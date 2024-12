La caída en vivo de un participante de Gran Hermano en plena presentación: “Es el primer meme de la temporada”

La caida de Ezequiel Ois en Gran Hermano

Con un look hairmetalero, a la usanza ochentosa, Ezequiel Ois fue el último participante de esta nueva edición de Gran Hermano (Telefe) en llegar al estudio y, por consiguiente, el último en entrar a la famosa casa en la que desarrollará el reality show de ahora en más.

“Mi nombre es Ezequiel Oís, soy de Ramos Mejía. Y mi relación con la música empezó desde cuando yo era muy chico, cuando tenía 6, 7 años. Mis primos escuchaban toda esta música: Guns N’ Roses, Bon Jovi... Me crié con eso. Desde ahí nunca lo dejé y todas las bandas que me gustan las llevo en el cuerpo”, dijo en el tape de presentación, musicalizado a tono con el hit “Paradise City” (GNR).

“Me gusta muchísimo meterle onda al outfit, me ‘lookeo’ como en los 80, en los 90. Me gusta esta rebeldía de diferenciarme estéticamente de otros. Hoy en día debo ser el único loco que usa cama solar. De mi edad, por lo menos. Todos me la tiran abajo, mal. Pero bueno, me veo al espejo, me veo bronceado y me hace bien”, dijo a continuación a la hora de describir su llamativo estilo.

A modo de cierre, habló de cómo es su personalidad y de cómo se imagina jugando: “Sé como ‘picantear’ una situación, pero siempre desde el lado pacífico, no agresivo. Si tenemos que discutir por algo en particular, lo tenemos que hacer, es parte de la vida. Pero al fin y al cabo, me gusta el compañerismo. Dentro de la casa yo siento que puedo generar algo deslumbrante”, declaró el concursante.

La presentación de Ezequiel Ois en Gran Hermano

Al finalizar el video de su presentación, se hizo presente en el piso. Y a tono con su bandana, melena lacia y chaleco de cuero, de fondo sonaba el clásico “Livin’ On A Prayer” de Bon Jovi. Como si se sintiera contagiado por la música, entró de manera enérgica, gritando y saludando a la tribuna. “¡Qué look, qué vincha!”, lo elogió Santiago del Moro, nuevamente conductor del programa en esta flamante temporada.

En ese momento, el animador lo habilitó a que fuera a despedirse de su familia antes de ingresar al juego y lo hizo de la misma manera efusiva. Tras los besos y abrazos de rigor, el participante hizo un paso para atrás y patinó hasta caer al suelo, provocando la sorpresa en el estudio y la risa de del Moro.

“¡Cuidado! Te mataste...”, dijo mientras el participante se incorporaba y salía corriendo hacia donde estaba el animador, quien lo recibió con un abrazo para que se estabilizara. “Eso es energía, administrá la energía”, le sugirió para luego hacer un remate que definiría toda la secuencia: “El primer meme de la temporada”. El participante le respondió con una sonrisa e hizo la mímica de una air guitar, como si estuviera tocando el tema de Bon Jovi que todavía sonaba en el estudio.

Ezequiel Ois, último participante en ingresar a la casa de Gran Hermano (Adrián Díaz Bernini / Gentileza PRensa)

“A romperla... ¡Qué te voy a decir! Como recién, hacé la tuya, divertite, dosificá la energía, sé astuto, sé pillo porque hay que sobrevivir ahí adentro. Parecen todos amigos, pero no son amigos: todos te quieren comer. Eze, aquí está tu valija, sos el último en entrar. Disfrutalo, hermano”, lo despidió el conductor con un consejo, mientras el participante salió corriendo una vez más, pero en dirección hacia la puerta con la que empezaría a desandar su camino en el reality show. Al menos, a los seguidores del programa ya les regaló su primera gran escena y a los pocos segundos de ocurrida, ya eran muchos los que la estaban comentando en las redes sociales, acaso el campo de batalla favorito de los fans de GH.