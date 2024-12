Fiorella Fraccaro contó el momento que vivió con Novak Djokovic en la despedida de Del Potro: “Me puse muy nerviosa”

Fiorella de Survivor contó el detrás de escena de su encuentro con Novak Djokovic (Video: Instagram/fiofrac)

Hace una semana, Juan Martín Del Potro se despidió definitivamente del tenis en una exhibición que se realizó en el estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca. Allí jugó contra Novak Djokovic, dándole un cierre especial a su gran carrera, en un evento lleno de emoción y de grandes figuras que lo acompañaron en este momento, como Peque Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Carlos Tevez, Gonzalo “Pity” Martínez, Ramiro Funes Mori, Maximiliano Rodríguez y Rolando Schiavi. Entre los invitados se encontró Fiorella Faccaro, la joven personal trainer que participó de Survivor: Expedición Robinson (Telefe).

En lo que pensaba que iba a ser un partido de tenis más en su haber, Fiorella terminó protagonizando un íntimo momento con el tenista serbio, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. La influencer habló con Teleshow acerca de cómo se dio este momento que quedó inmortalizado por las cámaras del estadio.

“Fui invitada por Telefe, termine en primera fila porque organizaron un torneo pre partido de Del Potro y como saben que sé jugar al tenis, me invitaron a que me quede a ver el partido”, comenzó diciendo la joven participante del reality de supervivencia a este medio. La emoción no solo se generó por estar frente a dos grandes referentes del deporte, sino también por la compañía: “Me permitieron ir con mi papá, así que yo chocha”.

Llegó el momento de acomodarse para disfrutar de los sets, junto a ella se encontraba sentadas las participantes de Bake Off Famosos: Cande Molfese y Eliana Gercio junto a su hija de 15 años, y el asiento que le asignaron estaba justo detrás del banco de Djokovic: “Me tocó justo la ubicación detrás del asiento de Nole, y él es muy showman”.

“Y de pronto, un día de suerte”, escribió en el pie del corto que subió en su perfil de Instagram. En el video que compartió se puede ver como el serbio se acerca al lugar, se arrodilla frente a Faccaro, se queda unos segundos haciendo algo que no se llega a distinguir debido al ángulo de la cámara y luego regresa a la cancha para seguir con el partido. Cuando se le preguntó acerca de cómo se dio ese momento contó: “Me vio en una de las pausas y durante la kisscam se acercó a arrodillarse y tener un pequeño momento”. Pero esto no fue todo, ya que Fio, apodo que usa en sus redes sociales, detalló qué hizo el ganador de 24 Grand Slam durante los segundos que estuvo frente a ella: “Fingió que me cantaba una canción”.

La reacción de Fiorella al ver a Novak Djokovic acercarse

Esta no es una situación que pase muchas veces en la vida de una persona, y sorprendida por el acercamiento, no logró reaccionar: “Me puse muy nerviosa. No es algo que se da dos veces en la vida, pero sonreí sin poder creer lo que estaba viendo: Nole arrodillado frente a ante mí”.

Este no fue el único momento que protagonizó el hombre que supo ser el número uno en el deporte, sino que en un momento comenzó a imitar los clásicos gestos de Rafael Nadal, quien también se retiró definitivamente de las canchas.

Durante el partido homenaje se vivieron situaciones de alto impacto emocional entre los presentes y el mismo Djokovic se rindió en elogios hacia Del Potro. “En los últimos años siento a Juan Martín mucho más cerca de mi corazón, porque cuando jugás contra un rival cualquiera es un poquito diferente como cuando tienes que jugar contra él en las pistas más grandes del mundo. No conozco a una sola persona que no lo ame”, sentenció el serbio en su discurso.

El encuentro finalizó con un emotivo momento en el que Djokovic le dejó la victoria a Del Potro por 7-5. Entre lágrimas, la Torre de Tandil se despidió frente a su público.