Wanda Nara le mostró a Susana Giménez los chats privados con Mauro Icardi hablando sobre la China Suárez

En su paso por el programa, Wanda Nara no se guardó nada y compartió las conversaciones privadas con Mauro Icardi (Video: Susana Giménez - Telefe)

La noche prometía ser intensa y no defraudó. Wanda Nara, invitada al icónico programa de Susana Giménez, no escatimó en detalles al hablar de su relación con Mauro Icardi, el futbolista con quien comparte una mediática historia de amor y conflictos. En esa dinámica, la empresaria y conductora de Bake Off Famosos (Telefe) hizo pública una serie de chats privados que intercambió con su futuro exmarido, en los que incluso mencionaba a la China Suárez, involucrada anteriormente en el escándalo conocido como el “Wandagate”. Sin escatimar en detalles, la empresaria se confesó a corazón abierto ante la animadora y compartió los detalles que tanto anhelaba su audiencia.

Sentada frente a la conductora, Wanda le entregó su celular y la invitó a leer los mensajes que había recibido de Icardi en los últimos meses luego de tomar la decisión de terminar con su matrimonio. “Mirá, te voy a mostrar algunas cosas”, comenzó diciendo. Entre los textos, uno llamó particularmente la atención: “En junio voy a ir a la Argentina. Así hago un par de cenitas en Gardiner, y unos besos en el auto delante de las cámaras, pero después chau, es mi amiga”, leyó Susana en voz alta. Cabe mencionar que en dicho restaurante de la Costanera se produjo el mediático encuentro entre Icardi, Suárez, Nara y su actual pareja, L-Gante.

La frase desató un incómodo silencio, que Giménez intentó suavizar con un comentario. “Pero son pavadas... En las separaciones no lo hacés bien...”, dijo, pero Wanda rápidamente la interrumpió. “No, esto no fue la separación. Estos fueron amenazas constantes durante todo este tiempo”, explicó. Luego agregó: “Era ‘si vos aceptás hacer Masterchef, yo me voy a mostrar en tal restaurante con ella’, ‘si vos aceptás esta publicidad, yo me voy a ir para allá’. Entonces no podés vivir así todo el tiempo”.

En medio de peleas y exposiciones en las redes, Wanda no dudó en volver a apuntar contra el futbolista

Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Susana continuó leyendo otro mensaje polémico de Icardi: “Sabés la lista de minas amigas tuyas que tengo… Quedate tranquila que a la China la tuve regalada y no le di bola. Imaginate si la voy a volver a buscar”. El comentario provocó que Wanda reaccionara de inmediato. Sin dudarlo, se levantó de su lugar y le quitó el celular a la diva de los teléfonos para evitar que siguiera leyendo más mensajes en público. La escena, cargada de tensión, fue el cierre de un segmento que dejó a todos con una gran curiosidad sobre los entretelones de la relación.

Si bien en otros momentos de la entrevista no dudó en ser filosa con el padre de sus hijas, Francesca e Isabella, lo cierto es que Nara también sacó a relucir su lado sensible. Completamente enamorada de su flamante novio L-Gante, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela, se sinceró con la animadora. “Cuando me preguntan qué le vi, yo les respondo que mi esencia. Quizás, en este momento de mi vida, necesitaba volver a mis valores del principio”, explicó ante las cámaras.

A corazón abierto, Wanda Nara dio a conocer qué la enamoró de L-Gante (Video: Susana Giménez - Telefe)

“La paso bárbaro comprando, lo sigo haciendo…”, comentó, entre risas, “Él es feliz haciendo eso y yo lo soy comprando o tomando mate en la vereda de su casa. Me recuerda la Wanda de barrio. La que sigo haciendo, ya que me desvisto, me saco los tacones y soy yo”, continuó la empresaria, quien reveló que sus amigas en Europa le consultaron qué iba a hacer con sus accesorios tan caros tras comenzar esta relación. Sin dar vueltas, ella respondió: “¡Las voy a usar y llevar! Ayer fui al cumpleaños de la novia del representante de él y lo hice”.

“Tiene esos valores que me conecta con esa Wanda que, capaz, me había olvidado de ser y realmente soy”, aseguró la invitada en otro momento de la velada, donde dejó en claro cómo los actos del referente de cumbia 420 la hicieron caer rendida a sus pies.