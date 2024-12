La palabra de Gianinna Maradona después del choque en Tigre: “Fue un momento horrible, mi hijo iba durmiendo”

Accidente de transito de Gianinna Maradona

En las últimas horas, Gianinna Maradona fue noticia luego de protagonizar un accidente en la zona de Tigre, cuando la camioneta que conducía fue embestida por otro vehículo durante la madrugada. Teleshow dialogó con la diseñadora que dio más detalles de la situación.

“La otra persona me chocó de atrás, pero gracias a Dios estamos todos bien. Iba con Benja, y dos amigos. Fue un momento horrible, mi hijo iba durmiendo y lo levantó el golpe”, señaló Gianinna, que destacó la importancia de las normas preventivas: “Por suerte todos íbamos con cinturón de seguridad y no nos hicimos nada. Solo el disgusto y que, además, me quedé sin camioneta” agregó la hija del Diez.

El hecho ocurrió cuando la diseñadora de indumentaria regresaba de la inauguración Diego Eterno, a la que también asistieron su madre Claudia Villafañe, sus hermanos Dalma y Dieguito Fernando, Verónica Ojeda y otras personalidades del mundo del deporte.

En la madrugada de este martes, Giannina se vio involucrada en un accidente de tránsito en Tigre, mientras conducía su Mercedes Benz Fox 300 negro. El incidente ocurrió en el cruce de Acceso Tigre y Liniers, según informes de medios locales. Afortunadamente, no se registraron heridos en el suceso.

La otra conductora implicada en el accidente fue identificada como Celeste Roth, una productora de televisión que, según las autoridades, se encontraba bajo los efectos del alcohol. Las pruebas realizadas por la Policía Bonaerense revelaron que Roth tenía un nivel de alcohol en sangre de 1,96 gramos por litro, superando ampliamente el límite permitido por la ley.

El accidente generó un gran revuelo en las redes sociales, especialmente después de que se difundiera un video que muestra la secuencia posterior al choque. En las imágenes, se puede observar a los vehículos detenidos en el lugar del incidente y la presencia de las fuerzas de seguridad que acudieron para controlar la situación.

La intervención de la Policía Bonaerense fue crucial para asegurar el área y realizar las pruebas de alcoholemia correspondientes. Este tipo de incidentes subraya la importancia de la responsabilidad al volante y las consecuencias legales que pueden derivarse de conducir bajo la influencia del alcohol. Aunque ella no resultó herida, el accidente ha puesto nuevamente en el foco la problemática del consumo de alcohol al volante y sus potenciales riesgos.

La exhibición, que celebra la vida del legendario futbolista Diego Armando Maradona, se inauguró pocos días después de cumplirse cuatro años de la muerte del astro. Se trata de una experiencia inmersiva que recorre la trayectoria del astro del fútbol, desde sus humildes comienzos en Villa Fiorito hasta su ascenso a la fama mundial, pasando por sus momentos de gloria y sus desafíos personales.

La exposición presenta además tecnología de realidad aumentada que permite a los visitantes revivir las jugadas y gambetas que hicieron famoso a Maradona. Además, se exhiben objetos memorables, como copas y camisetas, que formaron parte de su carrera en los distintos clubes donde jugó.

Entre las atracciones se encuentra un área de 800 metros cuadrados dedicada a juegos para todas las edades, donde los visitantes pueden participar en desafíos con premios. Esta sección busca no solo entretener, sino también educar a las nuevas generaciones sobre la figura de Maradona, permitiendo a los padres compartir con sus hijos quién el ídolo deportivo.

La muestra también ofrece un menú de comidas inspirado en los platos que cocinaba Doña Tota, la madre del Diez, brindando una experiencia completa que combina fútbol, historia y gastronomía y permite una aproximación diferente e integral al mágico mundo de Diego Armando Maradona.

