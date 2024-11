La palabra de Marynés Breña, la esposa de Guillermo Francella, sobre los rumores de separación del actor

Hablo Marynés Breña, la esposa de Guillermo Francella, sobre los rumores de separación (Video: Intrusos, América)

Uno de los matrimonios más consolidados del ambiente artístico es el de Guillermo Francella y Marynés Breña, quienes cuentan con 38 años juntos y dos hijos fruto de su amor, Nicolás y Yoyi. Sin embargo, hace un mes surgieron versiones de que la pareja estaba separada. “Como todo matrimonio, llevamos 38 años en total, entre noviazgo y casamiento, y estamos en esa meseta que cualquier cosa ocurre”, reconoció el actor. Ahora Intrusos tuvo la palabra de la exazafata.

“No, no voy a hablar”, comenzó diciendo la esposa del humorista, cuando fue encontrada por el ciclo de Flor de la V en un café con una amiga en el barrio de Belgrano. “Estamos muy bien los cuatro. Todo bien”, aseveró la mujer, quien siempre prefirió mantenerse alejada de las luces y desde ahí acompañó la carrera de su marido.

“¿Cómo te cayeron los rumores de separación?”, indagó el cronista intentando obtener alguna declaración al respecto. “No te voy a hablar, te pido disculpas. No hablé nunca, no voy a hablar ahora. Soy perfil bajo y lo sigo manteniendo, pero estamos todos muy bien y les agradezco mucho”, volvió a repetir con una sonrisa y sin perder la calma ante la insistencia.

Al ser consultada por las declaraciones que realizó Guillermo, donde reconocía el momento que estaba atravesando la pareja. “Está todo muy bien. Estamos los cuatro bien y eso es lo más importante como familia. Estamos siempre”, resaltó Breña, para después referirse a la furia que tuvo Ricardo Francella, el hermano del actor cuando fue consultado por los rumores que circulaban sobre la pareja.

El hermano de Guillermo, quien es dueño de una inmobiliaria y es ajeno al mundo artístico, había estallado contra Paula Varela, quien fue la primera en referirse al tema. “La voy a encontrar a esta mina. Ahora voy a hablar con mi hermano porque quiero saber el nombre y el apellido para mandarla a la conch... de su madre, pero públicamente”, arrojó en aquel momento cuando fue consultado por Desayuno americano.

Marynés Breña lamentó el hecho y defendió a su cuñado. “No voy a decir nada. Pobre, es divino. Es una persona que quiero mucho. Se sacó por esas cosas de la vida”, aseveró, con una sonrisa. “Es un poco así como buen tano. Ricardo es una persona que no está acostumbrado a los medios”, afirmó, mientras lo diferenciaba de su marido al decir que era “más tranqui”.

Otro de los temas a los que se refirió fue a su llamativa ausencia en el Premio Martín Fierro de Cine en donde el actor ganó el Oro por su trabajo en El Encargado. “No estaba yo. Fue otra cosa. Estaba en Miami”, contó, sobre el motivo por el que no estuvo al lado de su pareja, y en su lugar él estuvo acompañado por su hermano. “Estuve con mi hermana que vive en España. Cuando él se fue a filmar, yo me fui con ella. Teníamos un viaje programado por España e Italia. Por eso no estuvimos juntos en nuestro aniversario”, explicó.

La palabra de Guillermo Francella sobre los rumores de su separación de Marynés Breña

A principios de este mes el actor habló en Intrusos y expresó su asombro ante la exposición de un momento personal que, según él, jamás pensó que alcanzaría al público. “Como todo matrimonio, llevamos 38 años en total, entre noviazgo y casamiento, y estamos en esa meseta que cualquier cosa ocurre”, le dijo el actor al cronista Alfonso Oliva. Al referirse a esa “meseta”, el actor abrió una puerta hacia las vicisitudes de la convivencia a largo plazo, como quien reconoce los cambios inevitables y naturales de una relación que, pese a ser sólida, no está exenta de desafíos.

“Se ventiló algo que no imaginé que se iba a ventilar”, lanzó. Además, aseguró que pese a todo se mantienen unidos como familia: “No hay nada raro, somos una familia hermosa con mi mujer, con mis hijos, con este vínculo que tenemos. Hoy hablé tres veces con Marynés, no hay ninguna rispidez, ninguna crispación”. Ante las preguntas de la prensa, aclaró que él y su esposa recientemente celebraron juntos el cumpleaños de su hijo Nicolás y que mantienen una relación cercana y unida. “Creo que se exacerbó todo de un modo que tenía que contestar”, añadió. “Cuando alguien es muy conocido, no queda otra que enfrentar las circunstancias”, dijo.

Al ser consultado si lo que estaba viviendo es una crisis pasajera, Francella no dudó en aclarar que “Dios quiera que sí, como debe ser, pero estamos muy cerca, muy unidos”, aunque reconoció que este año no festejaron su aniversario de casamiento, ya que él se encontraba filmando en España y ella en un viaje con su hermana: “Por primera vez no pudimos coincidir”.