Yuyito González habló de la cena que tuvo con Javier Milei y la Primera Ministra de Italia

Yuyito González habló de la cena con la Primera Ministra de Italia (Video: Ciudad Magazine/Empezar el Día)

Amalia Yuyito González y Javier Milei, presidente de la Nación, con cada día que pasan juntos dejan en claro que su relación está cada vez más fuerte. Tanto es así que, en cada evento oficial que hay la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) acompaña al Mandatario nacional y la cena del día martes por la noche no fue una excepción. En esa ocasión, el Presidente recibió a Giorgia Meloni, la premier de Italia, en la Quinta de Olivos para marcar la primera visita de Estado a la Argentina.

Según pudo conocer Infobae, Milei la agasajó a Meloni con una cena en la Residencia Presidencial de Olivos. Se trató de un encuentro por fuera del protocolo formal, para generar una reunión distendida que profundice el vínculo personal y la afinidad diplomática. Yuyito aprovechó el espacio que tiene en el programa de Ciudad Magazine para dar algunos detalles acerca de esta íntima velada: “Fue la cena con la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, ahí en Olivos. No puedo decir nada más que eso. Voy aprendiendo lo que es el protocolo, hay un protocolo, es otro formato, no hay foto, no hay comentario, no hay nada”. Cabe destacar que es la segunda vez que el Presidente realiza este tipo de eventos, ya que la primera fue con el Presidente de la República francesa, Emmanuel Macron.

A pesar de esta negativa inicial, aseguró que la reunión se desarrolló de la mejor manera posible y le dio la posibilidad a González para conocer a la líder europea, de quien en más de una ocasión, al aire de su programa, se declaró partidaria de sus ideas políticas y su estilo. “Una noche preciosa, una mujer tremenda, la verdad que me encanta ella, lo pasamos muy bien”, relató. Hay que recordar que la Primera Ministra arribó minutos después de las 17:30 del día martes 19 de noviembre al Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue recibida por Eduardo Bustamante, vicecanciller, Bettina Fonseca, directora de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, y por Fabrizio Lucentini, embajador de Italia en Argentina. En tanto que el jefe de Estado y Gerardo Werthein, canciller, llegó también esta tarde a Buenos Aires provenientes de Brasil.

Javier Milei y Giorgia Meloni en el balcón de la Casa Rosada (REUTERS/Agustin Marcarian)

La dupla de Mandatarios se juntó el miércoles al mediodía en la Casa Rosada. La líder europea llegó al palacio de gobierno a las 11 de la mañana, tras realizar una ofrenda floral en el monumento a José de San Martín, donde estuvo acompañada por el canciller Werthein. Luego de esto se dirigió a la sede del Gobierno, en la entrada fue recibida por la secretaria general de presidencia, Karina Milei, quien la acompañó hasta el interior, donde la esperaba el mandatario argentino.

Milei invitó a Meloni al balcón de Casa de Gobierno y desde allí salieron a saludar a la gente que pasaba por la Plaza de Mayo. Durante las conversaciones en Casa Rosada, estuvo presente también el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti. Finalizado el intercambio, ambos mandatarios dieron una declaración conjunta en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

La agenda de Meloni se encuentra completa en su totalidad. Por la tarde será distinguida con las llaves honoríficas de la capital por parte de su jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una ceremonia que se realizará en el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires. Hacia la noche, Meloni fue invitada a una gala en el Teatro Coliseo. La primera parte será institucional, donde la Primera Ministra dará unas palabras ante empresarios y cerca de 1000 invitados de la comunidad italiana en Argentina. Luego habrá un ballet dedicado al cine italiano.