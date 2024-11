Floppy Tesouro reveló la molesta condición que le diagnosticaron: “Me doblaba del dolor”

La modelo Floppy Tesouro compartió detalles sobre el difícil proceso médico que atravesó en los últimos meses, marcado por el diagnóstico de una condición dolorosa y persistente. En una entrevista con Mitre Live, reveló cómo las consultas médicas y una serie de estudios fueron esenciales para identificar el origen de los síntomas que le afectaban profundamente.

“Me detectaron SIBO y me parece bien comunicarlo”, afirmó Tesouro, visiblemente afectada por su experiencia. El término SIBO, que se refiere al sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, explica muchos de los síntomas que la modelo describió: dolores severos después de cada comida y una hinchazón abdominal tan pronunciada que “parecía que estuviera embarazada”.

Por su parte, Tesouro narró que, pese a ser celíaca y mantener una dieta estrictamente libre de gluten, los síntomas no cesaban. “Me doblaba del dolor”, confesó, recordando cómo los episodios se hicieron cada vez más frecuentes y severos. Finalmente, una doctora le recomendó realizarse un examen específico para detectar SIBO, el cual dio positivo.

La modelo explicó que convivir con esta enfermedad implica lidiar con una condición que puede ser recurrente. “Esto es muy reciente y no quiero hablar por hablar. He hablado con amigos que lo han tenido; a veces se te va y vuelve”, reflexionó.

Floppy Tesouro junto a su hija Morea

El tratamiento para SIBO implica una combinación de antibióticos y una dieta extremadamente estricta, algo que Tesouro aseguró estar llevando “a rajatabla”. Durante dos semanas, deberá consumir principalmente carne, pollo y calabaza, eliminando incluso alimentos que, aunque no contienen gluten, podrían exacerbar los síntomas.

“El SIBO lo que tiene es que hay cosas que no tienen gluten que no podés comer”, explicó, señalando la complejidad de adaptarse a estas nuevas restricciones. Aunque siempre mantuvo hábitos alimenticios saludables debido a su condición de celíaca, reconoció que este diagnóstico agregó un nivel extra de dificultad.

Más allá del tratamiento inicial, Tesouro adelantó que su intención es seguir incorporando estas recomendaciones en su vida diaria, incluso después de que los síntomas desaparezcan. “Por más que me cure y se me vaya, mi idea es seguir alimentándome con esos tips porque cuanto más saludable como mejor”, dijo. Sin embargo, no ocultó que la nueva rutina le supone un esfuerzo adicional, especialmente por su estilo de vida activo y su participación constante en eventos.

A pesar de estas dificultades, Floppy mantiene el optimismo y un enfoque práctico hacia su recuperación. “El 28 veo a los médicos y me van a dar los pasos a seguir. A raíz de eso, veré los tiempos de recuperación”, comentó, anticipando los próximos hitos en su tratamiento.

A raíz de estas declaraciones, Teleshow se comunicó con la modelo quien reveló cómo transita esta condición. ”Me enteré hace poco así que procesándolo. Hace unos días me hice el test por los síntomas que estaba teniendo y me dio positivo, mañana justamente veo al doc y arranco el tratamiento, medicación más dieta específica”, comenzó diciendo Floppy en diálogo con este medio.

Por último, con respecto a los pasos a seguir, la modelo concluyó: “Estoy muy atenta a mi alimentación porque los dolores son fuertes y me inflamo mucho si como determinados alimentos, así que si bien siempre comí sano ahora debo estar más atenta que nunca a la alimentación. Tengo que hacer todo al pie de la letra para mejorarme”.