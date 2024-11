Graciela Alfano contó si tuvo un romance con el líder narco Pablo Escobar: “Estaba enamoradísimo”

Graciela Alfano contó si vivió un romance con el líder narco Pablo Escobar: “Estaba enamoradísimo” (Video: La Divina Noche de Dante, El Trece)

Una dupla explosiva llegó a La Divina Noche de Dante, el ciclo de Dante Gebel. Moria Casán y Graciela Alfano estuvieron invitadas juntas al ciclo de El Trece y en su entrevista hablaron de sus extensas carreras artísticas, sus momentos más recordados en pantalla y hasta rememoraron sus historias de amor con los hombres que dejaron huella en sus vidas. En cambio, para otros, ellas dejaron un marca. Este parece el caso de Pablo Escobar, el líder narco que quedó embelesado con la exmodelo.

El conductor indagó acerca de si la versión de que Grace había vivido un romance con el llamado “Zar de la cocaína” había sido una realidad o solo uno de los tantos mitos. Alfano reconoció que había parte de verdad en el rumor que le atribuyen. “No es un mito. Es verdad. Cuando yo fui Reina Panamericana de la Belleza en el 1972, conocí a Pablo y él era mi edecán”, comenzó su relato.

“Era un chico de Medellín que había traído para estar al lado de la Reina de Argentina que era yo”, contó, sobre aquella época en la que todavía Escobar no se había convertido en el líder del Cartel de Medellín. “Él no era todavía. Yo tendría unos 19 años y Escobar, 20″, aseguró. “Le encantaba la belleza”, destacó la actriz.

"Yo le decía ‘Pablo, no me mires’ y ‘me hace mal que me mires fijo’. Estaba enamoradísimo, pero yo no”, aseguró Graciela Alfano sobre cómo Pablo Escobar quedó impactado por su belleza

“Él me miraba así todo el tiempo y era mudo. No hablaba”, comentó, mientras realizaba un gesto que parecía captar cómo él había quedado impactado por ella. “Parecía mudo porque no hablaba. Yo le decía ‘Pablo, no me mires’ y ‘¿Por qué me miras fijo?’. ‘Me hace mal que me mires fijo’, le repetía. “Estaba enamoradísimo, pero yo no”, aseguró.

La emoción de Graciela Alfano por convertirse en abuela por tercera vez: “Que mi hijo esté dando vida es un milagro”

En una conversación con Teleshow, Alfano expresó su emoción por la llegada de Catalina, destacando que es la tercera nieta mujer en su familia, junto a Nina y Maia, hijas de su otro hijo, Gonzalo. La actriz reflexionó sobre cómo ha pasado de un entorno predominantemente masculino, con sus tres hijos varones, a disfrutar de una “segunda generación femenina” con sus nietas.

La actriz recordó el accidente de Francisco en 2009, cuando un choque en México lo dejó en estado crítico, con múltiples fracturas y un largo proceso de rehabilitación. Durante ese tiempo, Alfano encontró fortaleza en su fe, especialmente en la Virgen de Guadalupe.

La llegada de Catalina representó un renacimiento emocional para la familia. Francisco, quien estuvo presente en el parto, ha asumido su nuevo rol de padre con entusiasmo, lo que ha conmovido profundamente a Alfano. “Es un papá divino”, comentó, destacando la participación activa de Francisco durante el parto y su dedicación como padre.

Alfano también reflexionó sobre su papel como abuela, describiendo cómo disfruta de la creatividad y curiosidad de sus nietas. A diferencia de su rol como madre, donde era más exigente, ahora se permite malcriar un poco a sus nietas, disfrutando de actividades como construir refugios en la plaza o pintar con témperas lavables.

Con una trayectoria de 50 años en el espectáculo, Alfano asegura que no hay conflicto entre su imagen pública y su vida personal. “Tengo muy claro el límite de la fantasía y de lo que yo represento”, afirmó, destacando que puede ser una diva en el escenario y una abuela amorosa en su vida privada.

Finalmente, Alfano compartió su filosofía de vida, enfatizando la importancia de no victimizarse y de enfrentar los desafíos con valentía. “Mi mensaje finalmente es nada más fácil que ser uno mismo”, concluyó, subrayando la importancia de la autenticidad y la aceptación personal.