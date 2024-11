Natalie Pérez se refirió a los rumores de embarazo: “Me ilusioné un poco”

Natalie Pérez se refirió a los rumores de embarazo (Video: Instagram/natalieperez)

El impacto de una imagen en redes sociales puede ser mayor de lo que uno imagina. Esto fue lo que ocurrió con Natalie Pérez, actriz y cantante argentina, quien recientemente sorprendió a sus más de 3.1 millones de seguidores en Instagram con una foto en la que lucía ropa deportiva y posaba tocándose la panza. El gesto desató de inmediato una oleada de rumores sobre un posible embarazo. La noticia no tardó en viralizarse, siendo replicada por portales de entretenimiento que especulaban sobre la supuesta “dulce espera” de la actriz.

“Por un tiempo me retiro de los escenarios”, escribió en una fotografía frente al espejo, en la cual se puede ver una incipiente panza. La publicación generó una avalancha de comentarios, reacciones y mensajes tanto de sus seguidores como de su entorno personal. Sin embargo, lo que parecía ser una noticia de felicidad tomó un giro inesperado cuando la actriz decidió aclarar la situación por medio de sus historias.

Consciente del revuelo que causó su publicación, Natalie decidió poner fin a las especulaciones. A través de sus historias en Instagram, la actriz rompió el silencio y enfrentó los rumores de embarazo con honestidad y un toque de humor. “Esto se me fue completamente de las manos”, reconoció en un video, dejando entrever una mezcla de arrepentimiento y sorpresa por la magnitud que tomó el asunto.

En su mensaje, Natalie relató cómo pasó todo un fin de semana respondiendo mensajes de familiares y amigos cercanos que, al igual que sus seguidores, creyeron que la “feliz noticia” era la llegada de un bebé. “Tuve que explicarle a mis padres, hermanos y tías que, lamentablemente, no estoy esperando un hijo”, aclaró, añadiendo que, por un momento, incluso llegó a emocionarse con la posibilidad de estar embarazada.

“Fue una tremenda confusión”, aseguró Pérez. Luego, reflexionó sobre cómo repercutieron estos rumores: “Disculpen a los que se ilusionaron. Yo también me ilusioné un poco. En un momento dije ‘me la creí, quizás estoy embarazada’, pero no”. La confusión, explicó, surgió porque la imagen tenía un trasfondo simbólico relacionado con un proyecto personal: la preparación de su próximo álbum. “Lo que voy a hacer es armar mi próximo disco, que tiene que ver con el asunto”, confesó.

En una entrevista que hizo en 2021 contó el deseo que tiene de ser madre en el futuro. “Estoy en una edad… Soy joven todavía, pero como sabés el reloj biológico… Cumplo 35 este año”, señaló la actriz en Agarrate Catalina por La Once Diez / Radio de la Ciudad. “Claro que hay mujeres que han quedado embarazadas a los 40 o 45 solas, sin nada. Pero por las dudas, a modo preventivo, aproveché mi juventud interior y lo hice. Si algún día lo necesito está ahí. Quizás los pueda donar. Alguna amiga… Uno nunca sabe las vueltas de la vida. Tuve ganas de hacerlo y lo hice”.

Tal era su deseo de ser madre que hizo un pacto durante su adolescencia: “Cuando tenía 17, le dije a un amigo gay: ‘Si ninguno de los dos a los 38 tuvo hijitos, nos juntamos’. Fue como un plan medio gracioso”, aseguró con simpatía. Sin embargo, quedó en el camino: “Por suerte para él, se casó, vive en España y está esperando para la adopción de un niño o niña. ¡Me dejó sola en el camino!”.

Por entonces, Natalie no perdía las esperanzas: “Espero encontrar una linda persona que me quiera acompañar en el amor y poder formar una familia, que es uno de los anhelos más grandes de la mayoría de las personas… No puedo decir de todas. Pero tengo un muy hermoso ejemplo de mi familia, entonces me dan ganas”. Y reflexionó: “El tema es que a veces la cabeza es una cosa y el cuerpo a veces no es tan joven como uno se siente”, expresó, para cerrar el tema de la maternidad.