me visto con brillos y me gusta Susana soy fuerte afuera? No, capaz que parezco una pelotuda y me voy a la mierda”, se despachó Keila sobre Sofía en una charla con Sandra en Gran Hermano (Telefe)

Mientras la pescadora platense le daba la razón, Keila siguió despachándose contra Sofía. “Ya hacer la valija me rompe las b.... No voy a hacerme la contenta”, disparó, mientras Sandra le daba la razón. “¿Quién va a estar contento?”, lanzó. Incluso, se quejó porque sintió que muchos de sus compañeros la expusieron. “Todo el mundo viene y me dice ‘estás en GH y estás quedada’. Qué saben que si doy contenido o no”, aseguró.

“Primero que ya sé que estoy en GH, no estoy en la verdulería de la vuelta de la casa. Segundo, anoche me quedé despierta toda la noche antes de que ustedes se despierten. Yo creo que me había venido a dormir hace un ratito nomás. Segundo, doy contenido cuando lo quiero dar y créanme que doy más que muchos. O sea, si piensan que yo no doy contenido, me parece que hay una filita antes que no lo da”, expresó, en bata y con una toalla en la cabeza.

“Yo soy muy buena y parezco tontita, pero si yo me quedo, esto no va a quedar así", arrojó Keila tras quedar nominada en Gran Hermano por decisión de Sopa

“Hay un montón de cosas que quiero poder decirlas, por eso quiero que llegue ya mañana la cena de nominados”, prometió, sobre la comida a solas que tienen aquellos jugadores que están en placa y que siempre genera momentos de tensión y de explosivas peleas. También, manifestó su bronca por los argumentos que usó Sopa para nominarla porque, según expresó, consideraba que Keila era una estrella afuera de la casa y no corría riesgo de irse. “En una semana y media, ¿Cómo mierda te das cuenta eso? Porque viste que Santiago del Moro, encima, le preguntó quién era una estrella afuera. ¿Porque me visto con brillos y me gusta Susana soy fuerte afuera? No, capaz que parezco una pelotuda y me voy a la mierda”, arrojó.

“Sofía no deja de poner en riesgo a una mujer. Entonces, no me gustó”, siguió, momento en el que Sandra siguió echando más leña al fuego. “Delfina era de dar contenido, remosquita muerta... y un voleo en el orto y nos vimos”, adujo, en alusión a la primera eliminación de la temporada actual. Envalentonada, lanzó una advertencia y prometió realizar un juego más fuerte. “Yo soy muy buena y parezco tontita, pero si yo me quedo, esto no va a quedar así. Las mujeres son unas ch... al final. Ya Petrona lo mostró y dejó muy en claro que le chupa un huevo las mujeres. A Luciana la quiero porque me contó sus cosas, pero que se empiece a avivar”, se despachó la jugadora.