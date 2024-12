Costa se quedó dormida en medio del programa de radio donde trabaja y recibió cientos de reacciones en las redes

A lo largo de la emisión del programa de Santiago del Moro, Costa se quedó dormida en el estudio (Video: El Club del Moro - La 100)

Conocida por sus múltiples proyectos tanto en la pantalla chica como en los escenarios, Costa intenta dar todo de sí misma para alcanzar las expectativas. Sin embargo, en ocasiones el cansancio le pasa factura y queda en evidencia ante sus seguidores. En ese marco, un momento inesperado se vivió esta mañana durante la transmisión del ciclo que conduce Santiago del Moro, El Club del Moro por radio La 100, cuando la humorista, quien ocupa el rol de una de sus panelistas, se quedó dormida al aire.

El episodio ocurrió alrededor de las 8.40 de la mañana de este jueves. Mientras del Moro, Maju Lozano y Anita Martínez conversaban sobre compartir habitaciones en un inminente evento, Costa dejó a la luz su cansancio. Mientras el equipo discutía al aire, ella comenzó a cabecear frente al micrófono, con los ojos cerrados y la boca abierta, quedándose completamente dormida en su silla. Lo más llamativo fue que sus compañeros no interrumpieron la dinámica de la charla ni hicieron comentarios sobre lo que estaba ocurriendo, lo que sugiere que inicialmente no notaron el estado en que se encontraba. Incluso, en un momento se puede ver cómo una mano intentó sutilmente despertarla para que recuperara la conciencia, sin mayor éxito.

Con el pasar los minutos, la pequeña siesta de la humorista quedó en evidencia y tanto Lozano como Martínez comenzaron a señalarlo. Sin embargo, esto no evitó que volviera a cerrar sus ojos en el estudio. El ruido de las voces del equipo nunca aminoró, pero lo cierto es que las luces bajas del estudio y las ventanas tapadas por unas extensas cortinas podrían haber contribuido a que la panelista conciliara el sueño, ya que el programa se emite de 5.30 a 10 de la mañana, un horario que exige madrugar.

La humorista dejó en evidencia su cansancio en medio de su jornada laboral (Instagram)

El video generó cientos de comentarios y reacciones en redes, donde los usuarios compartieron opiniones entre humor y empatía. “Pásenle una almohada. Que descanse un poco, a todos nos pasó alguna vez”; “Ella nos representa a todos a esta altura del año”; “Estaba re oscuro, yo también me dormiría así”; “Pobre Costa, tendrían que haberle subido las cortinas”; “No sabemos qué le pasó a la noche, quizás estuvo descompuesta”, fueron algunos de los mensajes que reflejaron el impacto del momento entre los oyentes y espectadores del ciclo en apoyo con la comediante.

El insólito episodio llamó la atención sobre la intensa agenda de Costa, que actualmente combina varios proyectos laborales. Además de su participación diaria en la radio, forma parte del equipo de analistas de la nueva edición de Gran Hermano y del programa Cortá por Lozano conducido por Verónica Lozano, ambos transmitidos por la pantalla de Telefe.

Ante su apretada agenda laboral, la actriz puso en primer lugar su salud (Instagram)

Además, esta no es la primera vez que la humorista enfrenta el agotamiento por su rutina diaria en el trabajo. A mediados de año, se vio obligada a priorizar su salud y dejó su lugar en el elenco de la obra musical Legalmente Rubia, adaptación de la famosa película, donde encarnaba el rol de Paulette. En una entrevista con Teleshow, explicó: “Yo estoy muy agotada. La obra es hermosa y muy exigente. Y trabajando tanto no puedo dar lo que todos ellos se merecen. Es muy doloroso, pero es lo que me pasó”. En paralelo, la producción emitió un comunicado en aquel momento confirmando que su contrato no fue renovado.

“Ante la información que circuló en el día de hoy respecto a la continuidad de la Sra. Costa en el elenco de Legalmente Rubia, el equipo de producción confirma la no renovación de su contrato atendiendo a su solicitud y aceptando sus múltiples compromisos laborales que le impiden continuar la temporada en cartel”, informaron en ese entonces, dejando en claro el panorama de la actriz.