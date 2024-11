Pablo Alarcón tuvo que ser internado por una infección y dio detalles de su estado de salud: “Estaba débil”

La salud de Pablo Alarcón volvió a ser noticia tras revelar que tuvo que ser internado nuevamente, esta vez por un lapso de 15 días. El reconocido actor explicó que esta situación se originó a causa de una bacteria intrahospitalaria adquirida durante su hospitalización previa, cuando permaneció tres meses y medio internado debido a una operación. Esta complicación inesperada lo obligó a enfrentarse a un tratamiento riguroso y a lidiar con días de extrema debilidad.

Su palabra a Teleshow

“Cuando me operaron y estuve tres meses y medio internado, me agarré una bacteria intrahospitalaria, y me comí 15 días mirando el techo con un tubo en el brazo”, relató Alarcón a este medio, dejando en evidencia la gravedad de su condición. El impacto de esta infección, según explicó, fue severo, afectando tanto su salud física como emocional: “Yo sentía que andaba mal, que estaba débil, que no tenía ganas de nada”. Finalmente, decidió actuar y acudió al médico, quien confirmó la presencia de una infección: “Entonces fui al médico y me dijo: ‘Mirá, Pablo, una infección’”.

Actualmente, el intérprete asegura estar mejor y recibió el alta el día viernes, pero su recuperación sigue bajo estricta supervisión médica. “Ahora tengo que ir otra vez al médico porque tengo un chequeo de corazón”, comentó, dejando en claro que los cuidados médicos forman parte fundamental de su rutina actual. Cabe recordar que en mayo de este año el artista tuvo que ser internado por un cuadro de neumonía bilateral y luego tuvo que someterse a una intervención quirúrgica que hizo que su estadía en el hospital se extendiera más de lo previsto.

Más allá de la medicina tradicional, el artista confió en un reconocido médico italiano que lo ayudó en su camino a la recuperación. Se trata de un médico naturista con sede en Italia. “Es un médico muy bueno, muy bueno, que vive en Italia. Tiene la familia acá y viene cada tres meses”, explicó Pablo, quien aprovecha las visitas periódicas del especialista para recibir atención directa en Argentina.

Con la mente puesta en la temporada de verano y como un pensamiento de escape, aunque ha recibido diversas propuestas laborales, el protagonista de Cara a Cara ha optado por priorizar proyectos que le brinden satisfacción personal, dejando de lado aquellos que no considera significativos. “Me llamaron para una obra, para varias cosas. Ninguna me interesó. Tengo que hacer cosas que me hagan feliz”, afirmó con determinación.

"Me llena el alma", lo que busca Pablo Alarcón de un nuevo proyecto laboral

En línea con este enfoque, Alarcón confirmó su participación en un espectáculo junto a la cantante Vicky Buchino, una experiencia que describió como enriquecedora: “Hace un show y me invitó a participar. Eso, si no me pagan nada, lo hago, porque me llena el alma”. Actualmente, se encuentra ensayando junto a Buchino, lo que lo motiva a seguir explorando su pasión por el arte. “Voy a cantar, voy a tocar y me gusta”, comentó con entusiasmo.

Este proyecto no solo marca su regreso al escenario, sino que también representa un momento de conexión con actividades que lo hacen feliz, alineándose con su decisión de valorar más el tiempo y enfocarse en experiencias significativas.

La reciente experiencia de salud marcó un punto de inflexión en su vida, llevándolo a reflexionar sobre lo verdaderamente importante. Desde enfrentar una delicada infección hospitalaria hasta integrar tratamientos alternativos con un enfoque naturista, el protagonista de Justo en lo mejor de mi vida ha demostrado una fortaleza inquebrantable en su camino hacia la recuperación. Este proceso lo ha inspirado a redirigir su carrera profesional, enfocándose en proyectos que alimenten su felicidad y bienestar personal, como su participación en el espectáculo junto a Vicky Buchino. Para Alarcón, cada paso dado es una reafirmación de su deseo de vivir plenamente, valorando tanto su salud como las conexiones artísticas que le llenan el alma.