El nuevo proyecto laboral de Wanda Nara en el exterior que la alejaría de L-Gante: “Me emocioné hasta las lágrimas”

El nuevo proyecto laboral de Wanda Nara en el exterior que la alejaría de LGante: “Me emocioné hasta las lágrimas”

En las últimas horas Wanda Nara, volvió a sorprender a sus seguidores al compartir una imagen en su cuenta de Instagram que captó la atención del público. La fotografía, que muestra a la conductora llorando desde su cama, despertó interrogantes entre sus fans, acostumbrados a verla en su faceta más alegre. Sin embargo, la propia influencer despejó las dudas rápidamente al revelar que sus lágrimas no eran de tristeza, sino de emoción ante una noticia que podría cambiar el rumbo de su carrera profesional.

En los últimos meses, Wanda estuvo en el centro de la escena mediática tanto por su relación con el cantante L-Gante como por la polémica separación de Mauro Icardi, el padre de sus dos hijas. Este divorcio no solo se mantiene bajo la lupa de los medios, sino que también escaló a un terreno judicial, lo que llevó a Wanda a buscar el apoyo de su abogada, Ana Rosenfeld. A pesar de estas complicaciones, Nara dejó en claro en más de una ocasión que atraviesa un buen momento junto a su actual pareja y que está enfocada en sus proyectos profesionales.

El beso entre L-Gante y Wanda Nara sobre el escenario del Gran Rex

La publicación que generó repercusión muestra a la conductora de Bake Off Famosos y Love is Blind sin maquillaje, recostada y cubierta con una sábana, con los ojos visiblemente llorosos. Para muchos, esta faceta más íntima y vulnerable de Wanda fue inesperada, pero la empresaria no tardó en explicar el motivo detrás de su emoción.

“Hoy recibí una llamada muy importante para conducir un gran formato mundial en Italia. Me emocioné hasta las lágrimas. Estoy muy sensible, lo sé”, confesó Wanda, visiblemente conmovida por la propuesta. Este anuncio no solo refleja un avance significativo en su carrera como presentadora, sino que también consolida su presencia en la escena internacional, reafirmando su versatilidad en el mundo del entretenimiento.

Wanda Nara le comunicó a sus seguidores el nuevo proyecto laboral que le ofrecieron

Y es que este nuevo desafío se suma a una etapa profesional marcada por su participación en exitosos programas de televisión. Conducir un formato mundial en Italia supone no solo un reconocimiento a su talento, sino también una oportunidad para ampliar su alcance y consolidar su imagen más allá de las fronteras argentinas, algo que ya había experimentado en otra oportunidad pero no como conductora.

Hace exactamente un año y tras meses de esfuerzo, largas jornadas de entrenamiento y días enteros enfocados al baile, Wanda se consagró campeona de Ballando con le stelle, un concurso similar al Bailando por un sueño que popularizó en el país Marcelo Tinelli. Junto a su partenaire, Pasquale La Rocca, la mediática levantó el trofeo del programa y se consagró como una de las figuras de la televisión italiana. Envueltos en una lluvia de papeles dorados, la pareja celebró el título, mientras de fondo sonaba ‘We Are the Champions’, de Queen. Si bien todavía no trascendió de qué se trata el ofrecimiento, esta nueva oferta laboral, la pondría nuevamente ecomo protagonista en la televisión europea. Vale recordar que la empresaria vivió muchos años en dicho país mientras su marido se desempeñaba en el Inter de Milán. De hecho, tiene un departamento y una casa de campo en la ciudad del norte de Italia.

Así la cosa, este anuncio llega en un momento clave, cuando la relación entre Wanda y L-Gante parece estar en su mejor momento y ella se mostraba satisfecha por haber regresado a su país de origen luego de muchos años en el exterior. Sin embargo, este nuevo compromiso laboral podría implicar un distanciamiento físico de su pareja, ya que Wanda deberá dedicar tiempo y esfuerzo al proyecto en Europa. En paralelo, la resolución de su separación de Mauro Icardi sigue siendo un tema pendiente que podría seguir afectando su vida personal.