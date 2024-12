Filtraron un polémico audio de Wanda Nara hablando sobre Mauro Icardi y la división de bienes: “Lo obligué a que me firme”

Los audios de Wanda Nara contra Mauro Icardi (Video: LAM)

LAM puso el acelerador a tono con la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. En la noche del lunes hicieron público un mensaje de voz de la conductora en donde se refiere a la división de bienes que tuvo con el futbolista en donde le dedicó punzantes palabras, mientras sacaba a la luz detalles del acuerdo económico que realizaron.

“Todo el mundo dice ‘Wanda se la agarró con la mina’. Yo no me la agarré con la mina, yo a él lo hice mierda. Lo obligué a que me firme la división de bienes. Yo lo hice al toque”, afirma en el audio que puso el ciclo de Ángel de Brito, justo después de que Yanina Latorre contó cómo fue la charla telefónica que tuvo con Wanda en medio de su enfrentamiento.

“Seguimos casados. No hicimos el divorcio, pero yo ya hice la división de bienes. Le dije ‘bueno, a partir de ahora lo que ganás... Yo sigo al lado tuyo, ganalo. Te lo hice ganar yo porque te traje yo a este club y me chupa un huevo, pero yo la división de bienes ya la hice. Entonces, cualquier cosa, ante la mínima cosa, agarro las valijas y me aseguré con un pibe que estaba desesperado por arreglarse. En otra situación, si él se hubiera enganchado con la mina no me daba una mierda, capaz”, asevera la empresaria, en tono confesional.

"Todo el mundo dice 'Wanda se la agarró con la mina'. Yo no me la agarré con la mina, yo a él lo hice mierda", aseguró Wanda Nara en un mensaje de voz que puso al aire LAM

“O tendría que estar 8 años, como estuve con mi ex, peleándonos por la división de bienes. Con mi ex hice al revés. Firmamos el divorcio porque yo estaba con Mauro y yo me quería casar y todo con Mauro. Mauro era mi amigo y si yo dejaba mi familia y todo por él sabía que era por algo serio. Entonces, quería el divorcio pero la división de bienes me tardó 8 años. Para mí eso fue un trauma”, expresó.

Wanda Nara reveló chats con Mauro Icardi en una entrevista con Susana Giménez

La reciente entrevista de Wanda Nara en el programa de Susana Giménez dejó al público intrigado tras las revelaciones de la empresaria sobre su conflictiva relación con el futbolista Mauro Icardi. En un episodio cargado de tensión y emociones, Wanda no dudó en compartir detalles de su vida privada, incluyendo mensajes personales que el jugador le habría enviado en los últimos meses. Además, habló abiertamente sobre su nueva relación con el cantante L-Gante, ofreciendo un contraste entre el pasado turbulento y su presente más esperanzador.

"Ante la mínima cosa, agarro las valijas y me aseguré con un pibe que estaba desesperado por arreglarse. En otra situación, si él se hubiera enganchado con la mina, no me daba una mierda, capaz", dice Wanda Nara

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista ocurrió cuando Wanda entregó su teléfono a Susana y le permitió leer los mensajes de Icardi. Entre los textos, destacaron amenazas que el futbolista habría enviado en relación a decisiones laborales de la empresaria. Según explicó Wanda, estos mensajes reflejan una dinámica de manipulación: “Era ‘si vos aceptás hacer Masterchef, yo me voy a mostrar en tal restaurante con ella’, ‘si vos aceptás esta publicidad, yo me voy a ir para allá’. Entonces no podés vivir así todo el tiempo”, afirmó.

La mención de China Suárez, vinculada anteriormente al escándalo conocido como el “Wandagate”, volvió a ocupar un lugar central. Uno de los mensajes que leyó Susana en voz alta decía: “Sabés la lista de minas amigas tuyas que tengo… Quedate tranquila que a la China la tuve regalada y no le di bola”. Este comentario generó un incómodo momento en el estudio, que culminó cuando Wanda se levantó para quitarle el celular a la conductora, evitando que se siguieran revelando más mensajes.