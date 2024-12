La llamativa reacción de Pampita durante el reconocimiento a Natalia Oreiro en los Martín Fierro de la Moda 2024

La reacción de Pampita durante el reconocimiento a Natalia Oreriro

Glamour, belleza, estilo, emociones... y alguna polémica. La tercera edición de los Martín Fierro de la Moda, celebrada el viernes a la noche en los estudios de Telefe, dejó el sello de cada celebración de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA). En la ceremonia que destacó a Iván de Pineda con el tan ansiado Oro, los ojos atentos del público y las lentes inquietas de la cámara detectaron un nuevo episodio de la Guerra Fría entre Natalia Oreiro y Pampita Ardohain, dos de las figuras más importantes de la velada.

Todo sucedió promediando la gala, cuando la uruguaya fue reconocida como ícono de la moda y subió al escenario a recibir su premio. “Soy una instalación esta noche. No merecían menos estos premios homenajeando a toda la industria nacional. Muchísimas gracias por este reconocimiento”, dijo Oreiro al iniciar su discurso, destacando su vestido completamente cubierto de malla metálica plateada, ajustado al cuerpo y con escote halter, que también cubrió su cabeza.

A continuación, la actriz de Muñeca brava hizo un breve recorrido por su trayectoria vinculada a la moda. “La primera imagen que se me viene a la mente es cuando tenía ocho años y estaba en la casa de mi abuela con su máquina de coser y le hacía vestidos a mis muñecas”, evocó, mientras el paneo por el salón mostraba cómo la escuchaban atentamente Mirtha Legrand, Verónica Lozano, Juana Viale, Flor de la V y otras figuras.

“Y después una jovencita de 12 que quería estar a la moda, pero por temas económicos en mi casa eso era imposible. Y gracias a eso empecé a estudiar corte y confección para hacerme mi propia ropa”, continuó la uruguaya, y en ese momento las cámaras se detuvieron en Pampita, quien durante la gala también tuvo su reconocimiento como mejor estilo en redes. A diferencia de otras celebrities, en vez de mirar el escenario la modelo parecía muy entretenida con el celular, sonriendo y abstraída de lo que sucedía en el escenario. Fueron tres segundos que parecieron una eternidad, y revivieron aquel enfrentamiento nunca declarado, pero que suma un nuevo ingrediente a un año y medio casi del último chispazo.

Pampita se arrepintio del revuelo que genero por el supuesto affaire de Natalia Oreiro y Benjamin Vicuna

En aquella oportunidad, durante un paso por LAM (América), la modelo aseguró que “hay una sola actriz con la que no trabajaría porque me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer”, dijo Pampita sin nombrar a la artista en cuestión. “Ya la vida nos va a encontrar. Dios es muy sabio en esas cosas. Te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que yo voy a esperar”, agregó muy desafiante.

Sus dichos relumbraron y las especulaciones apuntaron a un supuesto affaire que esta persona habría tenido con Benjamín Vicuña, por entonces la pareja de la modelo. Al poco tiempo, Carolina fue consultada por Socios del Espectáculo (El Trece), y se vio en la necesidad de dar marcha atrás. “Me arrepentí porque no estoy en esa etapa de mi vida, de estar en conflicto, o de que se hable en los programas de cosas del pasado. No era la idea”, dijo la modelo, siempre en modo mea culpa. “Contesté una pregunta y me equivoqué, porque yo conozco cómo es el medio y debería haber sabido que se iba a armar lío. Pequé de inocente. Pero bueno, sirve de lección para no volver a pisar el palito nunca más”, dijo Pampita.

En esta nota, el cronista le marcó a Pampita que Benjamín Vicuña se había fastidiado por sus dichos. “Metí la pata, no tendría que haber dicho nada que genere especulaciones. No nombré a nadie, tampoco. Así que no sé por qué empezaron a sacar conclusiones”, dijo Ardohain. “Salieron muchos nombres y el que quedó fue el de Nati Oreiro”, insistió el notero. “Por eso te digo, no debería haber dicho nada. Siempre es mejor ser diplomático, como lo soy casi siempre. No me va a volver a pasar”, aseguró.