Graciela Alfano contó el tenso momento que vivió con Susana Giménez: “Ella quiso que me saquen de un restaurante”

Graciela Alfano apuntó contra Susana Giménez

A lo largo de sus carreras, Susana Giménez y Graciela Alfano lograron consolidarse como dos grandes estrellas del mundo del espectáculo. Sin embargo, esto no generó que su relación creciera, sino todo lo contrario: los roces y enfrentamientos provocaron un ambiente de tensión entre las divas. El nuevo capítulo del enfrentamiento comenzó en La Divina Noche de Dante (El Trece) cuando la exvedette y Moria Casán hablaron de su vínculo con Susana. Mientras Alfano detalló que no tenía una relación cercana con ella, la One agregó: “Ella es muy competitiva, nos odia y nos detesta”. Así las cosas, este jueves Graciela recordó en A la Tarde (América TV) el desagradable encuentro que tuvo con la conductora en un restaurante.

En un móvil desde el campo, Alfano relató cómo fue la situación en la que notó el gesto de Giménez en un restaurante de Miami al que la habían invitado: “Cuando estábamos llegando al lugar me llama el relaciones públicas que me había invitado y me dice ‘Graciela, no podés entrar, te digo que vayas a los otros dos’. Le dije ‘diculpá, estoy acá en la puerta, además la pareja que viene con nosotros está adentro y nos dice que no hay ningún evento’”.

Graciela Alfano recordó un tenso momento con Susana Giménez

Y continuó: “Entonces entramos, yo estaba medio caliente porque la verdad no me gustó, y cuando llegamos, el otro relaciones públicas viene corriendo y nos dicen ‘no pueden, no pueden, no te podemos invitar hoy’. La realidad es que cuando me dicen esto y me siento, viene Marley, habla conmigo y después llega Susana. Yo no la veo porque estaba charlando con Marley, pero Carlos, mi novio, la ve que ella me mira, se acerca más, me vuelve a mirar y después se va corriendo a la mesa”. Y agregó: “No tengo ni idea porque le pasan estas cosas, pero a mí lo que me dijo una persona de relaciones públicas de ahí es que Susana no quería que yo estuviera en ese lugar, que me saquen. Eso duele”.

Luego, Alfano se refirió a las versiones que indicaban que la diva la había ninguneado: “Escuchar que Susana dice que nos falta prensa a Moria y a mí es ningunearnos. Si no hablamos de ella no tenemos prensa, es una cosa ridícula. Realmente la pone abajo”, comenzó Alfano. Ante esa respuesta, Karina Mazzocco, la conductora del programa, quiso saber si se sentaría en el living más famoso de la pantalla chica y Graciela no tuvo reparos en responder: “No tengo ningún problema de ir a ningún living, a ningún programa. Yo estoy bien con todo el mundo”.

