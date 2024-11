La triste despedida a Lía Crucet: las palabras de Gladys la Bomba Tucumana y Ricky Maravilla, entre otros famosos

Este jueves, el mundo artístico, en especial de la movida tropical, está de luto. En horas de la tarde se conoció la triste noticia del fallecimiento de Lía Crucet, una de las referentes más destacadas de la música popular argentina. A los 72 años, la artista murió en la ciudad de Mar del Plata, después de transitar un cáncer broncopulmonar durante varios años.

Cuando sus hijos, Ezequiel y Karina, confirmaron la dolorosa información, sus amigos, compañeros y colegas expresaron su pesar con palabras muy sentidas. En diálogo con Teleshow, su íntima amiga Gladys la Bomba Tucumana, se mostró visiblemente angustiada. “Estoy muy triste, al final la vida es un bajón... cómo empiezan o cómo se van algunos antes, es muy doloroso porque se trata de gente que queremos mucho, de artistas con mayúsculas”, comenzó diciendo la jurado del VAR del Cantando 2024. “¡Artistas de una época como los ‘90 que jamás volverá!. Lía siempre estuvo y estará en mi corazón porque fue una grande. Una distinta. Una elegida”, continuó la Bomba Tucumana.

Antes de concluir con su recuerdo, la artista dejó en claro lo que siente por su amiga. “La amo y siempre la voy a amar a mi hermosa compañera, que nos deja su voz, sus canciones, toda su belleza. Y así la voy a recordar siempre, como una grande de nuestra música popular”, cerró su mensaje, junto a un emoji de un corazón rojo.

El recuerdo emotivo de la Bomba Tucumana a su amiga Lía Crucet

Por su parte, Ricky Maravilla también se conmovió con el fallecimiento de su compañera. “La verdad es que estoy muy triste con esta noticia que nos golpeó a toda la movida tropical”, inició la conversación con este medio. “Yo, como uno de los iniciadores de la misma me siento bastante dolido por la desaparición física de nuestra gran y querida amiga, Lía Crucet”, agregó con la voz entrecortada por la emoción. “Fue una gran artista, con quien realmente hemos vivido momentos muy bonitos, muy hermosos, allá por la década de los ‘80 y de los ‘90″, finalizó.

Otra de las colegas que no quiso dejar de unirse a este homenaje fue Marcela Baños. “¿Qué puedo decir de Lía? Que era una grande, yo siempre la consideré la reina de la movida tropical”, dijo a Teleshow, profundamente triste. “Me parece que fue una de las pioneras, junto a Gladys por supuesto (la Bomba Tucumana) y junto a otras también que quizás no tuvieron tanta trascendencia, pero ella llegó cuando había muy pocas mujeres. Llegó, triunfó y el pueblo realmente la amó, y hasta el día de hoy la seguimos amando”, continuó. “Lía era una persona súper generosa, bondadosa, una buena mina. Y digo ‘mina’ no desde un lugar despectivo, sino al contrario, desde la fortaleza, de lucha, de todo lo que le pasó, sobre todo en un ambiente que no fue fácil porque ella estaba rodeada de hombres, era un ambiente de hombres, y sin embargo, se hizo su lugar y la rompió”, afirmó.

Ricky Maravilla habló de su recuerdo de Lía Crucet

“En lo personal yo la recuerdo con mucho amor, con mucho cariño. Ella siempre fue muy cariñosa con todos nosotros, conmigo también particularmente, con el programa, tengo audios de ella mandándome saludos con mucho afecto, muy emocionada. En casi todos los programas nosotros le mandábamos saludos, porque la queremos, la recordamos y la vamos a extrañar un montón. La verdad que sí, la vamos a extrañar mucho”, siguió. Acto seguido, la conductora de Pasión de Sábado le habló directamente a su amiga: “Lía, donde quieras que estés, que seas muy feliz, como digo siempre en el programa, y gracias por tu música. Gracias absolutamente por todo, y seguiremos disfrutándote, porque me parece que a los artistas hay que recordarlos con alegría y con admiración. Por algo nos dejan sus canciones, en especial las de Lía que son bien arriba. Donde quieras que estés Lía, que seas muy feliz”, terminó su elocuente mensaje de admiración y respeto hacia la artista.

Marcela Baños homenajeó con unas sentidas palabras a Lía Crucet el día de su fallecimiento

El productor artístico Pablo Serantoni también manifestó su pesar por el fallecimiento de su querida amiga. “Estoy muy apenado, los descubridores de Lía fueron mi viejo y mi padrino en la época de Finalísima que ella hacía un personaje que era la cigarrera, y ahí Jorge Corona le pone La Tetamanti. y después ella cambia su carrera y termina siendo la reina de la movida, todo lo que hizo y lo que fue, siendo Lía Crucet en la música tropical. Recuerdos tengo miles, desde comer en mi casa con mis viejos, a todos los programas que pude presenciar de chico, que hacía mi papá, y ella estaba ahí. Que esté en paz y la seguiremos recordando y manteniéndola viva a través de su música”, dijo el productor de Pasión de Sábado.

A través de las redes sociales, el público y otros compañeros se sumaron a la despedida a Lía. La Asociación Argentina de Actores fue una de las primeras en publicar un posteo en su cuenta de X apenas se supo de su muerte. Con una foto de la cantante, y con los años de su nacimiento y de su muerte, expresaron su respeto hacia la artista. “1952-2024″.

La Asociación Argentina de actores informó el fallecimiento de Lía Crucet (X)

El mensaje de Ulises Jaitt tras el fallecimiento de Lía Crucet (X)

Ulises Jaitt se expresó en su cuenta de X: “Que en paz descanse. Tuve la suerte de conocerla en el 2013″, escribió junto a un emoji de un corazón rojo, sobre una icónica foto de la cantante.

El saludo de Daniel Ambrosino para Lía Crucet, apenas se conoció su fallecimiento (X)

En tanto, el periodista Daniel Ambrosino también se manifestó y le dejó un sentido mensaje. “Qué tristeza. Hasta siempre, querida Lía. Ya estás en paz, y que nunca deje de sonar tu música”, concluyó en sus redes sociales.