L-Gante enfrentó a Mauro Icardi por su conflicto con Wanda nara: “Si ella no le da bola que no me eche la culpa a mí”

L-Gante le respondió a Mauro Icardi (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi no deja de sumar capítulos a medida que pasan los días: denuncias cruzadas, filtración de mensajes y de audios y declaraciones contradictorias. En medio de todo esto, la empresaria se encuentra en una relación con L-Gante, quien la apoya en cada paso que da. Al aire de Cortá por Lozano (Telefe), el músico dio detalles de cómo está viviendo toda esta situación y aprovechó el espacio para responderle al jugador del Galatasaray.

Elián Valenzuela, nombre verdadero del cantante, pasó por el programa de streaming de Martín Cirio y a la salida del mismo fue abordado por los móviles presentes en la puerta. “Todo bien, todo tranquilo. Recién me habían preguntado sobre unos estados que publiqué en Facebook, son altas y bajas que puedo tener cuando me pongo a pensar en la noche, pero mi vida transcurre normal”, respondió a la pregunta de cómo se encontraba con todo este escándalo. Debido a la gran cantidad de fanáticos que tiene el futbolista en Turquía, el cantante perdió el acceso a sus redes sociales por la gran cantidad de denuncias que recibió de ellos.

“Mi vida en el día a día es una película, es muy complicado todo. Las cosas que para uno pueden ser normales, para mí son un quilombo. Cambié mucho el afecto hacia algunas personas, mi círculo. Me convertí en alguien más desconfiado de todo porque hay gente que me persigue en lo judicial”, detalló acerca de sus temas con la Justicia y agregó: “Se hizo costumbre ir a lo judicial y la verdad es que yo no me puedo dormir pensando si es verdad lo que están diciendo en la tele o si me van a meter preso mañana, me está volviendo loco”.

Mauro Szeta, periodista de policiales y uno de los panelistas del programa de Vero Lozano, le consultó sobre la preocupación que tiene Icardi por la influencia que él puede tener en sus hijas. En ese momento, Elián no tuvo reparos en abrir su corazón: “Me parece muy feo que se digan cosas así. Por un lado, porque yo no estoy fumando más y por el otro, porque si yo estuviera en el lugar de él, me sentiría deshonesto conmigo mismo. Es más fácil decir ´Esta mujer no me da bola´ y no echarme la culpa a mí”.

Sobre su vínculo con Nara, el artista fue claro: “Con Wanda estamos bien, ahora seguro la veo”. Días atrás, la pareja confesó que el amor entre ellos se inició hace tres años y esto generó polémica, ya que él se encontraba en una relación con Tamara Báez, por lo que Vicky Xipolitakis le consultó con respecto a esto y fue tajante con su respuesta: “Con ella arrancó el amor hace un año, pero desde que la conozco son tres años. El primer beso fue hace un año y medio, dos años. Sé que se habló mucho de eso, pero son chistes que hago yo”.

L-Gante recordó el primer beso que se dio con Wanda Nara

En el programa de Cirio dio detalles acerca de este primer beso. Sentado ante la cámara, el referente de cumbia 420 recordó aquel momento, que situó alrededor de dos años atrás. “Eran tres o cuatro de la mañana. Yo estaba con un amigo que me segundeaba porque ella estaba con su peluquero, Kennys, siempre charlando. Por teléfono la intentaba conquistar, hablábamos de que nos queríamos hacer percha (sic), pero después iba y no pasaba nada”, explicó.

“Era la décima vez que iba y no ocurría ni un abrazo, mientras que por teléfono parecía todo lo contrario. Entonces, un día se hizo muy tarde y le dije: ‘Che, no tengo ganas de manejar hasta mi casa, ¿está bien si nos quedamos con mi amigo? En un sillón, donde sea’. Ella me dijo que sí y que me armaba un lugar”, continuó, ante la curiosidad de Martín, sobre el momento en el hogar de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe). “La acompaño para ver dónde me puedo quedar a dormir y, de repente, se hace la bol… y comenta: ‘Se apagó la luz’. Y yo pensé: ‘Ese es mi momento’. Y ahí nos dimos el primer beso”, cerró, entre risas, ante la estrategia que utilizó su flamante novia en ese entonces.